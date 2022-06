La guerre en Ukraine ! A quoi sert-elle ? Transformation (Off Guardian)

La guerre en Ukraine ! A quoi sert-elle ? Transformation

Article originel : Ukraine War! What Is It Good For? Transformation

Par Iain Davis

Off Guardian, 7.06.22

Dans la cinquième partie, nous avons discuté de la véritable nature de la souveraineté et nous avons examiné comment, lorsque la souveraineté est volée à son seul possesseur légitime, l'individu, la structure hiérarchique qui en résulte forme finalement et inévitablement un système de pouvoir mondial. Ce réseau de pouvoir, basé sur une autorité politique hautement centralisée, agit comme un mécanisme de contrôle de la population. Aujourd'hui, nous pouvons appeler cette structure mondiale un partenariat public-privé mondial (G3P). Le G3P revendique sa souveraineté - c'est-à-dire un pouvoir et une autorité complets - sur toutes les institutions monétaires, financières, économiques, politiques, judiciaires et militaires/policières du monde. Nous avons précédemment démontré que toute revendication de souveraineté sur l'individu par une entité quelconque n'a aucune légitimité morale ou légale. Pourtant, le sophisme des constitutions écrites des États-nations a convaincu les citoyens qu'ils ont transféré leur souveraineté individuelle à leurs gouvernements. Bien que cette dévolution soit impossible en vertu de la loi naturelle, il s'agit d'un tour de passe-passe qui a été réalisé par les gouvernements tout au long de l'histoire.

Le réseau mondial de souverains illégitimes - composé de gouvernements nationaux et d'institutions intergouvernementales et supranationales - permet à certaines personnes qui disposent de moyens suffisants et des bonnes relations d'imposer aux masses les politiques qu'elles souhaitent. On les appelle souvent les "globalistes" ou les "oligarques". Le G3P distribue son autorité revendiquée par le biais de "partenariats". Ces partenariats permettent aux investisseurs privés et aux entreprises d'accéder aux gouvernements - et donc au pouvoir et à l'autorité que les citoyens sont contraints de donner à leurs gouvernements par la contrainte ou par la ruse. Il est clair qu'il s'agit d'un système conçu pour profiter à quelques privilégiés au détriment de tous les autres. Pour bien comprendre pourquoi l'OTAN, l'UE et tous les gouvernements alignés sur l'Occident ont créé les conditions du conflit en Ukraine, et pourquoi la Russie a apparemment obtempéré en répondant pleinement aux attentes de l'Occident, nous devons d'abord nous demander à qui profite l'"opération militaire spéciale" de la Russie. Il ne s'agit certainement pas du peuple ukrainien ou russe, ni de la population mondiale au sens large.

Le chemin inexorable vers la guerre La Russie peut invoquer des considérations militaires face à une crise de sécurité nationale pour justifier ses actions. Cependant, il semble que l'opération militaire de la Russie en Ukraine ait pu être motivée par plus qu'une simple réponse à une menace pour la sécurité nationale. En mars 2021, le Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a approuvé le décret n° 117/2021 du Conseil de défense. 117/2021, qui déclarait la "Stratégie de désoccupation et de réintégration du territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol" du gouvernement ukrainien." L'agence de presse ukrainienne Ukrinform a déclaré que la stratégie était axée sur les points suivants : [Des mesures diplomatiques, militaires, économiques, informationnelles, humanitaires et autres visant à rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues par la désoccupation et la réintégration de la Crimée.

Dans les mois qui ont suivi, les forces ukrainiennes ont régulièrement renforcé leur présence dans le Donbass et les oblasts du sud. Le ministre ukrainien de la Défense a insisté sur le fait que ce renforcement était purement défensif. L'intention déclarée de l'Ukraine d'utiliser tous les moyens possibles pour reconquérir la Crimée et vaincre la RPD et la RPL, associée au renforcement de ses forces, a suscité une inquiétude raisonnable de la part du gouvernement russe. Par exemple, l'accès de la Russie au port stratégique vital de Sébastopol semblait être menacé de façon imminente. Les efforts de l'Ukraine pour reconquérir le territoire qu'elle revendique ont été financés par le FMI, la Banque mondiale, les États membres de l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les prêts du FMI, d'un montant de 700 millions de dollars, faisaient partie d'une enveloppe totale de 5 milliards de dollars. L'argent et la dette nationale de l'Ukraine qui en résulte ne semblent pas être un problème pour ce cartel de financement.

L'OTAN a entrepris simultanément une série d'exercices provocateurs. DEFENDER-Europe 21, Locked Shields 21 (cyber), CAPABLE DEPLOYER 2021, Ramstein Ambition 21 (guerre électronique), Spring Storm, Breeze 21, Iron Wolf II 21 et Atlantic Resolve 21 ont tous eu lieu au printemps et à l'été 2021. Chacun de ces exercices était axé sur la défense de l'Europe de l'Est, l'OTAN ayant nettement accru sa surveillance de l'Ukraine et de la mer Noire.

Parmi les plus provocateurs, du point de vue russe, figure l'exercice Cossack Mace, qui s'est déroulé en mai et juin 2021. Les forces de l'OTAN et de l'Ukraine ont participé à un jeu de guerre portant sur une attaque d'un adversaire oriental "fictif". Un autre exercice, l'exercice Sea Breeze, a vu les marines étatsuniens et ukrainiens coopérer. S'il est parfaitement normal que des pays organisent des exercices militaires conjoints, compte tenu de la nature de l'impasse politique et de la guerre en cours dans le Donbass, il est ridicule d'imaginer que ces exercices n'étaient pas ouvertement provocateurs pour la Russie. Le calcul, à tout le moins, était que les préoccupations de sécurité nationale de la Russie n'étaient pas pertinentes pour l'OTAN et l'Ukraine. La Russie a répondu par ses propres manœuvres. Elle avait déjà des troupes stationnées en permanence de son côté de la frontière avec l'Ukraine, y compris en Crimée. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré que la 58e armée du district militaire sud, la 41e armée du district militaire central, les 7e et 76e divisions d'assaut aéroportées et la 98e division aéroportée avaient été envoyées dans des zones où des missions d'entraînement au combat étaient en cours. Il a été transparent sur la raison de cette contre démonstration de force, déclarant : En réponse à l'activité militaire de l'alliance [OTAN] menaçant la Russie, nous avons pris les mesures appropriées [. . .] Actuellement, ces formations sont engagées dans des exercices.

La série d'exercices russes comprenait de nombreux exercices de guerre terrestre, maritime, aérienne, cybernétique et d'information. Parmi eux figuraient des exercices effectués en Crimée par la 58e armée. L'entraînement a culminé avec les exercices militaires conjoints annuels Zapad. En 2021, ces exercices conjoints ont été menés avec les forces biélorusses. Il y a eu un impact monétaire immédiat en raison de l'augmentation évidente des tensions entre l'OTAN et Moscou. Le redéploiement des forces de la Russie, destiné à renforcer ses positions à la frontière avec l'Ukraine, a provoqué une forte baisse du dollar et de l'euro par rapport au rouble. Les conflits militaires et la menace d'une confrontation internationale ont toujours un impact sur les marchés mondiaux. De nombreuses "entités souveraines", et les personnes qui sont en mesure de les influencer, comprennent que les événements mondiaux, en particulier la guerre, peuvent être manipulés pour atteindre toute une série d'objectifs monétaires, financiers, économiques et politiques. L'histoire géopolitique est parsemée d'exemples.

