La guerre de la FDA contre la vérité sur l'ivermectine (AIER)

La guerre de la FDA contre la vérité sur l'ivermectine Article originel : The FDA’s War Against the Truth on Ivermectin Par David R. Henderson *, Charles L. Hooper** American Institute of Economic Research, 18.10.21

Le 28 juillet, le Wall Street Journal a publié notre article "Pourquoi la FDA attaque-t-elle un médicament sûr et efficace ?" Nous y soulignions la valeur potentielle de l'ivermectine, un médicament antiparasitaire, pour traiter la Covid-19, et nous mettions en doute l'attaque vigoureuse de la FDA contre l'ivermectine. Beaucoup de gens nous ont félicités et beaucoup nous ont critiqués. Nous avions clairement couvert un sujet sensible. Le fait que l'une des études auxquelles nous faisions référence ait été rétractée le jour même de la publication de notre article n'a pas aidé. Quelques heures après avoir appris ce fait, nous avons envoyé un mea culpa aux rédacteurs du Journal. Ils ont réagi rapidement en ajoutant une note à la fin de la version électronique et en publiant notre lettre. Il est important de répondre à deux critiques de notre travail. La première est que nous avons exagéré l'avertissement de la FDA sur l'ivermectine. La seconde est que la position de Merck sur l'ivermectine prouve que même la société qui a développé l'ivermectine pense qu'elle ne fonctionne pas contre la Covid-19.



Premièrement, nous n'avons pas exagéré l'avertissement de la FDA sur l'ivermectine. Au contraire, l'agence a modifié son site web après la publication de notre article, probablement pour refléter les points que nous avons soulevés. Deuxièmement, Merck avait deux raisons de minimiser l'utilité de l'ivermectine contre le nouveau coronavirus. Nous allons expliquer ces deux points plus en détail.

L'ivermectine a été développée et commercialisée par Merck & Co. alors que l'un d'entre nous (Hooper) y travaillait il y a des années. Le Dr William C. Campbell et le professeur Satoshi Omura ont reçu le prix Nobel 2015 de physiologie ou de médecine. Ils l'ont obtenu pour avoir découvert et développé l'avermectine. Plus tard, Campbell et certains associés ont modifié l'avermectine pour créer l'ivermectine. Merck & Co. a fait don de quatre milliards de doses d'ivermectine pour prévenir la cécité des rivières et d'autres maladies dans des régions du monde, comme l'Afrique, où les parasites sont fréquents. Les dix médecins qui font partie de la Front Line Covid-19 Critical Care Alliance considèrent l'ivermectine comme "l'un des médicaments les plus sûrs, les moins chers et les plus largement disponibles de l'histoire de la médecine". L'ivermectine figure sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS et l'ivermectine a été utilisée en toute sécurité chez les femmes enceintes, les enfants et les nourrissons.



L'ivermectine est un antiparasitaire, mais elle a montré, dans des cultures cellulaires en laboratoire, la capacité de détruire 21 virus, dont le SRAS-CoV-2, la cause de la Covid-19. De plus, l'ivermectine a démontré son potentiel dans des essais cliniques pour le traitement de la Covid-19 et dans des études de population à grande échelle pour la prévention du Covid-19.

En contradiction avec ces résultats positifs, la FDA a publié une déclaration spéciale avertissant que "vous ne devez pas utiliser l'ivermectine pour traiter ou prévenir la Covid-19". L'avertissement de la FDA, qui comprenait des termes tels que "préjudice grave", "hospitalisation", "dangereux", "très dangereux", "convulsions", "coma et même mort" et "hautement toxique", pouvait laisser penser que la FDA mettait en garde contre des pilules contenant du poison. En fait, la FDA avait déjà approuvé le médicament il y a des années comme antiparasitaire sûr et efficace. Pourquoi deviendrait-il soudainement dangereux s'il était utilisé pour traiter la Covid-19 ? De plus, la FDA a affirmé, sans aucun fondement scientifique, que l'ivermectine n'est pas un antiviral, malgré son activité antivirale avérée.

Il est intéressant de noter qu'au bas de la mise en garde de la FDA contre l'ivermectine figure cette déclaration : "En attendant, les moyens efficaces de limiter la propagation de la COVID-19 continuent d'être de porter son masque, de rester à au moins 1 mètre des personnes qui ne vivent pas avec soi, de se laver les mains fréquemment et d'éviter les foules." Est-ce que cela était basé sur le genre d'études en double aveugle que la FDA exige pour l'approbation des médicaments ? Non.



Après que certaines critiques aient affirmé que nous avions exagéré ou réagi de manière excessive à l'avertissement spécial de la FDA, nous avons examiné le site Web de la FDA et avons constaté qu'il avait été modifié, sans aucune mention des changements ni aucune raison donnée. Dans l'ensemble, les avertissements ont été édulcorés et clarifiés. Nous avons remarqué les changements suivants :

La fausse déclaration selon laquelle "l'ivermectine n'est pas un antiviral (un médicament pour traiter les virus)" a été supprimée.

"Prendre un médicament pour une utilisation non approuvée peut être très dangereux. C'est également le cas de l'ivermectine" a été remplacée par la mention moins alarmante "Il n'a pas été démontré que l'ivermectine était sûre ou efficace pour ces indications." (Indications est le terme officiel utilisé dans l'industrie pour désigner les nouvelles utilisations d'un médicament, telles que les nouvelles maladies ou conditions, et/ou les nouvelles populations de patients).

La déclaration "Si vous avez une prescription d'ivermectine pour une utilisation approuvée par la FDA, obtenez-la d'une source légitime et prenez-la exactement comme prescrite" a été modifiée en "Si votre fournisseur de soins de santé vous rédige une prescription d'ivermectine, faites-la remplir par une source légitime telle qu'une pharmacie, et prenez-la exactement comme prescrite." Cela reconnaît plus clairement que des médecins raisonnables peuvent prescrire de l'ivermectine pour des utilisations non approuvées par la FDA, comme la Covid-19.

L'énoncé final sur les masques, l'espacement, le lavage des mains et l'évitement des foules a été remplacé par un énoncé recommandant de se faire vacciner et de suivre les directives des CDC.

L'énoncé raisonnable "Parlez à votre fournisseur de soins de santé des vaccins contre la COVID-19 et des options de traitement disponibles. Votre prestataire peut vous aider à déterminer la meilleure option pour vous, en fonction de vos antécédents médicaux" a été ajoutée à la fin.



Le nouvel avertissement de la FDA est plus correct et moins alarmant que le précédent.



Dans une déclaration datant de février, Merck, la société à l'origine de l'ivermectine et qui la vend toujours, a convenu avec la FDA que l'ivermectine ne devait pas être utilisée pour la Covid-19. "Nous ne pensons pas que les données disponibles soutiennent la sécurité et l'efficacité de l'ivermectine au-delà des doses et des populations indiquées dans les informations de prescription approuvées par l'agence de réglementation"[2].

Pour certains, cela semblait être une preuve irréfutable. Merck veut faire de l'argent, raisonnent-ils, et les gens sont intéressés par l'utilisation de l'ivermectine pour le traitement de la Covid-19, par conséquent, Merck ne mettrait en garde contre un tel usage que si les preuves scientifiques étaient accablantes. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'industrie pharmaceutique.



Voici comment l'industrie pharmaceutique réglementée par la FDA fonctionne réellement.