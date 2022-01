La leçon de la Covid : quand les gens sont anxieux, isolés et désespérés, ils sont moins prêts à penser de manière critique (MintPress News)

La leçon de la Covid : quand les gens sont anxieux, isolés et désespérés, ils sont moins prêts à penser de manière critique

Article originel : The Lesson of Covid: When People Are Anxious, Isolated and Hopeless, They’re Less Ready To Think Critically

par Jonathan Cook

MintPress News, 5.01.22

Les médias de masse et d'entreprise ne sont pas nos amis. Leur couverture de la pandémie n'a pas pour but de promouvoir le bien public. Elle est là pour nourrir nos angoisses, nous inciter à en redemander et monnayer cette détresse. Le seul remède à cette maladie ? Beaucoup plus d'esprit critique.



Lorsque je critique l'ingérence de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis en Syrie, ou leur soutien à des groupes qui, ailleurs, sont considérés comme des terroristes, il ne s'ensuit pas que je suis, par conséquent, un supporter de la dictature de Bachar Assad ou que je pense que les Syriens devraient être privés d'un meilleur système politique. De même, lorsque je critique Joe Biden ou le parti démocrate, cela ne signifie pas nécessairement que je pense que Donald Trump aurait fait un meilleur président.

L'un des principaux objectifs de la pensée critique est de se tenir à l'écart des débats tribaux, où les gens sont fortement investis dans des résultats particuliers, et d'examiner la manière dont les débats ont été encadrés. C'est important car l'un des principaux moyens par lesquels le pouvoir s'exprime dans nos sociétés est la construction de récits officiels - généralement par le biais des médias appartenant à des milliardaires - ainsi que le contrôle et la mise en forme du débat public.



Vous êtes manipulé - propagandisé - avant même de vous engager dans un sujet si vous ne regardez que la substance d'un débat et ne vous intéressés pas à d'autres questions : comme son timing, pourquoi le débat a lieu ou pourquoi il a été autorisé, ce qui n'est pas mentionné ou a été occulté, ce qui est mis en avant et ce qui est traité comme dangereux ou odieux.

Si vous voulez être traité comme un adulte, un participant actif et informé de votre société plutôt que comme une feuille blanche sur laquelle des intérêts puissants écrivent leurs propres récits intéressés, vous devez faire preuve d'autant d'esprit critique que possible - et surtout sur les sujets les plus importants du moment.



Courbe d'apprentissage

Il n'a jamais été aussi facile de s'informer sur la manière dont les débats sont structurés, plutôt que sur leur contenu apparent. Au cours de la dernière décennie, les médias sociaux, même si la fenêtre qu'ils offraient se rétrécit rapidement, ont permis à un grand nombre d'entre nous de découvrir pour la première fois ces écrivains qui, grâce à leur connaissance approfondie d'un sujet spécifique et à leur plus grande résistance à la propagande qui en découle, peuvent nous aider à réfléchir de manière plus critique à toutes sortes de questions - Russie, Venezuela, Iran, Israël-Palestine, la liste est sans fin.

La courbe d'apprentissage a été abrupte pour la plupart d'entre nous. Elle s'est avérée particulièrement utile pour nous aider à remettre en question les récits qui vilipendent les "ennemis officiels" de l'Occident ou qui dissimulent le pouvoir des entreprises - qui a effectivement usurpé ce qui était autrefois le pouvoir politique plus visible et, par conséquent, plus responsable des États occidentaux. Dans ce nouveau climat plus critique, le rôle des industries de guerre - que nous a légué le colonialisme occidental - est devenu particulièrement visible.

Mais ce qui a été le plus décourageant au cours des deux dernières années de la Covid, c'est le rapide retournement des acquis de la pensée critique. Cela ne devrait peut-être pas nous surprendre. Lorsque les gens sont inquiets pour eux-mêmes ou pour leurs proches, lorsqu'ils se sentent isolés et sans espoir, lorsque la "normalité" s'est effondrée, ils sont probablement moins prêts à faire preuve d'esprit critique.

L'agression que nous avons tous ressentie pendant la Covid reflète l'agression émotionnelle et psychologique que la pensée critique peut engendrer. Penser de manière critique augmente l'anxiété en nous exposant de manière inconfortable au caractère souvent artificiel de la réalité officielle. Elle peut nous donner le sentiment d'être isolés et de perdre espoir, surtout lorsque nos amis et notre famille s'attendent à ce que nous soyons aussi profondément investis qu'eux dans la substance - le jeu d'ombres - des débats officiels et tribaux. Et elle sape notre sens de ce qui est "normal" en révélant qu'il s'agit souvent de ce qui est utile aux élites au pouvoir plutôt que de ce qui est bénéfique au bien public...



