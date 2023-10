La guerre est perdue - Zelensky va partir - La Maison Blanche a échoué (MoA)

La guerre est perdue - Zelensky va partir - La Maison Blanche a échoué Article originel : The War Is Lost - Zelenski Will Leave - The White House Has Failed Moon of Alabama, 31.10.23 Quelle différence un an fait-il ?

Le nouvel article du Time est assez révélateur :



‘Nobody Believes in Our Victory Like I Do.’ Inside Volodymyr Zelensky’s Struggle to Keep Ukraine in the Fight ("Personne ne croit autant en notre victoire que moi". La lutte de Volodymyr Zelensky pour maintenir l'Ukraine dans le combat") - Time - 30 octobre 2023

Cette offensive s'est déroulée à un rythme insoutenable et avec des pertes énormes, ce qui fait que Zelensky a de plus en plus de mal à convaincre ses partenaires que la victoire est à portée de main. Avec le déclenchement de la guerre en Israël, le simple fait de maintenir l'attention du monde sur l'Ukraine est devenu un défi majeur.

Citant un soldat sur le front de la contre-offensive, The Economist abonde dans le même sens :

"Left Handed", un fantassin qui se bat sur le front entre Robotyne et Verbove, affirme que les pertes ukrainiennes ont atteint des niveaux alarmants, en partie grâce au travail des drones. Les plaines de Zaporizhia ont tourné le dos à la vie, dit-il. "C'est l'enfer. Des cadavres, l'odeur des cadavres, la mort, le sang et la peur. Pas une once de vie, juste la puanteur de la mort". Les membres d'unités comme la sienne avaient plus de chances de mourir que de survivre. "Soixante-treize. Certains ne voient même pas leur première bataille."