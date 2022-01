La guerre des vaccins contre la Covid (SPR)

Pour jeter un coup d'œil derrière le rideau de la propagande officielle de l'État, consultez la chaîne vidéo Twitter révélatrice de "Songpinganq" (16 ans et plus, comprend des images dérangeantes).

À ce stade, il semble que « admettre sa défaite » dans la bataille contre le virus pourrait être une plus grande menace pour le gouvernement chinois que le virus lui-même (surtout depuis l'émergence d'omicron). On ne sait pas vraiment quelle est la fin de partie chinoise, mais l'impact sur le commerce mondial pourrait être très important.

La Chine est désormais devenue le seul pays au monde à poursuivre une politique « zéro covid ». Il le fait à un coût énorme , fermant des mégapoles entières dès les premières infections confirmées, transportant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de citoyens dans des camps de quarantaine de fortune et exécutant un contrôle de la population par code QR à grande échelle et global. système.

Toutes les prédictions et recommandations de Bill Gates se sont avérées fausses (et très destructrices), mais il est évident que les gouvernements nationaux continuent de suivre et d'appliquer cette stratégie malgré tout, tandis que des collaborations industrielles internationales financées par des milliardaires telles que ID2020 et "Good Health Pass ” Prévoient l'introduction de systèmes transfrontaliers d'identité biométrique numérique.

En mars 2020, « le médecin le plus puissant du monde » ( Politico ), stratège pandémique et principal donateur de l'OMS, Bill Gates, a annoncé que la pandémie de coronavirus « ne peut être arrêtée » qu'en « vaccinant presque le monde entier » et en introduisant l'immunité numérique certificats ». À l'époque, Gates pensait également que la propagation mondiale du coronavirus pourrait être limitée à "moins d'un pour cent" de la population en imposant des confinements et une "recherche des contacts".

Russie

Le parlement russe est en train d'adopter une loi fédérale mettant en œuvre un système national de "certificat de vaccination" à code QR, mais a reporté à plusieurs reprises l'adoption de la loi en raison de la "forte opposition publique" et des "nouveaux défis" posés par omicron.

Après l'Inde, la Russie est devenue le deuxième pays au monde à atteindre une surmortalité pandémique totale de 1 million de décès (un excès d'environ 30 % par rapport à la mortalité normale sur deux ans et environ 0,7 % de la population totale ; l'âge médian de le décès est d'environ 73 ans, c'est-à-dire proche de l'espérance de vie). Le taux d'infection russe total est probablement proche de 80 % à l'heure actuelle.

Pour avoir le point de vue d'un initié sur les développements liés au covid en Russie, consultez la sous- pile de "Edward Slavsquat" , ancien rédacteur en chef du réseau d'information international géré par l'État Russia Today (RT).

Suède

La Suède a montré que, pour la plupart des pays, une approche de la pandémie centrée sur le patient et sans confinement a été la meilleure ; La Suède a connu une surmortalité d'environ 12%, ce qui est similaire ou inférieur à celui de pays démographiquement comparables, tels que l'Allemagne (10%), la Suisse (16%), l'Autriche (19%) et les Pays-Bas (19%).

Néanmoins, le gouvernement suédois a également utilisé la pandémie pour s'octroyer des "pouvoirs d'urgence" étendus et, contre toutes les preuves épidémiologiques, il a récemment commencé à imposer des "pass vaccins" pour plusieurs lieux et événements publics, excluant à la fois les personnes récupérées et testées. .

Pour obtenir le point de vue d'un initié sensé sur les développements en Suède, voir La fin de l'approche unique de la Suède ? , écrit par un expatrié allemand qui y vit depuis 2003.

Israël

En Israël, la critique des mandats nationaux de vaccination et de rappel est de plus en plus décrite comme une "infraction à la sécurité nationale" à la fois par le gouvernement et par une partie des médias (voir ce fil d'un avocat israélien et militant des droits civiques de premier plan). D'autre part, des personnalités médicales de premier plan ont commencé à demander publiquement au gouvernement de mettre fin à ses politiques répressives.

