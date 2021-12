La fin de la pandémie ne sera pas télévisée (British Medical Journal)

La fin de la pandémie ne sera pas télévisée

Par David Robertson et Peter Doshi

BMJ 2021 ; 375 doi : https://doi.org/10.1136/bmj-2021-068094 (Publié le 14 décembre 2021)

Note de SLT : Des passages ont été soulignés en gras par nos soins. Voici une phrase de Greene et Vargha reprise dans cet article, à méditer : "Certains historiens ont observé que les pandémies ne se terminent pas lorsque la transmission de la maladie s'arrête " mais plutôt lorsque, dans l'attention du grand public et dans le jugement de certains médias et élites politiques qui façonnent cette attention, la maladie cesse d'être digne d'intérêt". La question reste de savoir à partir de quand élites politiques et les médias qui leur sont subordonnés considéreront la maladie comme cessant d'être digne d'intérêt. Et les auteurs de conclure que tand que ces organismes continueront à avoir les yeux rivés sur les tableaux statistiques de la pandémie en occultant les effets dévastateurs de leurs mesures (éducation, chômage, maladies somatiques et psychiques, destruction de secteur économique...), la pandémie ne sera pas prête de s'arrêter. "En tant que période extraordinaire au cours de laquelle la vie sociale a été bouleversée, la pandémie de la covid-19 sera terminée lorsque nous éteindrons nos écrans et déciderons que d'autres questions sont à nouveau dignes de notre attention." Rappelons que le coronavirus est un virus du rhume et que la Covid-19 est bénine pour l'immense majorité des gens avec un taux de mortalité revu constamment à la baisse à la faveur de l'arrivée de nouveaux variants inoffensifs. A l'origine le taux de mortalité selon l'équipe de Stanford du Pr. Ioannidis (repris par l'OMS (dans un bulletin) était estimé comme étant voisin de la grippe saisonière, alors qu'actuellement avec le variant Omicron il semble encore plus bas.

Les tableaux de bord des statistiques sur les pandémies ont dominé les écrans et ont permis de suivre l'évolution de la pandémie de la covid-19, mais David Robertson et Peter Doshi expliquent pourquoi ils pourraient ne pas suffire à définir sa fin.



Au début de l'année 2021, la pandémie de la covid-19 semblait s'éloigner. Les discussions et les prédictions sur " l'ouverture ", le retour à la " normale " et l'obtention d'une immunité collective étaient dans l'air.[1,2,3,4] Mais pour beaucoup, l'optimisme s'est estompé avec la recrudescence des cas et des décès en Inde, au Brésil et ailleurs. L'attention s'est portée sur les variants du virus SRAS-CoV-2, et plus récemment sur l'émergence de l'Omicron. Alors que la fin semblait se profiler à l'horizon, elle a été interrompue par le pressentiment que la pandémie pourrait être loin d'être terminée [5,6].

Contrairement à toutes les pandémies précédentes, celle de la covid-19 a été suivie de près grâce à des tableaux de bord qui visent à montrer le mouvement et l'effet du coronavirus en temps réel ; ils suivent les paramètres des tests de laboratoire, les admissions en hôpital et en soins intensifs, les taux de transmission et, plus récemment, les doses de vaccin administrées. Ces tableaux de bord - avec leurs panneaux de chiffres, de statistiques, de courbes épidémiques et de cartes thermiques - ont dominé nos télévisions, nos ordinateurs et nos smartphones. Au cœur de ces tableaux de bord se trouve l'attrait de l'objectivité et des données auxquelles on peut s'accrocher au milieu de l'incertitude et de la peur. Ils ont aidé les populations à conceptualiser la nécessité d'un confinement et d'un contrôle rapides[7], à orienter l'opinion publique, à alimenter la pression en faveur de contre-mesures et à maintenir une aura d'urgence[7]. Ils offrent un sentiment de contrôle lorsque les cas diminuent à la suite de certaines contre-mesures, mais peuvent également susciter un sentiment d'impuissance et de catastrophe imminente lorsque les cas augmentent.



Problèmes de définition de la fin d'une pandémie

Il n'existe pas de définition universelle des paramètres épidémiologiques de la fin d'une pandémie. À l'aune de quel critère saurons-nous donc qu'elle est réellement terminée ? L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de covid-19, mais qui nous dira quand elle sera terminée ?

L'omniprésence des tableaux de bord a contribué à créer le sentiment que la pandémie sera terminée lorsque les indicateurs du tableau de bord atteindront tous soit zéro (infections, cas, décès), soit 100 (pourcentage de vaccinés). Cependant, les pandémies respiratoires du siècle dernier montrent que les fins ne sont pas nettes et que la fin d'une pandémie doit être comprise comme la reprise de la vie sociale, et non comme la réalisation d'objectifs épidémiologiques spécifiques[8,9].

Les pandémies respiratoires des 130 dernières années ont été suivies de vagues saisonnières annuelles alimentées par une endémicité virale qui se poursuit généralement jusqu'à la pandémie suivante [10]. Ce qui descend remonte, et la difficulté de dater la fin d'une pandémie se reflète dans la littérature historique et épidémiologique. Bien que de nombreux spécialistes décrivent la " grippe espagnole " comme une pandémie à trois vagues, de " 1918 à 1919 ", les références à la pandémie de " 1918 à 1920 " sont également nombreuses, et portent généralement sur ce que certains appellent une " quatrième vague "[11]. De même, la pandémie de " grippe asiatique " du milieu du siècle est généralement décrite comme un événement à deux vagues, de 1957 à 1958, mais d'autres incluent une troisième vague, ce qui situe la fin de la pandémie en 1959 [12].



Cette variabilité dans la datation des pandémies historiques souligne la nature imprécise de l'utilisation des taux de mortalité pour déterminer, même rétrospectivement, la " fin " d'une pandémie et le début de la période inter-pandémique. Par exemple, les CDC affirment aujourd'hui qu'environ 100 000 Etatsuniens sont morts au cours de chacune des pandémies de grippe de 1957 et 1968 [13,14]. Mais ces estimations incluent des décès survenus à des périodes que la plupart des gens considéreraient comme étant entre deux pandémies (1957-1960 et 1968-1972, respectivement) [15,16].