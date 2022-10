La guerre en Ukraine : "une pièce de théâtre horrible et impitoyable", "un sacrifice cynique". Sabotage du Nordstream - Plongée dans les profondeurs (Off Guardian)

Sabotage du Nordstream - Plongée en profondeur

Article originel : Nordstream Sabotage – Deeper Dive

Kit Knightly

Off Guardian, 1.10.22

Dans l'édition la plus récente de New World Next Week, James Corbett cite mon récent article sur le sabotage de Nordstream, mais n'est poliment pas d'accord sur la non-pertinence de l'attribution. Il soutient que ce type d'événement aura des ramifications géopolitiques précises, et qu'à ce titre, l'identité du coupable devient une information importante. (Je vais intégrer la vidéo complète, ci-dessous, car les deux James valent toujours la peine d'être regardés).

Je respecte énormément le travail de James et, dans le monde des médias alternatifs, il n'y a probablement personne avec qui je suis plus susceptible d'être d'accord en règle générale, mais ici, je dois rendre ce désaccord poli en nature.

Maintenant, je ne doute pas qu'il y aura des "ramifications géopolitiques", mais dans un monde post-Covid, nous devons nous demander ce que cela signifie en termes réels. Oui, cela signifiera probablement des "sanctions plus sévères", ou la Russie sera déclarée "État terroriste". Peut-être que la guerre va "s'intensifier". Peut-être que les alliés de la Russie en Chine, en Inde ou en Iran subiront également des sanctions. Mais n'avons-nous pas déjà établi que les sanctions ne sont pas réellement conçues pour nuire à la Russie, mais aux économies de l'Occident ? Que la guerre est utilisée pour excuser et exacerber la récession économique déjà délibérément créée par la "pandémie" ? Et cela ne signifie-t-il pas, à son tour, que toute ramification géopolitique se traduira en fin de compte par de nouvelles excuses pour user les fondements économiques de notre société ?

Je dirais qu'une telle réaction pourrait être décrite plus précisément comme un jeu d'ombres de conflits, un spectacle de marionnettes pour notre consommation. Il ne s'agit pas d'un rejet nihiliste ou général, issu d'un contrarianisme enfantin. Je ne dis pas "les deux parties du conflit sont les mêmes, alors qu'importe qui gagne ou quels crimes sont commis par quel camp".

Je dis qu'en dehors de tous les griefs personnels ou mesquins, des ambitions, des jeux de pouvoir qui peuvent traverser la hiérarchie, et quelle que soit la quantité de sang versée, il n'y a finalement pas de conflit entre eux, et par une complicité coopérative, les deux "camps" sont également responsables de chaque acte dans le récit de la Grande Réinitialisation. Pour paraphraser Iain Davis dans un commentaire récent, la gouvernance mondiale a une structure de gestion semblable à celle de n'importe quelle grande entreprise, et bien que les directeurs ou les vice-présidents individuels puissent chercher à obtenir un avancement personnel ou poursuivre des rivalités privées, ils sont tous en fin de compte responsables devant le propriétaire de la société, et travaillent tous vers le même objectif global.

Nous pouvons débattre de l'étendue ou de la complexité des rivalités, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue le fait qu'elles ne vont pas plus loin, et qu'au-delà de ce point, il y a une unité de but. Ils disent les mêmes mensonges, ils encouragent les mêmes tyrannies secrètes. Aucun d'entre eux n'est notre ami. Ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires comparant mes sentiments à ceux de Noam Chomsky qui prétendait que l'assassinat de JFK ou les mouvements pour la vérité sur le 11 septembre n'avaient pas d'importance, mais je suggère que c'est une fausse comparaison. Chomsky prétendait que cela n'avait pas d'importance afin d'éviter de prendre position, et dans sa passivité calculée, il soutenait de facto le récit officiel. Je ne prends pas position pour soutenir le courant dominant, ni pour approuver un quelconque récit officiel. Il se trouve que dans ce cas, il y a deux récits officiels, et je ne fais que les contester tous les deux.