Par exemple, le directeur du plus grand hôpital israélien a dit au gouvernement d'arrêter sa « politique insensée de tests et de quarantaine » , car omicron ne représentait plus un défi majeur pour les hôpitaux. Une lettre ouverte d'Ehud Qimron, professeur à l'Université de Tel-Aviv, critiquant vivement les politiques de pandémie non scientifiques et inhumaines, a déjà été lue par plus de 5 millions de personnes dans 16 langues.

En octobre dernier, Israël a été le premier pays à "désactiver" les "passeports vaccins" d' un million de citoyens sans "injection de rappel", une politique depuis copiée par plusieurs autres pays.

États-Unis

Aux États-Unis, la question des "mandats vaccinaux" et des "passeports vaccinaux" a maintenant atteint la Cour suprême. L'administration américaine actuelle a initialement émis cinq mandats de vaccination différents : pour les travailleurs de la santé, les entreprises de plus de 100 employés, les entrepreneurs fédéraux, les employés fédéraux et l'armée.

Dans deux décisions récentes , la Cour suprême des États-Unis a bloqué le mandat fédéral « vaccin ou test » pour les entreprises de plus de 100 employés (mandat OSHA), mais a approuvé un mandat pour la plupart des travailleurs de la santé (mandat CMS).

En ce qui concerne le mandat commercial de l'OSHA, la Cour suprême a fait valoir qu'il s'agissait d'un "empiétement significatif sur la vie - et la santé - d'un grand nombre d'employés" qui "ne peut être annulé à la fin de la journée de travail", et que le covid devrait être considéré comme un « danger quotidien » similaire à « un certain nombre de maladies transmissibles » et non comme un « danger lié au travail ou un risque professionnel ».

En ce qui concerne le mandat des travailleurs de la santé du CMS, la Cour suprême a soutenu (à tort) qu'il s'agissait de s'assurer que "les prestataires de soins de santé qui s'occupent des patients de Medicare et Medicaid protègent la santé et la sécurité de leurs patients", malgré le fait que les vaccins covid ne ' t prévenir ou même simplement réduire l'infection et la transmission.

La Cour suprême des États-Unis n'a pas encore examiné le mandat de l'entrepreneur fédéral, mais ce mandat a déjà été bloqué par plusieurs tribunaux inférieurs et il est peu probable qu'il soit soutenu par la Cour suprême, selon des experts juridiques. En revanche, le mandat des employés fédéraux et de l'armée n'a pas encore été contesté avec succès devant les tribunaux.

Outre les mandats fédéraux, plusieurs États, dont New York et la Californie, et plusieurs grandes villes, dont Boston, Philadelphie, New York, San Francisco et Los Angeles, ont imposé des exigences de vaccination de grande envergure . Les voyageurs aériens étrangers à destination des États-Unis doivent également être «entièrement vaccinés». Certaines grandes entreprises américaines ont également annoncé des exigences en matière de vaccination, tandis que d'autres, y compris certaines compagnies aériennes, ont dû faire marche arrière après les manifestations et les débrayages des travailleurs.

De plus, plus de 400 collèges et universités exigent des vaccins ou même des rappels pour que les étudiants assistent à des cours en personne, une politique qui ne peut vraiment être décrite que comme un crime médical majeur, étant donné le profil risque/bénéfice très défavorable dans ce groupe d'âge.

D'autre part, plus de 20 États américains - la plupart d'entre eux apparemment gouvernés par le même parti politique - ont interdit toute utilisation de « certificats de vaccination » ( voir cet aperçu ). Des experts juridiques ont déclaré que la récente approbation par la Cour suprême du mandat des travailleurs de la santé du CMS remplacera probablement les ordonnances de l'État bloquant ces mandats, mais le gouverneur de Floride a déjà contredit cela, déclarant que la Floride "n'appliquera pas" un mandat fédéral et ne servira pas en tant que « police biomédicale » du gouvernement fédéral.

Il convient de noter que, bien que la FDA ait officiellement approuvé le vaccin Pfizer Comirnaty en septembre pour permettre les mandats de vaccination en premier lieu, le vaccin approuvé n'est pas réellement disponible aux États-Unis (ou ailleurs), et les citoyens américains continuent de recevoir le « usage d'urgence uniquement "vaccin Pfizer sans responsabilité du fait des produits (mais avec les mêmes ingrédients).





Grande Bretagne