La maladie est la nouvelle excuse pour la ségrégation (American Institute for Economic Research)

La maladie est la nouvelle excuse pour la ségrégation Article originel : Disease Is the Newest Excuse for Segregation Par Jeffrey A. Tucker American Institute for Economic Research, 3.04.21

Si vous pensez qu'il s'agit d'une caricature ou d'une exagération, considérez les écrits récents d'une personne qui, selon moi, est le propriétaire de serrure le plus influent de la nation, Donald J. McNeil, Jr. Il était le journaliste du New York Times le plus responsable de la panique suscitée par la maladie à la fin de février 2020. Il a une voix qui fait autorité. Il a une expérience journalistique mais pas de formation médicale. Pourtant, il semble savoir de quoi il parle. Ainsi, lorsqu'il a prédit que le SRAS-CoV-2 ferait plus de 4 millions de morts aux États-Unis, les gens ont eu très peur.

Le passeport vaccinal renforce l'idée que nous - les riches, les privilégiés, ceux qui sont médicalement certifiés propres - pouvons nous rassembler les uns avec les autres, tout en excluant les impurs, les pauvres, ceux qui ne sont pas certifiés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Si nous faisons cela, nous pouvons vivre une vie meilleure et plus saine. En séparant les gens, dit-on, les agents pathogènes ne peuvent pas nous atteindre.

Le slogan "Rester séparé" s'est progressivement transformé en une philosophie de vie à part entière, avec une histoire pernicieuse et des implications profondément troublantes pour la vie sociale. L'idée que nous pouvons nous séparer pour rester propres a fait son chemin dans certaines des politiques les plus sinistres de notre histoire, notamment l'eugénisme, les lois Jim Crow, la ségrégation et bien d'autres choses encore.

La vérité est plus grave. L'idée que la séparation est plus sûre que l'intégration est dangereuse et contraire à la bonne vie telle que nous l'avons comprise au cours d'un demi-millénaire.

À présent, personne ne prête attention à ces exhortations. C'est une règle impossible à suivre. Nous avons l'habitude de l'entendre et de la lire et, étrangement, nous la négligeons comme la dernière chose loufoque.

Ce n'est plus qu'un autocollant idiot, une relique embarrassante de la grande panique des maladies de 2020, durant laquelle notre sensibilité habituelle, selon laquelle les gens ont une dignité et des droits inhérents, a été remplacée par la phobie selon laquelle les êtres humains ne sont que des vecteurs de maladies et des propagateurs de germes mortels.

Il s'avère que le Times le retenait. J'aurais aimé qu'il y ait des termes plus polis, mais maintenant nous pouvons découvrir la vraie vérité : ce qu'il favorise détruirait la vie telle que nous la connaissons.

Considérez son dernier coup d'éclat : Ground the Planes ("Bloquez les avions"). Il ne plaisante pas. "Quel pourrait être le moyen le plus efficace d'arrêter les énormes poussées d'infections pendant une pandémie ?" demande-t-il. "Bloquez les avions."

Pas la prochaine pandémie. Celle-là. Maintenant.

"Au dernier Thanksgiving, j'ai écrit une note suggérant cette idée aux rédacteurs de la page éditoriale du New York Times. Ça a été jugé un peu fou", admet-il. "Je ne pense pas que ça le soit."

L'article devient de plus en plus bizarre. Il ne veut pas arrêter les voyages juste pour le moment. Il veut les arrêter définitivement, y compris les déplacements en voiture d'un État à l'autre. Pas seulement pour le coronavirus, mais pour la prévention de toutes les maladies.



Portez attention à ça :

Normalement, les virus ont tendance à rester dans des réseaux de personnes.

Nous le savons grâce à de nombreuses maladies, y compris le V.I.H. - il peut entrer dans un pays comme le Kenya, la Thaïlande ou les États-Unis et couver pendant un certain temps à un faible niveau, sans être détecté. Puis, soudainement, lorsqu'elle atteint un réseau où il y a beaucoup de rapports sexuels non protégés ou beaucoup de partage d'aiguilles contaminées, elle peut exploser et infecter la majorité des membres de ce réseau. Des études célèbres sur les travailleurs du sexe à Nairobi, les injecteurs de drogue à Bangkok et les homosexuels à San Francisco l'ont démontré à maintes reprises.

Mais le virus reste alors souvent largement au sein de ce réseau. Il ne se propage pas nécessairement au reste de la population.

Nous observons ce phénomène avec d'autres virus, même ceux qui sont beaucoup plus faciles à transmettre que le V.I.H. Plus la communauté est insulaire, plus le virus a de chances de rester contenu. La dernière épidémie de polio aux États-Unis, en 1979, est restée en grande partie au sein des communautés Amish qui l'avaient importée d'une convocation mennonite mondiale. L'épidémie de rougeole de 2019 à New York et dans sa banlieue est restée presque entièrement dans la communauté juive ultra-orthodoxe, même si elle a fait des allers-retours entre Brooklyn et d'autres communautés ultra-orthodoxes en Israël, en Grande-Bretagne et en Ukraine.

Même le SRAS-CoV-2, bien que disséminé dans le monde entier et pour lequel il n'existait pas de vaccin jusqu'à une date assez récente, s'est propagé par le biais de réseaux.

Il est bien connu que, lors de la première vague à New York au printemps 2020, le virus a frappé certaines communautés particulièrement durement, notamment les New-Yorkais noirs et hispaniques ayant des emplois de première ligne. Mais il a également touché les Juifs hassidiques, qui venaient de fêter ensemble Pourim. Il a frappé les infirmières philippines, qui travaillaient souvent dans des hôpitaux et des maisons de retraite sans équipement de protection individuelle. Il a touché les équipes d'ambulanciers de toutes les races qui devaient transporter les malades. Il a touché les travailleurs des transports en commun de toutes les races. Et ainsi de suite.

En dehors de la ville de New York ce printemps-là, le virus n'a pratiquement pas touché les États-Unis, sauf dans un cas unique : les skieurs et les employés des stations de ski de Sun Valley (Idaho), de Vail (Colorado) et d'une douzaine d'autres villes de ski des Rocheuses sont tombés malades et sont morts. On peut supposer que le virus s'est déplacé des Alpes italiennes et autrichiennes vers les Etats-Unis en utilisant les skieurs fortunés comme vecteurs.

Normalement, les réseaux ne se croisent pas beaucoup. Les gens ont tendance à fréquenter des personnes partageant les mêmes idées. Les Juifs hassidiques assistent aux offices avec d'autres Juifs hassidiques, les ambulanciers déjeunent avec d'autres ambulanciers, les skieurs boivent du vin chaud avec d'autres skieurs, les sœurs de sororité et les frères de fraternité participent aux mêmes fêtes, etc.

Mais les rassemblements de masse font bondir les maladies d'un réseau à l'autre. Historiquement, le Hajj à la Mecque a propagé de nombreuses épidémies, dont le choléra et la polio. Une conférence de jeunes Catholiques en Australie en juillet 2008 - haute saison de la grippe en Australie - a remixé des souches de grippe dans le monde entier.

Lorsque nous annulons des matchs de basket ou des croisières, nous reconnaissons que les rassemblements de masse sont dangereux. Mais ceux-ci sont assez localisés.