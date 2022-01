La folie de la Covid doit prendre fin (National Review)

La folie de la Covid doit prendre fin Article originel : The Covid Insanity Has to End Par Andrew C. McCarthy National Review, 1.12.22

Essayer de forcer des personnes réticentes à se conformer à des protocoles de plus en plus irrationnels ne fonctionne pas.

L'illogisme du règne de l'erreur en matière de pandémie a depuis longtemps dépassé le stade de l'insupportable.

Alors que les infections à la Covid ont échappé à tout contrôle - passant au travers des vaccins et des rappels - les CDC déclarent maintenant que nous devons réduire le nombre de jours d'isolement pour les personnes testées positives au virus mais qui sont fondamentalement asymptomatiques. Phil Klein s'est étendu sur le caractère arbitraire de tout cela. Naturellement, c'est à notre mégalomane au visage de Janus, le Dr Anthony 'La Science C'est Moi' Fauci, qu'il revient de fournir la rationalisation risible du jour : "Si vous êtes asymptomatique et que vous êtes infecté, nous voulons que les gens reprennent le travail, en particulier ceux qui ont des emplois essentiels".

Si nous avions affaire à un véritable fléau, la folie de cette démarche serait si évidente que même le complexe des médias-démocrates ne pourrait en parler sans ricaner.

Dans le cas d'une maladie infectieuse présentant une menace sérieuse de létalité pour la personne moyenne, un test positif crédible exigerait l'isolement jusqu'à ce que la personne soit certifiée exempte d'infection. Ici, par contre, le gouvernement dit maintenant que les personnes infectées de manière certifiée doivent retourner plus rapidement dans la population générale. Et ce, alors même que le gouvernement (a) insiste pour traiter les personnes non vaccinées comme s'il s'agissait de lépreux (y compris celles qui ont eu la Covid, même si leur immunité naturelle rend leur risque comparable à celui des personnes vaccinées) ; et (b) a contraint même les personnes qui sont "pleinement" vaccinées (quelle que soit la signification de ce terme à un moment donné) à se masquer et à prendre d'autres précautions parce qu'être vacciné et asymptomatique ne garantit pas la transmission du virus.

Nous avons perdu la tête.

Pour que les choses soient claires, je suis un fervent partisan de la vaccination. Je me suis fait vacciner dès que j'ai pu le faire et j'ai reçu un rappel il y a quelques semaines. J'ai insisté pour que les membres de ma famille dont je suis responsable ou sur lesquels j'ai une influence fassent de même. J'ai perdu des proches et des amis au cours des premiers mois de l'épidémie. J'aimerais empêcher tout le monde de contracter la Covid, même dans ce que les premiers rapports indiquent être la nouvelle itération Omicron plus douce, et même si notre monde merveilleusement évolué de vaccins et de thérapeutiques améliorées rend le risque de décès ou de maladie grave extrêmement faible.

De même, j'aimerais éviter que tout le monde attrape les fléaux que sont la rhinite virale (également connue sous le nom de rhume) et la grippe. Mais je ne veux pas empêcher cette issue, inévitable pour nous tous à un moment ou à un autre, autant que je veux que nous vivions dans une société libre. Par nature, la liberté comporte des risques, dont un très grand nombre sont plus périlleux que la Covid. La liberté est le fondement des Etats-Unis, mais elle implique nécessairement une quantité non négligeable d'ennuis et de désagréments, de douleurs et de maux, petits et grands. Une société sans risque est étouffée et inerte. Ce n'est pas une société du tout...