Au printemps 2021, la pression militaire de l'OTAN a été associée à des menaces d'expulsion de la Russie du réseau de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Il s'agit du système international de communication financière qui permet aux banques et aux institutions financières de se notifier mutuellement les transferts de fonds internationaux à l'aide d'un ensemble standardisé de codes. Le transfert de devises, de titres, de transactions de trésorerie, de paiements pour le commerce et d'autres transactions du système financier s'effectue par le biais d'un règlement interbancaire, en utilisant le réseau de la banque centrale, et non par SWIFT lui-même. Bien qu'il s'agisse d'un élément important du système financier mondial actuel, SWIFT n'est qu'un outil de communication et de notification. Lors d'une séance de questions-réponses après sa conférence de presse de janvier 2021, on a demandé au président étatsunien Joe Biden comment une nouvelle tranche de sanctions économiques pourrait dissuader Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. La question elle-même laissait entendre que la Russie voulait attaquer l'Ukraine, alors qu'il n'y avait aucune raison de penser que c'était le cas. Le désir de la Russie était de faire des affaires avec l'UE, de vendre son pétrole et son gaz à Bruxelles et d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Comme nous l'avons dit, aucun de ces objectifs n'était dans l'intérêt des États-Unis ou de l'OTAN. La réponse de Biden à cette question est révélatrice : Eh bien, parce qu'il [Poutine] n'a jamais vu de sanctions comme celles que j'ai promis d'imposer s'il bouge [. . .] Je pense que ce que vous allez voir, c'est que la Russie sera tenue responsable si elle envahit. [. . .] s'ils font réellement ce qu'ils sont capables de faire avec les forces amassées à la frontière, ce sera un désastre pour la Russie s'ils envahissent encore l'Ukraine [. . .] nos alliés et partenaires sont prêts à imposer des coûts sévères et des dommages importants à la Russie et à l'économie russe. [J'ai déjà expédié aux Ukrainiens des équipements sophistiqués et défensifs d'une valeur de plus de 600 millions de dollars. Le coût de l'entrée en Ukraine, en termes de pertes physiques de vies humaines, pour les Russes, ils seront - ils seront capables de l'emporter avec le temps, mais ce sera lourd, ce sera réel, et ce sera conséquent. [Tout le monde parle de la façon dont la Russie contrôle l'approvisionnement énergétique que l'Europe absorbe. Eh bien, devinez quoi ? L'argent qu'ils gagnent grâce à cela représente environ 45 % de l'économie. Je ne vois pas ça comme une voie à sens unique. Ils vont de l'avant et le coupent - c'est comme ma mère disait : "Tu te mords le nez pour te faire mal au visage." [. . .] Je crois que vous verrez qu'il y aura de graves conséquences économiques. Par exemple, tout ce qui implique des dénominations en dollars, s'ils font - s'ils envahissent, ils vont payer ; ils ne vont pas - leurs banques ne pourront pas traiter en dollars. [. . .] Militairement, ils ont une supériorité écrasante.

Biden indiquait clairement que, pour les États-Unis, d'un point de vue militaire, il n'y avait aucune chance que l'Ukraine puisse un jour gagner une guerre contre la Russie, quel que soit le soutien militaire reçu par l'Ukraine - à moins d'une confrontation à grande échelle entre l'OTAN et la Russie. Les États-Unis savaient, et acceptaient, que la Russie "l'emporterait". Le seul résultat possible de l'armement de l'Ukraine serait donc de prolonger le conflit et d'augmenter le nombre de morts, principalement parmi les Ukrainiens. De même, la Russie savait également que l'Ukraine ne pouvait pas gagner. Par conséquent, à moins que les stratèges militaires russes ne décident d'engager leurs forces dans une folie suicidaire, leur principale préoccupation militaire, si l'occasion se présentait, serait d'atteindre les objectifs opérationnels tout en minimisant les pertes russes. Comme nous le verrons bientôt, la Russie dispose d'un avantage mondial en matière de technologie militaire qui lui a permis jusqu'à présent de mener la guerre en Ukraine selon ses propres termes. Ce qui est le plus révélateur, c'est que les États-Unis ont reconnu que les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés, si la Russie agissait, signifieraient que la Russie n'aurait d'autre choix que de vendre son énergie et d'autres produits de base dans une monnaie autre que le dollar. On ne saurait trop insister sur les implications de cette décision, notamment à la lumière de la position de la Russie sur le marché mondial de l'énergie. Les États-Unis signalaient un changement probable de la monnaie de réserve mondiale - un changement effectivement ancré dans les sanctions inévitables qui s'ensuivraient si la Russie entrait en Ukraine. Les sanctions étaient pratiquement une condition préalable à l'"opération militaire spéciale" de la Russie. Il semblait presque que les sanctions étaient un objectif de la politique occidentale. Pourquoi l'Occident - les États-Unis, en particulier - non seulement poursuivrait-il une politique monétaire autodestructrice, mais ferait-il dépendre cette politique des décisions militaires tactiques de la Russie ? Comme nous allons le voir, la Russie tente depuis des décennies de détrôner le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Tant la Russie que la Chine ont constamment poussé leurs politiques monétaires et économiques vers la dédollarisation. Et voilà que l'Occident "menace" de livrer la réalisation de ces politiques sur un plateau à la Russie et à la Chine si la Russie lance une attaque militaire contre l'Ukraine ! Pas vraiment de quoi décourager la Russie. Moscou a interprété les mesures visant à l'isoler du système financier comme un prélude à la guerre. Le porte-parole russe, Dmitri Peskov, a prévenu que de telles mesures ne feraient qu'enhardir les partisans de la ligne dure ukrainienne. La Russie s'est retrouvée dans une situation étrange. Du point de vue de la sécurité nationale, elle devait stopper l'expansionnisme de l'OTAN en Ukraine et éviter d'être confrontée à l'horreur de nazis ayant la gâchette facile en matière d'armes de destruction massive.

La Russie savait que la conséquence inévitable d'une action militaire serait de nouvelles sanctions. Mais ce n'était pas nouveau ; la Russie faisait face à des sanctions depuis des années. Qui plus est, la Russie avait déjà pris des mesures importantes pour contourner toute nouvelle sanction. Et, alors que le régime de sanctions proposé serait initialement dur pour l'économie russe, les sanctions de l'Occident permettraient, selon le président des États-Unis, de réaliser sur un plateau d'argent l'un des objectifs de politique monétaire les plus recherchés par la Russie. Depuis des années, les tambours de guerre battent dans les pays alignés sur l'OTAN, mais pas nécessairement en Ukraine même. En novembre 2021, les ministres de la défense de l'OTAN, réunis à Riga, en Lettonie, ont lancé des avertissements concernant une "invasion" russe imminente. Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré : Toute future agression russe contre l'Ukraine aurait un prix élevé et de graves conséquences politiques et économiques pour la Russie. [. . .] Nous constatons une concentration importante et inhabituelle de forces, qui est injustifiée et inexpliquée.

Comme nous venons de le voir, ce type de déclaration de l'OTAN était intentionnellement provocateur. L'OTAN savait pertinemment que les déploiements russes constituaient une réponse assez standard aux multiples exercices de l'OTAN à la frontière occidentale de la Russie et aux mouvements de troupes ukrainiennes. Si les mouvements de troupes russes n'ont certainement pas réduit les tensions, ils n'avaient néanmoins rien d'inhabituel, d'injustifié ou d'inexpliqué. Pourtant, les propagandistes des grands médias occidentaux se sont contentés de reprendre les affirmations de l'OTAN et de tenter de convaincre les populations occidentales que la Russie voulait la guerre avec l'Ukraine.

Après la conclusion des exercices Zapad en janvier 2022, l'analyse du ministère ukrainien de la Défense était que peu de choses avaient changé depuis le printemps 2021 - que la Russie ne renforçait pas ses forces, se contentant de les faire tourner, comme d'habitude. Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a laissé entendre que les avertissements occidentaux concernant une invasion russe imminente étaient exagérés : Le nombre [de troupes russes] d'hier et d'aujourd'hui est similaire, mais les réactions (occidentales) sont disproportionnées [...].

