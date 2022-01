La guerre du passe vaccinal de Macron. "Au lieu de se soumettre docilement au souhait de Macron, de nombreux Français ont décidé de ne pas faire la troisième injection, juste pour "emmerder" leur président" (The Spectator)

Cette remarque condescendante est révélatrice d'un gouvernement qui perd de plus en plus la confiance et le soutien de la population. Parmi ces neuf millions de personnes, certaines ne savent peut-être pas que leur laissez-passer actuel expirera au milieu du mois prochain si elles ne se font pas vacciner une troisième fois, mais un grand nombre d'entre elles sont conscientes de la situation. Ils ont décidé de ne pas se faire vacciner une nouvelle fois, soit parce qu'ils estiment que cela n'est pas nécessaire pour eux, soit comme un acte de défiance à l'égard de leur gouvernement belliqueux. La déclaration d'Emmanuel Macron selon laquelle il veut "emmerder" les non-vaccinés (c'est-à-dire toute personne n'ayant pas reçu trois vaccins) a eu l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de se soumettre docilement au souhait de Macron, ils ont décidé de ne pas faire le troisième vaccin, juste pour "emmerder" leur président.

Mais la plus grande question qui reste sans réponse est la suivante : à quoi sert exactement le passe vaccinal, entré en vigueur lundi ? Lancé en juillet, ce laissez-passer permettait, dans sa forme initiale, aux personnes doublement vaccinées de se rendre dans les bars, les cinémas, les salles de sport, etc. ainsi qu'aux personnes non vaccinées qui pouvaient prouver que leur test était négatif dans les dernières 24 heures. Le nouveau laissez-passer exige trois vaccins et supprime la possibilité d'un test négatif.

Une statistique plus troublante publiée en France mardi est celle des 30 000 personnes actuellement hospitalisées à cause du virus, le nombre le plus élevé depuis novembre 2020.

À partir du 2 février, le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire ; quinze jours plus tard, les Français pourront à nouveau goûter au plaisir de se tenir au bar avec un verre de ce qui leur fait envie. Depuis le début du mois, cette pratique est interdite. La raison pour laquelle un client debout dans un bar est plus exposé au risque de la Covid que celui qui est assis n'a jamais été expliquée de manière satisfaisante. Mais l'inexplicable est devenu un lieu commun en France.

Lorsque le Premier ministre français Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont tenu une conférence de presse la semaine dernière, ils ont présenté le calendrier d'un assouplissement progressif des nombreuses restrictions Covid-19 du pays. Véran a parlé d'une "évolution encourageante" dans la lutte contre le virus, alors que la France avait enregistré la semaine précédente une moyenne de plus de 300 000 cas quotidiens.

Ils ont également compris l'inutilité du passe vaccinal. Il n'a rien fait pour réduire l'infection ; au contraire, la propagation du virus s'est accélérée ces dernières semaines, certainement par rapport à l'Angleterre, un pays que de plus en plus de Français considèrent comme l'exemple à suivre pour sortir de la pandémie.

Lors d'une interview devant le Sénat le mois dernier, on a demandé à Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique et l'un des professeurs les plus en vue tout au long de la pandémie, son avis sur le passe vaccinal. Le passe protège-t-il vraiment ? Vous avez la réponse", a-t-il répondu. La réponse est non... puisqu'on peut être vacciné et rester porteur du virus".

Alors pourquoi ce passe vaccinal est-il en place ? C'est un acte politique, qui fait partie de la candidature de Macron à sa réélection en avril. Depuis sa création, le passe sanitaire a été soutenu par la tranche de la société qui est cruciale pour Macron s'il veut obtenir un second mandat. Un sondage réalisé la semaine dernière a révélé que 80 % des personnes âgées de plus de 65 ans y sont favorables, tout comme 69 % des personnes interrogées classées dans la catégorie "aisée". En revanche, seuls 49 % des plus pauvres et 57 % des personnes âgées de 25 à 34 ans y sont favorables.

Les jeunes de la classe ouvrière sont un groupe démographique politique de peu d'importance pour Macron ; mais les seniors aisés sont d'une grande importance, car ils sont courtisés par Éric Zemmour et Valérie Pécresse.

"Il est difficile d'avoir 20 ans en 2020", a déclaré Macron en octobre 2020 lorsqu'il a annoncé un couvre-feu à Paris et dans huit autres villes, l'une des nombreuses mesures qu'il a prises et qui se sont avérées clivantes et futiles. Il est encore plus difficile d'avoir 22 ans en 2022. Le passe politique de Macron peut bien être payante à court terme, mais les dommages qu'il cause à la France sur le plan social, économique et moral se feront sentir pendant longtemps.



* Gavin Mortimer est un auteur britannique qui vit à Paris depuis 12 ans. Il écrit sur la politique française, le terrorisme et le sport.