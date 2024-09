La menace d’Israël de faire la guerre au Hezbollah devient plus sérieuse (Moon of Alabama)

La menace d’Israël de faire la guerre au Hezbollah devient plus grave

Article originel : Israel's Threat To Wage War On Hizbullah Is Getting More Serious

Moon of Alabama, 17.09.24



Hier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé de congédier son ministre de la Défense, Yoav Gallant :

Le premier ministre Benjamin Netanyahu a été désigné pour évincer le ministre de la Défense Yoav Gallant de son poste, a déclaré lundi un haut responsable politique. Netanyahu a prévu d’ajouter le parti de Gideon Saar, New Hope, à la coalition en ajoutant quatre sièges à sa majorité à la Knesset.

Cette mesure a suscité l’inquiétude des familles des otages actuellement détenus à Gaza en raison de la position de la Saar, qui s’oppose à un accord avec le Hamas prévoyant la libération des otages. Les actions ont chuté et les prix de l’essence ont bondi dans le contexte des anticipations d’un remaniement gouvernemental.

Le fossé entre Netanyahu et Gallant s’est creusé ces derniers mois après que le ministre de la Défense se soit opposé au refus du premier ministre d’accepter un accord qui libérerait les otages. La position du ministère de la Défense, des FDI, du Shin Bet et du Mossad est qu’Israël peut gérer les risques sécuritaires qui découleraient d’un tel accord et que la libération des otages doit être une priorité.



Gallant, bien qu’il soit aussi radical que Netanyahu, est le seul atout du gouvernement étatsunien qui reste dans le cabinet :

Les responsables étatsuniens sont préoccupés par la possible éviction de Gallant, affirmant qu’il est le seul adulte dans la salle' dans le gouvernement de Netanyahu après que les relations entre le premier ministre et le président étatsunien Joe Biden se soient à nouveau détériorées...