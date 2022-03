La guerre de propagande de l'Ukraine : les sociétés internationales de relations publiques, les lobbyistes de Washington DC et les coupures de la CIA (MintPress News)

La guerre de propagande de l'Ukraine : les sociétés internationales de relations publiques, les lobbyistes de Washington DC et les coupures de la CIA Article originel : Ukraine’s Propaganda War: International PR Firms, DC Lobbyists and CIA Cutouts Par Dan Cohen MintPress News, 22.03.22

L'effort international est dirigé par Nicky Regazzoni, cofondatrice de la société de relations publiques PR Network , et Francis Ingham, un consultant en relations publiques de premier plan ayant des liens étroits avec le gouvernement britannique. Ingraham a déjà travaillé pour le parti conservateur britannique, il siège au conseil de stratégie et d'évaluation du service de communication du gouvernement britannique, il est directeur général de l'International Communications Consultancy Organisation et il dirige l'association des communicateurs des collectivités locales britanniques, LG Comms.

Cette campagne comprend des guides linguistiques, des messages clés et des centaines d'affiches de propagande, dont certaines contiennent des images fascistes et font même l'éloge de dirigeants néonazis.

Le dossier est géré par Yaroslav Turbil, décrit sur sa page LinkedIn comme "Responsable de Ukraine.ua - l'écosystème numérique ukrainien pour les communications mondiales. Communications stratégiques et promotion de la marque du pays". Turbil a travaillé dans de multiples organisations de la "société civile" étroitement liées au gouvernement américain et a fait un stage chez Internews, une organisation liée aux services de renseignement américains qui opère sous couvert de promouvoir la liberté de la presse.

Parmi les constructions de propagande distribuées dans le dossier, on trouve une vidéo de l'incident de l'île des Serpents, qui s'est rapidement avéré faux, dans lequel des gardes-frontières ukrainiens stationnés sur une petite île auraient été tués après avoir dit à un navire de guerre russe en approche qui les avait exhortés à se rendre d'"aller se faire foutre". Le président Zelensky a tenu une conférence de presse annonçant qu'il allait décerner aux hommes la médaille de Héros de l'Ukraine alors que les médias grand public diffusaient largement l'histoire. Cependant, les soldats prétendument morts ont rapidement été retrouvés vivants et en bonne santé, prouvant que leur position héroïque n'était qu'une farce.

Bien qu'il ait été prouvé que cette histoire était fausse, le dossier contient une vidéo de propagande qui en fait la promotion.



Un autre dossier est géré par la graphiste ukrainienne du MFA Dasha Podoltseva et contient des centaines de graphiques de propagande soumis par des artistes en Europe et aux États-Unis.

Certaines comportent des messages génériques de "non à la guerre", tandis que des dizaines d'autres images célèbrent "le fantôme de Kiev" - un pilote ukrainien héroïque qui s'avère inexistant - et l'incident bidon de "Snake Island 13".

De nombreuses images utilisent un langage xénophobe et raciste, et certaines font explicitement l'éloge d'éminents néonazis ukrainiens, dont le leader du C14, Yevhen Karas, le paramilitaire fasciste Secteur droit et le bataillon néonazi Azov. De nombreuses images appellent à des "smoothies banderites", en référence aux cocktails Molotov nommés en l'honneur du défunt commandant de l'OUN-B, Stephan Bandera, qui a collaboré avec l'Allemagne nazie au meurtre de masse de Juifs et de Polonais de souche pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre image représente un livre intitulé : "Encyclopédie des maladies incurables", où figurent la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, la Syrie et l'Érythrée.

"I love NLAW" - Next Generation Light Anti-tank Weapon, fourni par les gouvernements occidentaux à l'armée ukrainienne.

Un graphique impliquant la fertilisation des champs avec des cadavres se lit comme suit : "Conseil de grand-mère aux Moskovites : Cachez-vous dans les champs, Quand vous mourrez entre les mains de notre armée, les tournesols pousseront mieux"''....