En janvier 2021, le président Zelenskyy, s'exprimant dans une allocution télévisée nationale, s'est demandé pourquoi certains membres de l'OTAN insistaient apparemment sur l'imminence de la guerre alors que cela ne semblait pas être le cas. Qu'y a-t-il de nouveau ? N'est-ce pas la réalité dans laquelle nous vivons depuis huit ans ? [. . .] L'invasion n'a-t-elle pas commencé en 2014 ? Ces risques existent depuis longtemps. Ils n'ont pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est l'engouement [dans les journaux télévisés]. Notre terre n'est pas attaquée maintenant - mais vos nerfs le sont. Ils essaient de vous faire ressentir de l'anxiété en permanence. Zelenskyy a eu raison de souligner les prévisions incessantes de guerre faites par l'Occident. Les exercices militaires de la Russie, à l'intérieur de ses propres frontières, étaient fréquemment présentés comme un prélude à la guerre, alors que se préparer à un conflit potentiel est, bien sûr, le but même des exercices préparatoires. En outre, si les manœuvres de la Russie étaient un prélude à une attaque, les déploiements militaires de l'OTAN et de l'Ukraine l'étaient tout autant. Le 11 février 2022, les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, négociés par des responsables français et allemands à Berlin, ont été interrompus sans qu'aucune solution ne soit trouvée. La Russie a insisté pour que l'Ukraine engage un dialogue avec les représentants de la DPR et de la LPR. Et elle a une nouvelle fois souligné l'importance pour l'Ukraine de s'abstenir d'adhérer à l'OTAN. Cependant, il était pratiquement impossible, et potentiellement très dangereux, pour les représentants du gouvernement du Serviteur du peuple (SN) de Zelenskyy de discuter avec les représentants de la RPD et de la RPL. Aucune des deux républiques ne cherchait à faire sécession de l'Ukraine. Elles cherchaient plutôt à obtenir une réforme constitutionnelle pour permettre leur autonomie. De toute évidence, si le gouvernement de Kiev n'était même pas capable de leur parler, les chances que cela se produise étaient faibles, voire inexistantes. Le 15 février, la Douma d'État russe a adopté une résolution appelant le gouvernement russe à reconnaître officiellement l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RPD et de la RPL. Le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, a fait le commentaire suivant : Kiev ne respecte pas les accords de Minsk. Nos citoyens et compatriotes qui vivent dans le Donbass ont besoin de notre aide et de notre soutien.

Il semble s'agir d'une manœuvre tactique du parti au pouvoir, Russie Unie, visant à établir une éventuelle légitimité juridique pour l'opération militaire en Ukraine.

La guerre de Donbass dure depuis huit ans, mais l'Ukraine n'a procédé à aucune des réformes constitutionnelles nécessaires pour respecter l'accord de Minsk et, entre-temps, elle a renforcé sa position militaire. L'OTAN et les États de l'UE, pour leur part, n'ont rien fait pour encourager l'Ukraine à désamorcer la situation. En outre, après avoir mené une politique expansionniste pendant des décennies, l'OTAN a continué de faire fi de toutes les préoccupations de la Russie en matière de sécurité nationale et a continué de mobiliser ses forces à la frontière russe. Le jour même où la Douma russe a entamé le processus de reconnaissance de l'indépendance de la RPD et de la RPL, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a constaté que les violations du cessez-le-feu étaient inférieures à la moyenne sur 21 jours. Trois jours plus tard, cependant, l'OSCE a enregistré des violations du cessez-le-feu qui étaient bien plus importantes que la moyenne des 21 jours. Avec ce dernier enregistrement, l'OSCE a publié une déclaration d'accompagnement, notant qu'elle avait "observé une augmentation spectaculaire de l'activité cinétique le long de la ligne de contact dans l'est de l'Ukraine". Rien dans les rapports n'indiquait toutefois qui était à l'origine de la conflagration. Le 21 février, le président Poutine a annoncé la décision russe "de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk." La RPD et la RPL ont demandé de l'aide le 23, permettant ainsi à la Russie d'invoquer l'article 51 de la Charte des Nations unies pour justifier le lancement de son opération militaire spéciale le 24.

Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas exploité l'énergie ? Il convient de rappeler les raisons invoquées par Poutine pour justifier cette opération. Il a cherché, selon ses propres termes, à "démilitariser et dénazifier l'Ukraine" et à poursuivre ceux que la Russie accuse de crimes de guerre. Poutine a ajouté : Toute nouvelle expansion de l'infrastructure de l'Alliance de l'Atlantique Nord ou les efforts continus pour prendre pied militairement sur le territoire ukrainien sont inacceptables pour nous. [. . .] [L]es forces qui ont organisé le coup d'État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir [. . .] Concentrés sur leurs propres objectifs, les principaux pays de l'OTAN soutiennent les nationalistes d'extrême droite et les néonazis en Ukraine, ceux qui ne pardonneront jamais aux habitants de Crimée et de Sébastopol d'avoir fait librement le choix de la réunification avec la Russie. [Ils essaieront sans aucun doute d'amener la guerre en Crimée, comme ils l'ont fait dans le Donbass [...] L'épreuve de force entre la Russie et ces forces ne peut être évitée. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent et attendent le bon moment. D'ailleurs, ils sont allés jusqu'à aspirer à acquérir des armes nucléaires. Nous ne laisserons pas cela se produire.

Les circonstances se sont certainement conjuguées pour créer la situation décrite par Poutine. La Russie pouvait légitimement faire valoir que la nécessité de mener une action militaire était pressante. Cependant, au cours des huit années précédentes, et plus particulièrement depuis que Kiev a adopté le décret n° 117/2021 117/2021, comme Poutine y a fait allusion, une confrontation militaire semblait inévitable. Alors pourquoi Moscou n'a-t-il pas utilisé les autres outils à sa disposition pour au moins tenter d'atteindre ses objectifs sans avoir à recourir à un conflit armé ? Il était acquis que toute incursion en territoire ukrainien entraînerait de sévères sanctions économiques. Pourtant, comme l'a fait remarquer Biden, la Russie avait "le contrôle de l'approvisionnement énergétique que l'Europe absorbe". Alors que l'économie russe subirait un choc massif avec la perte de ce commerce, ce choc était garanti si elle envahissait l'Ukraine. Dans l'intervalle, la Russie disposait d'un levier qu'elle aurait pu exploiter pour exercer une pression immense sur l'UE et, partant, sur l'OTAN et l'Ukraine. Déjà troisième pays producteur de pétrole après les États-Unis et l'Arabie saoudite et deuxième producteur de gaz naturel après les États-Unis, la Russie a encore renforcé sa position en matière de production d'énergie en novembre 2021, lorsqu'elle a obtenu une participation de 40 % sur 20 ans dans le champ iranien de Chalous, récemment découvert.

Il y a neuf autres pays qui utilisent le même système de paiement, [...] aujourd'hui, l'idée d'être un bon Européen signifie aussi que les dirigeants de ces pays ne sont pas honnêtes lorsqu'ils parlent soit sur la scène internationale, soit à leur propre peuple, les neuf autres pays ne diront pas qu'ils font la même chose [...] Il ne devrait y avoir aucun doute dans l'esprit de quiconque que les pays qui importent des matières premières de Russie utilisent exactement la même méthode pour payer le gaz russe.

