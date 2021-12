Les documents hautement confidentiels de Pfizer, qui ont été synonymes de l'extrême manque de transparence révélé par les actions des principales agences gouvernementales, au cours des 20 derniers mois, amenant les critiques du récit officiel à demander "montrez-nous les données", sont enfin révélés - enfin en quelque sorte : les quelques premières centaines de pages expurgées sur un total de 451 000.La faille dans le dispositif de sécurité draconien de Pfizer et de la Food and Drug Administration (FDA) est apparue sous la forme d'un communiqué de la Freedom of Information Act (FOIA) avec la demande déposée le 27 août 2021 pour accéder à toute la documentation de Pfizer sur laquelle la FDA s'était appuyée pour autoriser l'utilisation en urgence du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Une agence qui a reçu une requête de FOIA est tenue de "déterminer, dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de cette demande, s'il convient d'y donner suite", comme le prévoit la loi de 1967 sur le droit à l'information. Il a pourtant fallu trois mois à la FDA pour publier les 91 premières pages caviardées, le 20 novembre.La requête de FOIA a été formulée par un groupe de plus de 30 scientifiques et universitaires qui ont intenté une action en justice contre l'agence parce qu'elle n'avait pas entièrement satisfait à la demande, puisque moins de 1 % de la documentation avait été divulgué et que la FDA avait déclaré que toutes les données seraient partagées d'ici 2076. Par la suite, l'agence gouvernementale a eu l'audace de repousser la date encore plus loin, à 2096. Cela en raison de sa révélation de l'existence de milliers de pages supplémentaires, soit 451 000 pages au total, contre 320 000 pages initialement prévues. Toutefois, le rythme auquel la FDA est disposée à publier la documentation n'a pas changé et reste de 500 pages par mois. Il convient de noter qu'il n'a fallu que 108 jours à la FDA pour examiner toute la documentation de Pfizer avant d'autoriser l'utilisation du vaccin Pfizer BNT162B2 dans le cadre d'une autorisation d'urgence le 1er décembre 2020.

Vous trouverez des détails sur l'affaire et les documents judiciaires pertinents sur le blog d'Aaron Siri, Injecting Freedom. Les premières centaines de pages des documents Pfizer récemment publiés ont été partagées sur le site Web du PHMPT. Le présent rapport d'enquête se concentre sur le document de 38 pages intitulé "Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) received through 28 February 2021 ". Le rapport a été préparé par Pfizer, entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021. Les rapports d'événements indésirables proviennent des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne, de France, du Portugal, d'Espagne et de 56 autres pays.

est intéressant de noter que l'artefact représente une analyse modifiée fournie par Pfizer, en réponse à ses manquements associés à la soumission incomplète d'un ensemble de données de sécurité à la FDA, sur laquelle l'agence a émis des commentaires. Une référence est faite à la demande du 9 mars de la FDA à Pfizer : "Nous sommes très intéressés par une analyse cumulative des données de sécurité post-autorisation pour soutenir votre future soumission BLA. Veuillez soumettre une analyse intégrée de vos données cumulatives de sécurité post-autorisation, y compris l'expérience post-autorisation aux États-Unis et à l'étranger, dans votre prochaine soumission de BLA. Veuillez inclure une analyse cumulative des risques importants identifiés, des risques potentiels importants et des zones d'informations manquantes importantes identifiés dans votre plan de pharmacovigilance, ainsi que des événements indésirables d'intérêt particulier et des erreurs d'administration du vaccin (associées ou non à un événement indésirable). Veuillez également inclure les données de distribution et une analyse des événements indésirables les plus courants. En outre, veuillez soumettre votre plan de pharmacovigilance mis à jour avec votre demande de BLA. Les nombreuses inconnues Au cours de la courte période de trois mois pendant laquelle les données ont été "signalées spontanément à Pfizer", 42 086 cas ont été enregistrés avec 158 893 événements. D'après les données, on peut interpréter que la personne moyenne (cas) aurait souffert d'un peu moins de quatre symptômes (événements). Fait particulièrement troublant, la FDA a choisi de protéger les intérêts de Pfizer en caviardant le nombre total de doses à (b) (4), empêchant ainsi de calculer les taux d'incidence et de fournir une analyse significative des données. Un autre fait profondément inquiétant concerne des limitations importantes citées par Pfizer : "l'ampleur de la sous-déclaration est inconnue". À ce sujet, les chercheurs qui ont dirigé une importante étude de Harvard menée de 2007 à 2010 ont découvert que "moins de 0,3 % de tous les effets indésirables des médicaments et de 1 à 13 % des effets graves sont signalés à la FDA" . En supposant que ce calcul soit correct, nous pouvons conclure que les 42 086 cas représentent un nombre stupéfiant de cas non signalés. D'autres " inconnues " significatives parsèment l'analyse de Pfizer :