Chomsky évitait de regarder plus profondément. Je dis que nous devons regarder plus profondément, et ne pas nous laisser distraire par des questions de surface dont les réponses sont finalement inconnues. Nous savons que la CIA a fait tuer JFK, les preuves sont claires. Le fait que nous ne saurons jamais exactement qui a appuyé sur la gâchette n'y change rien. Nous savons que le 11 septembre était un travail de l'intérieur, toute autre explication est une impossibilité physique. Le fait que nous ne saurons probablement jamais exactement qui a placé quels explosifs où ne signifie rien. Dans les deux cas, ces questions sont non seulement impossibles à résoudre, mais elles détournent l'attention des points importants : L'identité des responsables finaux, et le programme politique que ces événements ont servi.

Dans les deux cas, nous disposons déjà des informations les plus importantes, et je suggère que nous disposons également des informations les plus importantes sur le sabotage du Nordstream : Nous savons que l'élite mondiale s'est engagée à briser et à refaire le monde.

Nous savons que presque tous les gouvernements mondiaux coopèrent à ce plan.

Nous savons qu'ils travaillent ensemble partout dans le monde, depuis au moins deux ans, pour saboter l'économie et en particulier le coût de l'énergie.

Et nous savons que l'explosion (présumée) du Nordstream fait partie intégrante de ce plan.

Le fait de connaître les noms et nationalités des personnes directement responsables du sabotage y changerait-il quelque chose ? Si un Russe a posé la bombe, cela signifie-t-il que l'OTAN est le bon ? Si un Etatsunien l'a fait, les Russes sont-ils à nouveau des héros ?

Bien sûr, ils vont promouvoir diverses versions et les utiliser pour nous faire entrer dans divers scénarios de peur ou de dégoût, dans l'espoir de nous détourner de la vraie question. Le comment et le qui ne sont que des décors pour le public. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia, tout cela les laisse dans l'expectative, comme une sorte de jeu de société, et les empêche de se poser la question la plus importante : pourquoi ?

JFK (1991)

Tout revient au faux binaire, à l'illusion de la différence et à l'illusion du choix.

L'"histoire officielle" ne prouvera jamais qui a bombardé l'oléoduc dans un sens ou dans l'autre et n'est pas destinée à le faire. La résolution n'est pas souhaitée. Au contraire, l'équipe A nous encouragera à blâmer l'équipe B, et vice versa. Les médias feront état de preuves impliquant la Russie, tandis que d'autres preuves suggérant que l'OTAN est responsable seront "divulguées". Les deux récits seront alimentés juste assez pour faire durer l'argument aussi longtemps que nécessaire et dans la direction choisie. C'est la nature du faux binaire, son but même, diviser et distraire, créer une dissidence contrôlée et une controverse gérée.

Peut-être que c'est la Russie qui l'a fait, peut-être que c'est les Etats-Unis qui l'ont fait, mais puisqu'on peut raisonner qu'ils travaillent ensemble vers les mêmes fins, je le répète, quelle différence cela fait-il en fin de compte ? Se disputer à ce sujet pourrait facilement devenir l'équivalent de débattre pour savoir si OJ Simpson a (prétendument) poignardé sa femme avec sa main gauche ou sa main droite. À mon avis, nous devons considérer la guerre en Ukraine dans ce contexte - pas simplement comme une véritable guerre en soi, mais comme un nouveau front dans la guerre plus large contre nous tous qui a commencé avec la Covid.

Dans ce contexte, l'Ukraine devient une autre pièce de théâtre horrible et impitoyable. Un sacrifice cynique qui crée et ensuite "justifie" - comme la Covid "justifiait" - les pénuries et les prix abusifs et, soyons honnêtes, tout ce qui fait partie de leur programme anti-humain. Au fil des mois, la distraction fera monter en flèche les sujets de discussion, ils feront progressivement monter les enchères pour inciter les gens à rester engagés. Ils peuvent même jouer la carte de la troisième guerre mondiale, en effrayant les gens avec l'ombre d'un champignon atomique, de sorte que des mois plus tard, lorsque nous serons encore là, les gens seront soulagés d'avoir survécu intacts à la peur. Ils seront pauvres, frigorifiés et affamés, mais tellement heureux d'être en vie qu'ils ne le remarqueront même pas.