En mars 2022, le Kremlin a publié le décret 172 interdisant la vente en dollars ou en euros de pétrole et de gaz russes aux nations jugées "inamicales". La Russie n'ayant plus le droit de faire des affaires en utilisant la monnaie de réserve mondiale (le dollar étatsunien), il s'agissait d'une mesure tellement évidente de la part de Moscou qu'il est difficile d'imaginer que les planificateurs occidentaux ne s'y attendaient pas. Pour contourner les sanctions, Gazprombank transfère les fonds versés en dollars ou en euros sur un autre compte interne libellé en roubles. Comme Gazprombank est basée en Suisse, ses activités financières n'étaient pas soumises aux sanctions de l'UE, la Suisse n'étant pas un État membre de l'UE. Les paiements au fournisseur, qui était Gazprom, pouvaient donc être conformes à la fois à la demande du Kremlin de paiements en roubles et aux sanctions de l'UE. En d'autres termes, il s'agissait d'un tour de passe-passe. Si les Hongrois n'ont pas nommé les pays européens qui ont évité les sanctions, il semble que l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie et l'Italie en fassent partie. Après avoir lourdement sanctionné la Russie - et soi-disant la CBR - pour son opération militaire en Ukraine, la présidente de l'UE, Ursula Von Der Leyen, a déclaré, sans la moindre ironie, que l'insistance de la Russie à vouloir payer en roubles équivalait à du chantage. Il s'agissait d'une allégation grotesque. L'intention de sanctionner la CBR était d'empêcher la Russie d'utiliser la monnaie de réserve mondiale et de participer au marché mondial de l'énergie. Nous reviendrons plus en détail sur les sanctions dans un instant, mais il suffit de dire que cela garantissait que la Russie et ses partenaires internationaux devraient utiliser des monnaies alternatives. Le président de la Commission européenne reprochait à la Russie de recourir au "chantage", alors que c'est, bien sûr, l'objectif précis des sanctions. La réponse monétaire de la Russie était assurée. En fait, la Commission européenne a publié des directives à l'intention des sociétés commerciales pour approuver l'évitement des sanctions. Lorsqu'elle s'est demandée si la stratégie de Gazprombank permettrait aux entreprises privées basées dans l'UE d'importer du gaz russe et de continuer à commercer avec les fournisseurs de gaz russes, indépendamment des sanctions, la Commission européenne a conseillé : Oui, cela semble possible. Les entreprises de l'UE peuvent demander à leurs homologues russes de remplir leurs obligations contractuelles de la même manière qu'avant l'adoption du décret, c'est-à-dire en déposant le montant dû en euros ou en dollars. Le décret du 31 mars n'exclut pas un processus de paiement conforme aux mesures restrictives de l'UE.

Gazprombank a reçu des paiements européens en euros de la part de sociétés énergétiques telles que l'allemande Uniper, l'autrichienne OMV et l'italienne Eni et les a convertis en roubles. Comme le souligne le Financial Times britannique : Cette mesure a été considérée comme un moyen de neutraliser les sanctions de l'UE contre la banque centrale russe suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Bien que les sanctions aient eu un impact dévastateur sur le coût de la vie en Europe, les multinationales ont continué à faire des affaires comme d'habitude. On peut se demander à qui les sanctions s'adressaient. Comme nous le verrons, ce sont les citoyens européens qui en souffrent. Cette autodestruction était-elle un objectif politique voulu ? La Finlande a adopté une approche différente et a cherché à se protéger contre la coupure de gaz en acceptant d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis. Elle s'est également engagée à développer son programme d'énergie nucléaire.

En termes d'exportations d'énergie, la Finlande ne représente qu'une infime partie des activités de la Russie, et la décision du Kremlin était largement symbolique. Mais de nombreux autres pays européens sont bien plus exposés et dépendent fortement de l'énergie russe. L'industrie européenne, sans parler des ménages, ne peut tout simplement pas fonctionner sans elle. Par exemple, l'Allemagne reçoit 55 % de son approvisionnement en gaz de la Russie. Le directeur général du géant allemand de la pétrochimie BASF, Martin Brudermüller, a averti qu'un embargo réel de l'UE sur les importations d'énergie russe provoquerait la "pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale". Si l'UE et les autres nations européennes reconnaissent depuis un certain temps la mainmise de la Russie sur le marché européen de l'énergie, la manière dont elles pourront remplacer leur approvisionnement russe n'est pas du tout claire. En 2021, pour la première fois, les exportations étatsuniennes de gaz sous forme de GNL par navire-citerne ont dépassé les exportations par gazoduc vers le Mexique et le Canada. Toutefois, malgré la rhétorique guerrière de l'UE, qui affirme qu'elle va "éliminer progressivement" sa dépendance à l'égard de l'énergie russe, les obstacles qu'elle doit d'abord surmonter sont considérables. Le GNL étatsunien ne constitue pas à lui seul une solution viable. Selon une analyse du Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia, les affirmations de l'UE selon lesquelles elle peut remplacer sa dépendance à l'égard de l'énergie russe sont actuellement "impossibles". Un certain nombre d'autres facteurs, bien au-delà du contrôle de l'UE, tels que l'offre et la demande mondiales, doivent s'aligner parfaitement et, même dans ce cas, une réduction en pourcentage est tout ce que l'UE peut espérer obtenir la première année :

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la Commission européenne (CE) ont élaboré des plans visant à réduire rapidement les importations de gaz naturel russe dans l'UE. Les fournitures de gaz russe par gazoduc à l'Union européenne s'élevaient à environ 155 milliards de mètres cubes (mmc) en 2021, dont 14 mmc de gaz naturel liquéfié (GNL). Remplacer entièrement ce volume en un an serait impossible. Toutefois, l'AIE et la CE estiment qu'une réduction d'un à deux tiers est réalisable d'ici à la fin de 2022, en réduisant la demande de gaz et en trouvant d'autres sources d'approvisionnement. Cette large fourchette indique à quel point cet effort sera difficile.

Même si l'UE parvenait à "réduire la demande", à acquérir davantage de GNL, principalement en provenance des États-Unis, et à augmenter les flux de gazoducs alternatifs, elle ne dispose ni des terminaux ni des capacités de stockage nécessaires pour importer le gaz en quantité suffisante et le contenir. Entre-temps, pendant que l'Europe réalise les investissements massifs dans les infrastructures dont elle a besoin, la Russie pourrait simplement lui couper les vivres et la renvoyer à l'âge de pierre en quelques semaines. Il faut donc se demander pourquoi Moscou permettrait à l'UE de "supprimer progressivement" ses relations commerciales avec la Russie. Le Kremlin pourrait couper l'approvisionnement immédiatement et forcer l'UE à s'engager dans des renégociations sous très haute pression alors qu'il a toutes les cartes en main. La Russie a besoin de son marché européen d'exportation d'énergie, mais, comme nous le verrons, elle avait déjà fait des progrès significatifs pour atténuer les pertes éventuelles bien avant de lancer son opération militaire. En d'autres termes, l'UE ne peut effectuer cette transition qu'avec le soutien de la Russie. Pourquoi diable la Russie la maintient-elle ? Non seulement la Russie permet à l'UE d'évoluer vers un nouveau système énergétique continental, destiné à exclure la Russie de son marché, mais elle est censée subir des sanctions paralysantes pour son acte de bonté. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'ensemble de la question des sanctions, et même le conflit lui-même, devient encore plus insondable lorsque l'on considère comment les puissances occidentales entendent en tirer profit. Encore une fois, rien de tout cela ne serait possible sans la complicité de la Russie. De même, grâce à la généreuse offre de monnaie de réserve de l'Occident, en entrant en guerre en Ukraine, les ambitions monétaires de la Russie ont reçu un coup de pouce massif. Cela a eu un coût important à court terme, mais les retombées monétaires, économiques et financières pour la Russie pourraient être stupéfiantes. L'action militaire de la Russie semble être bien plus importante que ce que les deux parties ont publiquement admis.

