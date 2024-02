La France veut combattre directement la Russie en Ukraine (MoA)

La France veut combattre la Russie en Ukraine

Article originel : France Wants To Fight Russia In Ukraine

Moon of Alabama, 27.02.24



La petite fripouille française agit de manière quelque peu impétueuse :

L'envoi de troupes occidentales en Ukraine "n'est pas exclu", a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron après avoir accueilli à Paris une conférence au cours de laquelle les dirigeants européens ont discuté de cette perspective.

Il n'y a pas eu "d'accord ce soir pour envoyer officiellement des troupes sur le terrain mais nous ne pouvons rien exclure", a-t-il déclaré aux journalistes.

...

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la Russie de gagner cette guerre", a déclaré M. Macron. "Je le dis avec détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir, à la lumière de ces deux dernières années.



Après deux années passées à suivre une stratégie étatsunienne perdante contre la Russie, on s'attendrait à un peu plus d'humilité.



Aucun des collègues de M. Macron n'était d'accord avec lui :

L'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres pays européens ont déclaré mardi qu'ils n'avaient pas l'intention d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, après que la France ait fait allusion à cette possibilité, et que le Kremlin ait averti que toute initiative de ce type conduirait inévitablement à un conflit entre la Russie et l'Otan.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que les alliés occidentaux ne devaient exclure aucune option pour tenter d'éviter une victoire russe en Ukraine, tout en soulignant qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade.

"Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce que nous devons faire pour que la Russie ne gagne pas", a déclaré M. Macron aux journalistes lors d'une réunion des dirigeants européens convoquée à la hâte à Paris pour réfléchir à la manière de renforcer le soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe.

...

Toutefois, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne et la République tchèque ont pris leurs distances mardi par rapport à toute suggestion d'engagement de troupes au sol dans la guerre en Ukraine, qui en est à sa troisième année.

"Il n'y aura pas de troupes terrestres, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par des pays européens ou des États membres de l'OTAN", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz en marge d'un événement.



Le gouvernement russe a déclaré que tout positionnement de troupes occidentales en Ukraine conduirait inévitablement à une guerre plus importante :

Un conflit militaire direct entre l'OTAN et la Russie sera inévitable si des troupes occidentales sont envoyées en Ukraine, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Dans ce cas, il ne s'agira pas d'une question de probabilité,