La page 10 de l'analyse de Pfizer présente un important risque identifié d'anaphylaxie avec neuf décès signalés. Quatre de ces neuf décès sont survenus le jour même où les personnes ont été vaccinées (voir ci-dessous).



Pfizer a souligné que ces personnes souffraient d'affections sous-jacentes, mais le fait qu'elles soient toutes les quatre décédées le jour même où elles ont reçu le vaccin suggère une causalité potentielle de décès vaccinal.



Dans le tableau 7 des pages 16 et 17, 1403 cas d'EIAS (événement indésirable d'intérêt spécifique) cardiovasculaires ont été signalés et segmentés comme suit : Arythmie ; Insuffisance cardiaque ; Insuffisance cardiaque aiguë ; Choc cardiogénique ; Coronaropathie ; Infarctus du myocarde ; Syndrome de tachycardie orthostatique posturale ; Cardiomyopathie d'effort ; Tachycardie.



La latence d'apparition de l'événement pertinent allait de moins de 24 heures à 21 jours. Cela signifie que les événements pertinents sont survenus à n'importe quel moment entre moins de 24 heures et 21 jours après la réception du vaccin, avec une médiane de moins de 24 heures. 136 événements pertinents ont eu une issue fatale. Par conséquent, 50 % de ces événements pertinents (y compris les décès) sont survenus moins de 24 heures après l'administration du vaccin. Cela indique une fois de plus la causalité de décès vaccinal.



Pourtant, Pfizer conclut : "Cette revue des cas cumulés ne soulève pas de nouveaux problèmes de sécurité. La surveillance va se poursuivre".



Si l'on examine la catégorie "IESA à médiation immunitaire/auto-immune", 1 050 cas ont été signalés, avec un peu plus de trois fois plus de femmes affectées que d'hommes - il y a eu 12 issues fatales. La médiane de la latence d'apparition de l'événement pertinent était inférieure à 24 heures, ce qui suggère à nouveau une causalité de décès vaccinal.



La gravité des cas



Si l'on regarde le graphique ci-dessous, on constate qu'une part importante des cas sont déclarés comme étant graves par rapport aux cas non graves, le nombre le plus élevé de cas graves se trouvant dans la catégorie "troubles généraux". Un cas grave est un cas qui est médicalement important et qui entraîne soit une hospitalisation, soit une conséquence mettant la vie en danger, soit le décès. Il est intéressant de noter que pour les troubles cardiaques, immunitaires, vasculaires et les infections, les cas graves dominent et que pour les troubles immunitaires, tous sont classés comme graves.



Les femmes étaient x3 fois plus touchées par les effets indésirables du vaccin



Dans toutes les catégories d'événements indésirables d'intérêt particulier, les femmes sont généralement trois fois plus touchées que les hommes. Toutefois, ce phénomène n'était nulle part aussi prononcé que dans le cas de l'anaphylaxie (une réaction allergique potentiellement mortelle), où les femmes étaient plus de huit fois plus touchées. Sur les 1002 cas d'anaphylaxie rapportés répondant au niveau 1-4 de la Brighton Collaboration (le niveau 1 étant le plus haut niveau de certitude diagnostique de l'anaphylaxie), 876 femmes ont été affectées contre 106 hommes. Les femmes étaient également beaucoup plus touchées par les événements cardiovasculaires ; 1076 femmes ont été signalées comme des cas contre 291 hommes. Ces données statistiquement significatives révèlent la possibilité réelle de risques liés à la sécurité des vaccins en fonction du sexe.



Pourtant, Pfizer ne commente nulle part ces données dans son analyse, mais réaffirme avec assurance que "l'examen des cas cumulés ne soulève aucun nouveau problème de sécurité".