Un régime ukrainien capturé En vertu du décret susmentionné de mars 2021 (décret n° 117/2021), le gouvernement de Kiev, dirigé par le parti SN du président Zelenskyy, était déterminé à rétablir "l'intégrité territoriale" de l'Ukraine. Cela a mis fin à tout espoir de voir le gouvernement ukrainien avoir l'intention de poursuivre les accords de Minsk ou des négociations similaires. La menace pour la RPD et la RPL était implicite. La probabilité que l'Ukraine ait recours à la force militaire pour faire valoir ses revendications a considérablement augmenté en avril 2021. Des diplomates russes, dont Vladimir Poutine, avaient exhorté les responsables ukrainiens à tenir des discussions directes avec les dirigeants élus de la DPR et de la LPR. En parlant d'obtenir le soutien des Etats-Unis pour un accord de paix négocié, le président Zelenskyy a déclaré : Il y a une menace persistante, bien sûr, parce que nous avons une guerre, en particulier dans la région de Donbas [. . .] Je n'ai pas l'intention de parler aux terroristes et c'est tout simplement impossible pour moi dans ma position. L'une des raisons pour lesquelles il était "tout simplement impossible" pour Zelenskyy de reconnaître le mandat démocratique des conseils populaires de Donetsk et de Luhansk est devenue évidente lors de sa visite de 2019 à Zolote. Il devait être très prudent pour apaiser les nazis. Non seulement ils avaient la mainmise sur la sécurité nationale ukrainienne, mais ils représentaient une menace importante pour le gouvernement de Kiev ainsi que pour Zelenskyy et d'autres responsables gouvernementaux personnellement. C'est ce qu'a expliqué Dmytro Yarosh, une semaine seulement après la victoire électorale de Zelenskyy en mai 2019. S'adressant au média en ligne Obozrevatel au sujet de la possible mise en œuvre de l'accord de Minsk via le format Normandie, Yarosh a déclaré :

Zelenskyy a déclaré dans son discours inaugural qu'il était prêt à perdre son audience, sa popularité, sa position [. . .] Non, il perdrait sa vie. Il sera pendu à un arbre sur Khreshchatyk [une artère de Kiev] - s'il trahit l'Ukraine et ces gens qui sont morts pendant la révolution et la guerre.

Le commentaire de Yarosh n'était pas une menace en l'air. Les nazis avaient déjà démontré pendant "la révolution", pendant l'occupation de Kiev qui a suivi, et avec les massacres d'Odessa et de Mariupol et tout au long de la guerre du Donbas, leur volonté de commettre des atrocités contre quiconque. Comme l'a souligné Yevhen Karas, leader du C14, ils aiment tuer. Lorsque Serhiy Sternenko, l'un des chefs du massacre d'Odessa, a été condamné à sept ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration du politicien d'Odessa Serhiy Shcherbych, les nazis ont protesté en combattant la police de Kiev et en saccageant les bureaux du président. Les tribunaux ukrainiens ont libéré Sternenko peu après.

M. Yarosh a déclaré que, pour les nazis, les accords de Minsk et le format Normandie n'étaient qu'une occasion "de jouer la montre, d'armer les forces armées, de passer aux meilleures normes mondiales dans le système de sécurité et de défense nationales." Les États membres de l'OTAN semblaient d'accord. Ils avaient saisi l'occasion d'armer, d'entraîner et d'équiper les nazis dans toute la mesure du possible. Lorsque le chancelier allemand Olaf Sholtz aurait suggéré à Zelenskyy que la Russie et les États-Unis étaient prêts à envisager un accord pour éviter une éventuelle opération militaire russe - si Zelenskyy acceptait d'œuvrer pour mettre un terme aux démarches de l'Ukraine pour rejoindre l'OTAN - Zelenskyy n'était pas vraiment en mesure d'accepter. Pas s'il tenait à sa vie. En novembre 2021, quelques années après que Yarosh ait menacé de pendre le nouveau président ukrainien à un arbre au centre de la capitale du pays, Zelenskyy a nommé Yarosh conseiller du chef d'état-major général. Saluant le rôle joué par les nazis dans la défense nationale ukrainienne, le chef d'état-major général, le colonel général Viktor Muzhenko, passe un accord officiel avec Yarosh pour coordonner les activités du "Pravy Sector" (Secteur de droite) avec les forces armées ukrainiennes. Vénérant leur volonté de combattre et annonçant le renforcement des liens entre l'armée ukrainienne et les "bataillons de volontaires" (y compris les nazis), le général Muzhenko a exposé comment lui et Yarosh envisageaient les relations à venir :

Nous comprenons les besoins de changements et d'augmentation de l'efficacité à tous les niveaux de l'armée. [...] Nous développons les réformes et les mettrons en œuvre. Nous avons rassemblé tous les patriotes et les défenseurs de l'Ukraine sous une direction unique. [. . .] Nous avons un seul objectif et l'Ukraine unie. L'armée devient plus forte chaque semaine [. . .]

Cette "direction unique" de l'armée ukrainienne était une structure de commandement collaborative dirigée par le colonel général Muzhenko en partenariat avec le chef nazi qui a menacé de tuer le président, Dmytro Yarosh. Sans le soutien indéfectible de l'OTAN, Yarosh n'aurait jamais possédé le capital politique suffisant pour s'emparer du commandement conjoint des forces terrestres ukrainiennes. Pour replacer l'approche ukrainienne de la sécurité nationale dans son contexte, nous pouvons considérer la nomination en décembre 2020 d'Oliksiy Arestovych au poste de conseiller au cabinet du président. L'ancien acteur est un officier de renseignement et un spécialiste de la guerre psychologique et a fait partie de la délégation ukrainienne à Minsk. S'exprimant au Washington Post en mars 2022 au sujet de la tactique ukrainienne consistant à placer ses moyens militaires dans des quartiers civils, M. Arestovych a fait référence à la politique de "défense totale" approuvée par la Verkhovna Rada. Il s'agit d'un engagement politique visant à créer des efforts de résistance à long terme contre une "armée d'occupation". Elle suppose une victoire russe sur le champ de bataille et une occupation ultérieure. Adoptée dans la loi ukrainienne en juin 2021, son objectif premier est de permettre au gouvernement ukrainien de continuer à opérer par des moyens secrets. Avant tout, il protège la "ligne de succession" du régime lui-même. C'est ce qu'on appelle le programme de continuité du gouvernement, qui impose à la population occupée le devoir de mourir pour défendre un gouvernement qui, pour rester en sécurité, pourrait bien être en exil à l'étranger. Il s'agit d'un plan à long terme pour une guérilla prolongée. La défense totale vise à impliquer l'ensemble de la population ukrainienne - et tous les secteurs de son économie et de ses institutions - dans une lutte à la vie à la mort pour maintenir la souveraineté revendiquée d'une hiérarchie politique vaincue. Arestovych a suggéré que la défense totale signifiait que les forces ukrainiennes n'avaient pas besoin de s'embarrasser de principes humanitaires ennuyeux, tels que ceux décrits dans les Conventions de Genève, et que la guerre avec la Russie n'était pas "une compétition d'armées européennes selon les règles établies". Arestovych est un admirateur des organisations terroristes extrémistes islamistes et est particulièrement impressionné par l'État islamique (également appelé ISIS ou ISIL). S'exprimant sur la télévision ukrainienne, qui, sous la direction de son proche ami Volodymyr Zelenskyy, est devenue une opération de propagande unique et cohérente, il a fait l'éloge de l'utilisation de la terreur par ISIS à plusieurs reprises. Par exemple : Les commandants d'ISIL sont considérés comme faisant partie des commandants les plus sages et les plus efficaces qui existent actuellement. Tout est pensé dans le détail, même le degré de cruauté. La cruauté pour le spectacle - c'est inhumain, mais c'est d'un très haut niveau, une stratégie sage, qui tient compte de leurs intérêts particuliers. Et : Ils agissent très correctement, j'ai même un cahier où j'analyse ISIL dans les moindres détails, les meilleures pratiques de gestion de leurs affaires, leur façon de gouverner. Ces méthodes, le monde en a besoin, même si cela signifie terrorisme, niveaux médiévaux de cruauté, brûler les gens vivants, les abattre ou leur couper la tête, etc. C'est absolument la voie de l'avenir. Des combattants de l'État islamique, d'Al-Qaïda et d'autres "anciens" terroristes islamistes se battent aux côtés des nazis en Ukraine depuis au moins 2014. Le bataillon Sheikh Mansur, dirigé par Muslim Cheberloevsky et le bataillon Dzhokhar Dudayev, apparemment commandé par Adam Osmayev, sont les plus connus. Le Secteur droit, sous la direction de Yarosh, a été chargé de superviser et de coordonner les opérations conjointes avec les islamistes tout au long de la guerre du Donbas. Lorsque Zelenskyy a annoncé que 16 000 combattants étrangers allaient former une légion étrangère ukrainienne, il a été largement reconnu que nombre d'entre eux étaient des extrémistes islamistes. Les anciens combattants de Tchétchénie, d'Ingouchie, du Daghestan et d'Ossétie du Sud ont occupé les lignes de front ukrainiennes aux côtés des régiments Azov, Dniepr et Aydar, tous rebaptisés par la suite gardes nationaux ukrainiens.

