En Angleterre, la majorité des admissions dans les unités de soins intensifs Covid en octobre et novembre concernaient les personnes vaccinées (Daily Sceptic)

La majorité des patients des soins intensifs Covid en octobre et novembre était vaccinée

Article originel : Majority of Covid ICU Patients in October and November Were Vaccinated

Par Will Jones

Daily Sceptic, 11.12.21

Contrairement aux affirmations faites par la Dre Rachel Clarke et le Professeur Stephen Powis le mois dernier et utilisées pour accuser les non-vaccinés d'être responsables des problèmes croissants du NHS, de nouvelles données publiées cette semaine montrent que la majorité des admissions dans les unités de soins intensifs Covid en octobre et novembre concernaient les personnes vaccinés, et non les non-vaccinées.

Le dernier rapport de l'ICNARC montre que parmi les patients admis dans les unités de soins intensifs Covid en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, 50,5 % en octobre et 50,7 % en novembre étaient doublement vaccinés. Si l'on ajoute à cela les 2,8 % d'octobre et les 1,8 % de novembre qui n'ont reçu qu'un seul vaccin, on obtient des proportions globales de vaccinés de 53,3 % en octobre et de 52,5 % en novembre. En comparaison, 46,7 % des enfants n'ont pas été vaccinés en octobre et 47,5 % en novembre. Il convient de noter que les non-vaccinés comprennent les personnes qui ont reçu un vaccin moins de 14 jours avant le test Covid positif, ce qui inclut donc certaines personnes (dont le nombre est inconnu) qui sont en fait mono-vaccinées.

Ce n'est pas ce que le public a été amené à croire par certains éminents médecins et journaux. Il y a deux semaines, le professeur Stephen Powis, directeur médical national de NHS England, a été cité dans le Sunday Times comme ayant déclaré : "Les données montrent que l'écrasante majorité des personnes admises en soins intensifs avec la Covid ne sont pas complètement vaccinées." Aucune source n'a été fournie pour cette affirmation, mais l'article laissait entendre que cela signifiait dès maintenant, avec un paragraphe d'ouverture indiquant : "Des centaines de lits de soins intensifs qui pourraient être utilisés pour des interventions chirurgicales vitales sont au contraire occupés par des patients non vaccinés sous Covid, a déclaré l'un des hauts responsables de NHS England." Le même jour, le Sunday Times a également publié un article de la Dre Rachel Clarke avec le sous-titre : "Environ 75% des personnes qui suffoquent en soins intensifs à cause du coronavirus ne sont pas vaccinées". Elle y déclare : "Parmi les patients Covid traités en soins intensifs ces derniers mois, la majorité - près de 75 % selon les dernières données - a choisi de ne pas être vaccinée."

En novembre, le Guardian a publié un article intitulé "Les soins intensifs sont remplis de non vaccinés - ma patience avec eux a atteint sa limite", écrit par un médecin anonyme qui affirmait que la population des patients de l'unité de soins intensifs "se compose de quelques personnes vulnérables ayant de graves problèmes de santé sous-jacents et d'une majorité de personnes plus jeunes, en bonne santé et non vaccinées par choix". Maintenant que les données ont été publiées, il est clair que l'affirmation selon laquelle les unités de soins intensifs sont "pleines" de personnes non vaccinées est très trompeuse. Bien que les personnes non vaccinées semblent actuellement surreprésentées (selon le nombre d'entre elles qui sont mal classées), personne ne peut désormais prétendre que les unités de soins intensifs sont "pleines" de personnes non vaccinées ou que les personnes non vaccinées constituent la "majorité écrasante" des admissions dans les unités de soins intensifs Covid. Si vous remarquez que des journaux continuent de colporter ces fausses informations, en particulier si elles sont utilisées pour stigmatiser et faire pression sur les non-vaccinés, vous pouvez vous plaindre à l'IPSO ici.