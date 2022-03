La guerre en Ukraine ! A quoi sert-elle ? Le programme nationaliste (Off Guardian)

La guerre en Ukraine ! A quoi sert-elle ? Le programme nationaliste Article originel : Ukraine War! What Is It Good For? The Nationalist Agenda Par Ian Davies Off Guardian, 23.03.22

Actuellement, le gouvernement britannique, avec l'aide de célébrités, nous encourage à accueillir les réfugiés ukrainiens à bras ouverts via son programme Homes For Ukraine. Le gouvernement a déclaré que les candidats ukrainiens "seront contrôlés et subiront des contrôles de sécurité".

L'"opération militaire spéciale" de l'Union européenne en Ukraine a été présentée par l'establishment occidental et ses médias grand public comme un acte d'agression brutal et non provoqué.

La plupart des personnes demandant le statut de réfugié seront dans une situation désespérée, et nous devons certainement faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. Toutefois, il y a également de bonnes raisons de procéder à des contrôles de sécurité et à des vérifications minutieuses.

L'Ukraine a effectivement un problème de nazis, et ce sont les nazis qui ont le plus à craindre des forces russes.

En 2013, cinq jours après son arrivée au Royaume-Uni, le nazi ukrainien Pavlo Lapshyn a été assassiné par un homme de 82 ans avant de se lancer dans une campagne de bombardement de mosquées britanniques. Ce n'est que grâce à une chance inouïe qu'il n'a pas assassiné beaucoup plus de Britanniques.

Lapshyn n'est qu'un homme parmi les quelque 44 millions de personnes qui vivent en Ukraine. Malheureusement, il est aussi un parmi des centaines de milliers de personnes qui partagent ses opinions extrémistes. Il y a ensuite la petite minorité d'Ukrainiens - qui se compte néanmoins en millions - qui éprouvent une certaine sympathie pour ces opinions.

Pour des raisons que nous aborderons dans la quatrième partie, l'engagement du gouvernement britannique en matière de contrôles de sécurité est très discutable. On nous demande de faire confiance au gouvernement britannique, mais il est peu judicieux de le faire, compte tenu de son bilan. Bien sûr, nous devons agir avec compassion et aider les personnes qui souffrent, mais seuls les imbéciles se précipitent.

Pour ceux qui croient la propagande de l'establishment occidental, le président russe Vladimir Poutine est un méchant de bande dessinée dont les mauvaises intentions ne s'arrêteront à rien d'autre qu'à la création d'un nouvel empire russe. Les propagandistes occidentaux dépeignent l'Ukraine comme la victime de la soif de sang prétendument folle de Poutine et décrivent les actions militaires russes comme injustifiées et illégales.

En avalant leur histoire, ils nous font croire que l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis et le gouvernement de Kiev sont les défenseurs de la démocratie. Les actions russes, perçues comme une attaque contre la démocratie ukrainienne, sont donc une attaque contre le principe de la démocratie. Cette vision est essentiellement la seule version de la vérité colportée en Occident.

L'autre vision de Poutine comme une sorte de bogatyr (guerrier héroïque) est tout aussi impitoyable. Elle suppose à tort que Poutine incarne la Russie, ignorant ainsi une nation de 146 millions de personnes et les forces mondialistes qui maintiennent le pouvoir de Poutine à leur profit.

Dans un premier temps, actuellement, et de manière plus aiguë, c'est le peuple ukrainien qui souffre de ce conflit. Mais en fin de compte, nous en souffrirons tous.

L'expansionnisme de l'OTAN

Lorsque le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a énuméré les raisons invoquées par la Russie pour justifier l'invasion de l'Ukraine, il a insisté sur l'expansionnisme de l'OTAN. La Russie a averti à plusieurs reprises que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui entraînerait presque certainement le déploiement de troupes et d'armes offensives américaines à la frontière sud-ouest de la Russie, était une ligne rouge que la Russie ne permettrait pas à l'OTAN de franchir. Poutine a déclaré :

J'ai parlé de nos plus grandes préoccupations et inquiétudes, et des menaces fondamentales que les politiciens occidentaux irresponsables ont créées pour la Russie de manière constante, grossière et sans ménagement d'année en année. Je fais référence à l'expansion vers l'est de l'OTAN, qui rapproche de plus en plus ses infrastructures militaires de la frontière russe. [L'alliance de l'Atlantique Nord a continué à s'étendre malgré nos protestations et nos inquiétudes. Sa machine militaire est en marche et, comme je l'ai dit, elle s'approche de notre frontière même.

La Russie a averti à plusieurs reprises qu'elle "réagirait" si l'Ukraine rejoignait l'OTAN. Jusqu'à présent, l'Ukraine ne l'a pas fait. L'attaque de la Russie est préventive et, malgré la prétendue "compassion" de Poutine pour les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk (RPD et RPL), la préoccupation première de la Russie est sa propre sécurité et celle de sa classe dirigeante. Même avant leur reconnaissance par la Russie, la RPD et la RPL étaient des États satellites russes de jure et des pions dans un jeu plus vaste qui semble se jouer entre la Russie et l'OTAN.

De même, la RPD et la RPL connaissent une véritable crise humanitaire depuis huit ans. L'opération militaire russe a été un soulagement pour les populations des oblasts de Donetsk et de Luhansk. Malheureusement, la Russie a également intensifié le conflit au-delà des frontières du Donbas, tuant davantage d'innocents.