La tromperie de la défense totale Les idées d'Arestovych sont apparemment devenues populaires auprès des forces ukrainiennes, et certainement parmi les "bataillons de volontaires". Ils se sont filmés en train de torturer et d'assassiner des troupes russes capturées, des Juifs ukrainiens et d'autres personnes à de nombreuses reprises. La condamnation des puissances occidentales n'a brillé que par son absence. Pour les Ukrainiens russophones, les Ukrainiens d'origine russe, les Polonais, les Tartares, les Arméniens, les Roms et les Ukrainiens juifs, en particulier ceux qui vivent dans les oblasts de l'est et du sud, la militarisation des nazis par l'OTAN et le régime de Kiev représente une menace existentielle. L'idée que la défense totale vise à protéger tous les Ukrainiens contre l'"occupation" étrangère est une tromperie. C'est une politique permettant à certains Ukrainiens de continuer à faire la guerre à d'autres Ukrainiens. En 2014, lors d'une émission télévisée nationale sur Hromadske TV, le prétendu journaliste Bogdan Butkevich a ouvertement préconisé de tuer des millions d'Ukrainiens parce qu'ils n'adhéraient pas au programme des ultranationalistes : Le Donbass, en général, n'est pas simplement une région très déprimée, il a tout un tas de problèmes, dont le plus important est qu'il est sévèrement surpeuplé avec des gens dont personne n'a l'utilité. [. . .] Si nous prenons, par exemple, le seul oblast de Donetsk, il compte environ 4 millions d'habitants ; au moins 1,5 million d'entre eux sont superflus. [Nous n'avons pas besoin de "comprendre" le Donbass, nous avons besoin de comprendre les intérêts nationaux ukrainiens. Le Donbass doit être exploité comme une ressource, ce qu'il est. [La chose la plus importante qui doit être faite, c'est qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui doivent être exterminées. Lorsque la guerre du Donbas a commencé, des chefs militaires et des politiciens, comme Dmytro Yarosh, Andriy Biletsky, Oleh Lyachenko et Vadym Troyan, ont entrepris cette extermination. Les responsables russes ont correctement évalué l'opération militaire de l'Ukraine, et la probabilité correspondante d'un nouvel élargissement de l'OTAN, comme étant plus qu'une simple menace pour les intérêts stratégiques de la Russie et sa sécurité nationale. Il s'agissait également d'une menace grave pour la vie des personnes vivant en Crimée, à Odessa, en RPD et en RPL. En juin 2021, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné qu'une solution diplomatique ne serait possible que si les États-Unis - le principal État de l'OTAN - soutenaient l'initiative. Dans le cas contraire, il semblait y avoir peu d'espoir d'une résolution pacifique de la guerre du Donbas, qui dure depuis huit ans. Cependant, la réponse du département d'État américain et du ministère allemand des affaires étrangères, en juillet 2021, n'a laissé aucun doute sur la trajectoire de la politique. Bien que l'administration américaine ait parlé de soutenir le format Normandie, elle a clairement indiqué que les États-Unis ne faciliteraient pas les négociations dans un sens pratique. Les deux pays ont pour unique objectif de "restaurer l'intégrité territoriale" de l'Ukraine. Ils ont continué à soutenir sans réserve le programme nazi et le régime de Zelenskyy qui en était clairement imprégné : Les Etats-Unis et l'Allemagne soutiennent fermement la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la voie européenne choisie par l'Ukraine. [Les États-Unis et l'Allemagne sont unis dans leur détermination à faire en sorte que la Russie rende compte de son agression et de ses activités malveillantes en lui imposant des coûts par le biais de sanctions et d'autres outils. Jusqu'à présent, la Russie n'avait pas été "officiellement" directement impliquée dans la guerre du Donbas. La DPR et la LPR pouvaient projeter leur propre force militaire, en grande partie grâce aux défections de l'armée ukrainienne. En 2015, des responsables du ministère de l'Intérieur ukrainien ont admis qu'environ 16 000 soldats ukrainiens avaient fait défection pour rejoindre les milices populaires (MP) du Donbas, emportant avec eux leurs armes et leur équipement. Compte tenu de la nature de ces " estimations ", il est probable que le chiffre était considérablement plus élevé. Ces troupes s'ajoutaient à celles qui avaient initialement formé les PM en novembre 2014 sous le gouvernorat de Donetsk de Pavel Gubarev. Il a estimé que la taille initiale de la force combinée se situait entre 10 000 et 20 000 soldats. En tenant compte de la surestimation habituelle, il est probable qu'elle ait été plus proche de 10 000 que de 20 000.

Les défections se sont poursuivies, y compris celles de certains officiers militaires de haut rang. Par exemple, le major-général Aleksandr Kolomiyets, ancien ministre adjoint de la Défense ukrainien, a fait défection en 2015. D'autres défections militaires ont été admises en 2017 par l'armée ukrainienne. Ces défections concernaient notamment des troupes de brigades mécanisées, qui ont également emporté leur matériel militaire. En 2017, le Premier ministre ukrainien de l'époque, Volodymyr Groysman, a déclaré que les PM étaient composées d'environ 40 000 soldats. Sur la base des admissions et des estimations précédentes, ce chiffre semble avoir été plausible. Il a ajouté qu'il y avait également 4 000 soldats russes supplémentaires. Cette affirmation est quelque peu douteuse, mais tout dépend de la définition que l'on donne aux troupes russes. Avant le début de l'"opération militaire spéciale" russe, la Mission spéciale d'observation (MSM) de l'OSCE n'avait cessé d'affirmer que des troupes russes étaient impliquées dans la guerre du Donbas. Toutefois, ces allégations étaient fondées sur des "informations reçues" plutôt que sur une observation directe. Par conséquent, l'OSCE a ajouté qu'elle "ne pouvait pas tirer de conclusions" de ces informations. En 2018, le magazine Foreign Policy (FP) a publié une interview d'Alexander Hug, le chef adjoint du SMM de l'OSCE. Lorsqu'on lui a demandé quelles preuves l'OSCE avait de l'implication directe de la Russie dans le Donbas, Hug a répondu : Si la question est de savoir ce que nous avons vu sur le terrain, nous ne verrons pas de preuves directes. Mais nous avons vu des convois quitter et entrer en Ukraine sur des routes de terre au milieu de la nuit, dans des zones où il n'y a pas de passage officiel. [Nous avons vu des types d'armes spécifiques que nous avons décrits en détail, y compris des équipements de guerre électronique. Nous avons parlé à des prisonniers capturés par les forces ukrainiennes qui prétendent être des membres des forces armées russes combattant en rotation en Ukraine. Nous avons vu des hommes portant l'insigne de la Fédération de Russie, mais vous pouvez acheter cette veste n'importe où. Nous avons également vu des insignes de l'Allemagne, de l'Espagne et d'autres pays, mais aussi des Russes. Le SMM de l'OSCE, chargé de surveiller la guerre du Donbas depuis son début en 2014, n'avait aucune preuve d'un quelconque déploiement de troupes russes en Ukraine avant le 24 février 2022. Ils avaient entendu des revendications, vu certaines activités suspectes et reçu des allégations, mais n'ont pas pu les étayer. Plus tard, FP a décidé qu'il n'aimait pas ce que Hug avait à dire, et a donc ajouté une "clarification" : Clarification, 25 octobre 2018 : Dans une version antérieure, Hug a déclaré que l'OSCE n'avait pas vu de preuves directes de l'implication de la Russie dans l'est de l'Ukraine. Nous avons supprimé cette remarque, car elle ne transmettait pas son point de vue voulu. Il poursuit en citant des faits et des observations que ses observateurs ont enregistrés.