Les informations manquantes



Il convient également de noter que les données associées à la rubrique "Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement" ont été on ne sait pourquoi exclues de l'analyse initiale soumise à la FDA. Dans la version modifiée, 413 cas d'effets indésirables sont signalés, dont 84 sont classés comme graves.



Les résultats des 270 grossesses ont été rapportés comme suit : avortement spontané (23), résultat en attente (5), naissance prématurée avec décès néonatal, avortement spontané avec décès intra-utérin (2 chacun), avortement spontané avec décès néonatal et résultat normal (1 chacun).



Il est alarmant que Pfizer affirme que "l'examen de ces cas d'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'a fait apparaître aucun signal de sécurité". Les données contenues dans le document fortement expurgé semblent contredire cette évaluation optimiste.



Chez les enfants de moins de 12 ans, qui à l'origine ne figuraient pas dans l'analyse de Pfizer, 34 cas ont été signalés, dont 24 ont été classés comme graves. Le fait que de jeunes enfants aient reçu le vaccin de Pfizer suscite des inquiétudes, puisque l'entreprise n'a pas reçu d'autorisation d'utilisation d'urgence pour administrer le vaccin à la population pédiatrique à ce moment-là. En outre, la fourchette d'âge a suscité une inquiétude considérable, car elle allait de 2 mois à 9 ans. Le rapport ne contient pas de données sur le nombre total d'enfants ayant reçu le vaccin. Il n'est donc pas possible de calculer les taux d'incidence pour extrapoler une analyse significative.



Un exemple de liste des IESA connus dans l'analyse cumulative de Pfizer



Affections hématologiques et du système lymphatique : Lymphadénopathie



Événements cardiovasculaires : infarctus aigu du myocarde ; Arythmie ; Insuffisance cardiaque ; Insuffisance cardiaque aiguë ; Choc cardiogénique; Maladie de l'artère coronaire; Infarctus du myocarde; Syndrome de tachycardie orthostatique posturale ; Cardiomyopathie d'effort ; Tachycardie



Problèmes gastro-intestinaux



Troubles généraux et anomalies au site d'administration



Infections et infestations



Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif : Arthralgie; Arthrite; Arthrite bactérienne; Syndrome de fatigue chronique; polyarthrite; Polyneuropathie; Syndrome de fatigue post-virale ; La polyarthrite rhumatoïde



Troubles du système nerveux



Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : infections des voies respiratoires inférieures ; insuffisances respiratoires, infections virales des voies respiratoires inférieures; syndrome de détresse respiratoire aiguë; Intubation endotrachéale; Hypoxie ; Hémorragie pulmonaire ; Trouble respiratoire ; Syndrome respiratoire aigu sévère



Affections de la peau et du tissu sous-cutané



Anaphylaxie



Maladie augmentée associée au vaccin (VAED) comprenant la maladie respiratoire augmentée associée au vaccin (VAERD).



COVID-19



Paralysie faciale



Troubles à médiation immunitaire/auto-immuns



Neurologique (y compris la démyélinisation) : Convulsions ; Ataxie; Cataplexie ; Encéphalopathie ; Fibromyalgie ; Augmentation de la pression intracrânienne ; Méningite; Méningite aseptique ; Narcolepsie



Liés à la grossesse : infection de la cavité amniotique ; Césarienne; Anomalie congénitale; Décès néonatal; Éclampsie; syndrome de détresse fœtale ; Bébé de faible poids à la naissance ; Exposition maternelle pendant la grossesse ; placenta praevia; Pré-éclampsie ; Accouchement prématuré; Mortinaissance ; Rupture utérine ; Vasa praevia



Rénal : Lésion rénale aiguë, insuffisance rénale



Événements thromboemboliques : embolie et thrombose ; AVC AESI, thrombose veineuse profonde ; Coagulation intravasculaire disséminée; Embolie; Embolie veineuse ; Embolie pulmonaire



Cela vaut la peine de comparer la liste ci-dessus avec la liste ci-dessous accessible via le site Web de la FDA sous le document « fiche d'information Pfizer-BioNTech pour les destinataires et les soignants », révisée au 9 décembre 2021. Il est manifeste que de nombreux effets secondaires engageant le pronostic vital n'ont pas été inclus, même si l'analyse cumulative de Pfizer des rapports d'événements indésirables post-autorisation a été produite pour la FDA le 30 avril 2021.