La fuite de données sur la covid-19 de l'Agence européenne du médicament et ce qu'elle nous apprend sur l'instabilité des ARNm (British Medical Journal)

La fuite de données sur la covid-19 de l'AEM et ce qu'elle nous apprend sur l'instabilité des ARNm. Article originel : The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability Par Serena Tirani British Medical Journal, 10.03.21 Note de SLT : Des documents ayant fait l'objet d'une fuite ont montré que certains lots précoces du vaccin Pfizer "présentaient des niveaux d'ARNm intact plus faibles que prévu", rapporte Serena Tinari pour le BMJ, "suscitant des questions plus vastes". A noter que la journaliste ayant écrit l'article n'a obtenu aucune réponse concernant ses demandes d'éclaircir l'instablité de l'ARNm de la part des fabricants de vaccins.

Des documents ayant fait l'objet d'une fuite montrent que certains des premiers lots commerciaux du vaccin covid-19 de Pfizer-BioNTech présentaient des niveaux d'ARNm intacts plus faibles que prévu, ce qui soulève des questions plus larges sur la manière d'évaluer cette nouvelle plateforme vaccinale, écrit Serena Tinari.

Alors qu'elle procédait à l'analyse du vaccin anti-covid-19 de Pfizer-BioNTech en décembre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a été victime d'une cyberattaque[1]. Plus de 40 mégaoctets d'informations classifiées provenant de l'examen de l'agence ont été publiés sur le dark web, et plusieurs journalistes - dont le BMJ - et universitaires du monde entier ont reçu des copies de ces fuites. Ces informations provenaient de comptes de messagerie anonymes et la plupart des tentatives d'interaction avec les expéditeurs ont échoué. Aucun des expéditeurs n'a révélé son identité, et l'EMA indique qu'elle mène une enquête criminelle.

Le BMJ a examiné les documents, qui montrent que les régulateurs étaient très préoccupés par les faibles quantités inattendues d'ARNm intactes dans les lots de vaccins développés pour la production commerciale.

Les scientifiques de l'EMA chargés d'assurer la qualité de la fabrication - c'est-à-dire les aspects de chimie, de fabrication et de contrôle de la soumission de Pfizer à l'EMA - s'inquiétaient des "espèces d'ARNm tronquées et modifiées présentes dans le produit fini". Parmi les nombreux fichiers qui ont fait l'objet d'une fuite vers le BMJ, un courriel daté du 23 novembre, envoyé par un haut responsable de l'EMA, décrit une série de problèmes. En bref, la fabrication commerciale ne produisait pas les vaccins selon les spécifications attendues, et les régulateurs n'étaient pas certains des implications. L'EMA a répondu en déposant deux "objections majeures" auprès de Pfizer, ainsi qu'une série d'autres questions auxquelles elle souhaitait répondre.

Le courriel identifiait " une différence significative dans le % d'intégrité de l'ARN/espèce tronquée " entre les lots cliniques et les lots commerciaux proposés - d'environ 78 % à 55 %. La cause profonde était inconnue et l'impact de cette perte d'intégrité de l'ARN sur la sécurité et l'efficacité du vaccin restait "à définir", selon le courriel.



Finalement, le 21 décembre, l'EMA a autorisé le vaccin de Pfizer-BioNTech. Le rapport d'évaluation public de l'agence, un document technique publié sur son site Internet, note que "la qualité de ce médicament, soumis dans le contexte d'urgence de la pandémie actuelle de (covid-19), est considérée comme suffisamment cohérente et acceptable "[2].



Il n'est pas clair de savoir comment les préoccupations de l'agence ont été satisfaites. Selon l'un des courriels ayant fait l'objet d'une fuite, daté du 25 novembre, des nouvelles positives provenaient d'une source non divulguée aux États-Unis : "Les derniers lots indiquent que le pourcentage d'ARN intact est revenu à environ 70-75 %, ce qui nous laisse prudemment optimistes quant à la possibilité que des données supplémentaires puissent résoudre le problème", disait le courriel.



Un accident évité de justesse ?

Il n'est pas certains non plus que les événements de novembre constituent un quasi-échec dans la fabrication commerciale des vaccins à ARNm.

L'EMA affirme que les informations divulguées ont été partiellement falsifiées, expliquant dans une déclaration que "si les courriels individuels sont authentiques, les données de différents utilisateurs ont été sélectionnées et regroupées, des captures d'écran de plusieurs dossiers et boîtes aux lettres ont été créées et des titres supplémentaires ont été ajoutés par les auteurs de la fuite "[3].

Mais ces documents offrent à la communauté médicale au sens large l'occasion de réfléchir à la complexité de l'assurance qualité des nouveaux vaccins à ARNm, qui comprend tout, de la quantification et de l'intégrité de l'ARNm et des lipides porteurs à la mesure de la distribution des tailles de particules et de l'efficacité de l'encapsulation. L'instabilité de l'ARN, l'une des variables les plus importantes pour tous les vaccins à ARNm, fait l'objet d'une attention particulière dans la communauté clinique. Il s'agit d'un problème qui concerne non seulement le vaccin de Pfizer-BioNTech, mais aussi ceux produits par Moderna, CureVac et d'autres[4], ainsi qu'un vaccin ARNm de "deuxième génération" étudié par l'Imperial College de Londres[5].



L'instabilité de l'ARN est l'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les chercheurs qui développent des vaccins à base d'acide nucléique. C'est la principale raison des exigences strictes de cette technologie en matière de chaîne du froid.

"La molécule d'ARNm complète et intacte est essentielle à sa puissance en tant que vaccin", ont écrit le professeur de biopharmacie Daan J.A. Crommelin et ses collègues dans un article de synthèse publié dans le Journal of Pharmaceutical Sciences à la fin de l'année dernière. "Même une réaction de dégradation mineure, n'importe où le long d'un brin d'ARNm, peut gravement ralentir ou arrêter la traduction correcte de ce brin et ainsi entraîner l'expression incomplète de l'antigène cible"[6].

Crommelin et ses collègues notent que des directives réglementaires spécifiques pour les vaccins à base d'ARNm n'ont pas encore été élaborées et que les tentatives du BMJ pour clarifier les normes actuelles n'ont pas abouti.



Transparence et confidentialité

Le BMJ a demandé à Pfizer, Moderna et CureVac, ainsi qu'à plusieurs organismes de réglementation, quel pourcentage d'intégrité de l'ARNm ils considéraient comme acceptable pour les vaccins contre la covid-19. Aucun n'a donné de précisions.