Les "faits et observations" étaient les affirmations, suspicions et allégations auxquelles Hug faisait référence. Il n'a pas modifié sa déclaration, le FP a simplement choisi de la réinterpréter et de la tourner pour l'adapter à ses objectifs de propagande. Cela ne veut pas dire que la Russie n'avait pas de forces dans le Donbas. Elle n'avait simplement pas de forces "officielles" engagées dans le conflit. Nous reviendrons sur ce point en temps voulu.





Une guerre construite sur des mensonges Ben Wallace, le ministre britannique de la défense, a prononcé un discours le 9 mai 2022 au Musée national de l'armée britannique sur le thème de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a déclaré : Lors de ma visite à Moscou en février, j'ai accepté l'honneur de déposer une gerbe à la tombe du soldat inconnu, sous les vastes murs rouges du Kremlin lui-même. Elle est érigée à la mémoire des Russes qui ont perdu la vie en combattant l'invasion nazie. (. . .) Par leur invasion de l'Ukraine, Poutine, son cercle intérieur et ses généraux sont maintenant le miroir du fascisme et de la tyrannie d'il y a 77 ans. [Ils font preuve du même mépris pour la vie humaine, la souveraineté nationale et le système international fondé sur des règles. [Leur invasion non provoquée, illégale, insensée et autodestructrice de l'Ukraine, leurs attaques contre des civils innocents et leurs maisons. Leurs atrocités généralisées, y compris le ciblage délibéré de femmes et d'enfants, corrompent la mémoire des sacrifices passés et la réputation mondiale de la Russie, autrefois si fière. C'est la rhétorique moralisatrice de l'Occident. Il s'agit de l'hypocrisie du mécanisme de réaction rapide et de la désinformation diffusée par les propagandistes occidentaux des médias grand public, entièrement dociles, dirigés par la "Trusted News Initiative" au nom farfelu. Le but est de convaincre un public occidental peu méfiant de croire en la cause ukrainienne et de soutenir la guerre. Faites confiance à ce que votre gouvernement vous dit ! Rien n'indique un quelconque engagement envers les idéaux démocratiques dans les États-nations développés - et certainement pas en Ukraine. Après le coup d'État d'Euromaidan en février 2018, la Verkhovna Rada a adopté son paquet de lois dites de " décommunisation ". Un programme d'oppression brutale, de purges politiques, de censure des médias et de meurtres sanctionnés par l'État a suivi. Les services secrets ukrainiens (SBU) ont collaboré avec les nazis pour kidnapper, torturer et assassiner les opposants politiques du régime. En 2016, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a publié un rapport qui stipule ce qui suit : D'avril 2014 au 30 avril 2021, le HCDH a documenté la détention de 767 individus (655 hommes et 112 femmes), dont 68,8 % (528, dont 456 hommes et 72 femmes) ont été soumis à la torture. [La torture et les mauvais traitements ont été utilisés pour obtenir des aveux ou des informations, ou pour amener les détenus à coopérer, ainsi qu'à des fins punitives, pour humilier et intimider, et pour extorquer de l'argent et des biens. Les méthodes de torture et de mauvais traitements comprenaient les coups, l'asphyxie sèche et humide, l'électrocution, les violences sexuelles sur les hommes et les femmes, la torture positionnelle, la privation d'eau, de nourriture, de sommeil ou de toilettes, l'isolement, les simulacres d'exécution, l'utilisation prolongée de menottes, l'encapuchonnement et les menaces de mort ou de nouvelles tortures ou violences sexuelles, ou les atteintes aux membres de la famille. Dans son rapport, le HCR a noté que la DPR et la LPR avaient infligé exactement le même traitement inhumain :

Le HCDH a documenté la détention liée au conflit de 532 personnes (447 hommes et 85 femmes) de 2014 au 30 avril 2021, dont 281 (249 hommes et 32 femmes) ont été soumises à la torture. [...] 82,2 % des cas documentés de détention arbitraire sur le territoire contrôlé par la "république populaire de Donetsk" et 85,7 % sur le territoire contrôlé par la "république populaire de Louhansk" impliquaient des actes de torture et/ou des mauvais traitements.

L'Ukraine est une véritable pagaille. Aucune des personnes impliquées dans le conflit n'est en position de se vanter. Les revendications de supériorité morale des deux parties sont vides de sens. L'Ukraine est devenue la scène sur laquelle se joue la dure réalité de la realpolitik mondiale. S'il est vrai que l'ardent désir des nazis d'exterminer leurs cibles "untermenschen" est particulièrement vil, aucun camp n'est exempt de reproches. Toute la région s'est transformée en un triste bourbier de répression et de barbarie. La démocratie ne se résume pas au suffrage universel. Voter ne signifie rien si l'État refuse d'accepter le "mauvais" choix politique. La démocratie promet de garantir la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de choix politique, religieux et idéologique. Aucun de ces principes n'est respecté en Ukraine. Dans une interview de 2017, le loquace Yevhen Karas a évoqué les relations étroites des nazis du C14 avec le SBU, déclarant : "Ils informent non seulement nous, mais aussi Azov, le Secteur droit, etc." Les présidences de Turchynov, Poroshenko et Zelenskyy ont toutes supervisé la dictature en cours. Par exemple, Zelenskyy a publié un décret en mars 2022 interdisant 11 partis politiques ukrainiens légitimes tout en laissant intacts les partis nazis, tels que le Corps national de Biletsky. Son régime a suivi l'exemple des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'UE et de la Russie en censurant les médias qu'il n'approuve pas et en construisant sa propre machine de propagande, le Mécanisme de réponse rapide. Avant l'action militaire de la Russie, M. Zelenskyy a fermé les bureaux et saisi les actifs des médias que son gouvernement souhaitait réduire au silence. L'ambassade des États-Unis à Kiev s'est félicitée de ce despotisme, affirmant qu'il était essentiel "de contrer l'influence malveillante de la Russie, conformément à la loi ukrainienne, pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale." Avec l'ordonnance 152/2022, le régime SN de Zelenskyy a ajouté : [Une] politique d'information unifiée est une question prioritaire de la sécurité nationale, qui est réalisée en combinant toutes les chaînes de télévision nationales, dont le contenu des programmes consiste principalement en des programmes d'information et / ou d'analyse de l'information sur une seule plate-forme d'information de communication stratégique - un marathon d'information 24 heures sur 24 [...]. Exploitant ce "ministère de la Vérité" ukrainien omniprésent, Zelenskyy était alors libre de proférer des menaces effrayantes sans être inquiété, telles que : Les activités des politiciens visant à diviser ou à collaborer ne réussiront pas, mais recevront une réponse sévère. Le maire de Kreminna, Vlodymyr Struk, a été torturé et abattu après avoir insisté pour négocier avec la Russie ; le maire de Gostomel, Yuri Prylipko, a été assassiné après avoir négocié des couloirs humanitaires avec les forces russes ; Gennady Matsegora, le maire de Kupyansk, dans le nord-est de l'Ukraine, a lancé un appel vidéo désespéré au régime de Kiev pour qu'il libère sa fille détenue par le SBU ; Denys Kireev, un délégué ukrainien au Groupe de contact trilatéral de Minsk, a été abattu en plein jour par le SBU dans les rues de Kiev. Quels que soient le lieu et le moment où se produisent ces meurtres, cette répression et cette censure, quels que soient les commanditaires ou les justifications qu'ils invoquent, tant qu'ils persistent, il n'existe aucune base possible pour toute prétention démocratique. Si la même oppression laisse ceux qui prônent la violence libres de répandre leur vitriol meurtrier et d'assassiner qui ils veulent, alors l'État est devenu une véritable dictature. Ces ordres sont les décrets politiques des tyrans, pas des démocrates.

Propagande dégoûtante Voici l'État ukrainien que l'establishment politique occidental vénère comme un phare brillant de la démocratie. L'Ukraine est et a longtemps été une nation profondément troublée. Son peuple mérite mieux. L'électorat ukrainien a mis le régime de Zelenskyy au pouvoir parce qu'il avait promis de désamorcer la guerre du Donbas et d'apporter des réformes économiques et sociales après ce que la plupart des Ukrainiens avaient fini par percevoir comme l'oligarchie d'extrême droite et corrompue de Petro Porochenko. Ils ne s'attendaient pas à vivre sous une kakistocratie violente, mais c'est pourtant ce que leur processus électoral "démocratique" leur a apporté. Les résultats ne diffèrent pas beaucoup de ceux du processus électoral "démocratique" qui existe presque partout ailleurs. Les électeurs n'obtiennent jamais ce pour quoi ils votent. Personne au Royaume-Uni n'a voté pour donner aux décideurs politiques le pouvoir d'aider à la création de nouvelles formes de gouvernance mondiale ou d'exploiter la guerre dans le cadre de leurs efforts pour transformer l'économie mondiale. Pourtant, une fois élus et investis d'un faux pouvoir souverain, les politiciens mettent en œuvre la politique qui convient le mieux à l'agenda mondial. Ils n'en parlent jamais lorsqu'ils font campagne pour un siège. Et une fois en poste, ils le nient. Lors du discours annuel de 2022 à Mansion House, où le ministre des affaires étrangères expose traditionnellement les objectifs de la politique étrangère britannique pour l'année à venir, Liz Truss a déclaré : Face à l'effroyable barbarie et aux crimes de guerre [russes], que nous espérions relégués dans l'histoire, le monde libre s'est uni derrière l'Ukraine dans son courageux combat pour la liberté et l'autodétermination. [...] [N]ous devons être prêts pour le long terme. Nous devons doubler notre soutien à l'Ukraine. [Nous devons redémarrer, refondre et remodeler notre approche. Ma vision est celle d'un monde où les nations libres s'affirment et prennent l'ascendant. Où la liberté et la démocratie sont renforcées par un réseau de partenariats économiques et de sécurité. Soyons honnêtes. L'architecture qui a été conçue pour garantir la paix et la prospérité a échoué en Ukraine [...] elle a favorisé l'agression au lieu de la contenir. [Nous avons affaire à un voyou désespéré [Poutine] qui ne s'intéresse pas aux normes internationales. [Poutine] a pris l'argent du pétrole et du gaz et l'a utilisé pour consolider son pouvoir et avoir une influence à l'étranger. La guerre en Ukraine est notre guerre - c'est la guerre de tous, car la victoire de l'Ukraine est un impératif stratégique pour nous tous. Des armes lourdes, des chars, des avions - en puisant dans nos stocks, en augmentant la production. Nous devons faire tout cela. [Notre prospérité et notre sécurité doivent être construites sur un réseau de partenariats solides. C'est ce que j'ai décrit comme le Réseau de la liberté. [Le G7 devrait agir comme une OTAN économique, défendant collectivement notre prospérité. [Nous voulons voir un réseau de partenariats s'étendant au monde entier. Tout comme la pandémie qui l'a immédiatement précédée, cette guerre n'est pas considérée par les puissances occidentales comme un problème mais plutôt comme une occasion de construire un réseau mondial de partenariats. Elles sont prêtes pour le long terme et envisagent une longue guerre d'usure. Elles la considèrent comme une forme de stimulation économique qui leur permet d'accroître la production d'armes lourdes et de technologies destinées à être exportées vers les zones de guerre, où qu'elles soient créées.

Le conflit en Ukraine est une guerre pour la transformation de l'architecture internationale de l'après-guerre, qui sera rebootée, refondue et remodelée. Il fournit aux États du G7 la prétendue justification pour devenir une OTAN économique. Les exportations énergétiques russes ne pourront plus être acheminées vers l'Occident. Cette fermeture forcera une transformation totale du secteur énergétique de l'Occident, qui devra être résilient et durable pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Le coût de cette guerre sera d'abord supporté par les Ukrainiens. Ceux qui survivront seront confrontés à des niveaux sans précédent de dette nationale qu'ils devront travailler à rembourser. Les puissances occidentales, en particulier le complexe militaro-industriel, sont plus que désireuses de se convertir à une économie de guerre. Elles financeront et injecteront sans cesse des armes dans le conflit et combattront les Russes jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien, si elles le jugent nécessaire. L'impact monétaire et économique mondial de la guerre, en raison des sanctions prétendument inévitables, nécessitera la transformation complète du système monétaire et financier international (SMI). La fin du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est un objectif clé, et non une conséquence non planifiée. En bref, pour ceux qui souhaitent étendre et consolider leur souveraineté supranationale sur la planète, le conflit en Ukraine est absolument parfait. L'"opération militaire spéciale" de la Russie était nécessaire pour faire avancer leur programme. Nous pourrions nous demander si la Russie a été forcée de permettre le plan de transformation de l'Occident. Ce que l'on peut dire, c'est que l'opération militaire de la Russie et sa réponse ultérieure aux sanctions imposées répondent à tous les objectifs de l'Occident. Cette transformation de tout, à imputer à la Russie et à la Chine, repose sur l'acceptation par l'opinion publique occidentale d'une série de mensonges absurdes. Le premier de ces mensonges est que la réponse militaire de la Russie n'a pas été provoquée et qu'il s'agissait d'un acte d'agression pure et simple. Comme nous allons le voir, cette guerre a été méticuleusement planifiée depuis des décennies. C'est une étape clé vers l'établissement d'une gouvernance mondiale - un objectif poursuivi sans relâche depuis des générations. Quelle que soit l'évolution de la guerre, ses ramifications sont déjà mondiales. Son but est de propulser une transformation technocratique qui a commencé avec la pseudo-pandémie. Le changement favorisera la poursuite de l'établissement d'un État mondial de la biosécurité. Le système mondial, fondé sur des revendications illégitimes de souveraineté, abolissant l'autonomie et les droits et libertés individuels, est destiné à promouvoir les intérêts d'une "classe parasite" mondiale. Jusqu'à présent, les "entités souveraines" de la Russie ont adopté ce modèle avec enthousiasme. Il n'y avait aucun aspect du plan mondialiste dans lequel la hiérarchie russe, ses institutions et ses sous-fifres n'étaient pas investis. Mais avec la guerre en Ukraine, cet ancien accord semble s'être effondré dans la désunion et le conflit.

La seule question est : pourquoi ? Tout au long de son histoire, la Russie a été façonnée par la même lutte de pouvoir mondialiste qui existe dans et entre chaque nation développée. Et tout porte à croire que les dirigeants russes en sont parfaitement conscients. L'ancien conformisme de la Russie n'était-il qu'une ruse pour garder ses ennemis à proximité ? Les oligarques russes ont-ils l'intention de s'opposer à la menace de mainmise de l'Occident sur les ressources et la population mondiales ? Offrent-ils une alternative authentique au modèle de gouvernance mondiale de l'Occident ? Sont-ils des dupes utiles, exploitées par leurs homologues occidentaux ? Ou le Kremlin est-il en train de se placer au centre de son propre réseau de partenariat dans le but de prendre le contrôle de la gouvernance mondiale elle-même ? Ces objectifs superficiellement contradictoires ne doivent pas nécessairement s'exclure mutuellement. En d'autres termes, le rejet apparent par la Russie du programme de gouvernance mondiale de l'Occident n'exclut pas nécessairement ses propres ambitions.

Le conflit en Ukraine est une guerre par procuration pour la souveraineté supranationale et, en fin de compte, le contrôle mondial. Nous devons maintenant nous demander : quels sont les motifs des protagonistes et comment envisagent-ils l'avenir de l'humanité ?

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici