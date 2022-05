La montée du Reich de la nouvelle normalité (Off Guardian)

La montée du Reich de la nouvelle normalité

Article originel : The Rise of the New Normal Reich

Par CJ Hopkins*

Off Guardian, 13.05.22

Je vous avais dit que ça n'allait pas être joli. Je ne pensais pas que les choses iraient jusqu'à ce que le Wall Street Journal se transforme en Buck Turgidson et appelle les États-Unis à "montrer qu'ils peuvent gagner une guerre nucléaire", mais je n'étais pas non plus complètement à côté de la plaque. En janvier dernier (c'est-à-dire il y a un million d'années), dans Les derniers jours du culte covidien, j'ai écrit : "...nous nous rapprochons dangereusement du point où GloboCap devra devenir un fasciste à part entière s'ils veulent finir ce qu'ils ont commencé. Si cela arrive, les choses vont devenir très moches. Je sais, c'est déjà moche, mais je parle d'un tout autre genre de mocheté. Pensez à Jonestown, aux derniers jours d'Hitler dans son bunker, ou aux derniers mois de la Manson Family." Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la menace d'une guerre thermonucléaire mondiale est un "autre genre de laideur". Et, OK, avant que vous ne m'accusiez d'exagérer le danger du gâchis impie que GloboCap a fait en Ukraine, j'aimerais souligner que même Thomas Friedman commence à tirer la sonnette d'alarme.

Thomas Friedman, les amis ... un homme sans aucune conscience morale, qui n'a jamais rencontré une guerre d'agression de GloboCap qu'il ne pouvait pas soutenir, et qui a justifié le barbecue gratuit de millions d'hommes, de femmes et d'enfants sans même une seconde pensée tout au long de sa longue et lucrative carrière de porte-parole de la classe dirigeante. Quand The Stash devient nerveux, je commence à l'être aussi. Il y a aussi le truc du nazi de GloboCap. Je ne suis pas exactement une fleur de serre, mais je dois admettre que le fait de voir mes amis et collègues libéraux s'extasier devant de vrais nazis tatoués d'une croix gammée et portant un casque de sécurité m'a un peu secoué les nerfs. OK ... Je suis désolé, nous ne sommes pas autorisés à les appeler "nazis". Je crois que "défenseurs" est le terme du jour. Sérieusement, voici une capture d'écran du Guardian montrant le leader du détachement néo-nazi Azov...

Oh, et pendant ce temps, alors que la bête rugueuse se rapproche de Bethléem, et que les anciens fanatiques du culte covidien devenus fanatiques du culte ukrainien réclament à cor et à cri "plus d'armes" et "plus d'engagement direct", et se délectent de leur angoisse pour les épouses des néo-nazis, l'histoire officielle de la pandémie covidienne de 2020-2021 est en train d'être écrite et l'histoire réelle est vidée de sa mémoire en temps réel, sous nos yeux. Par exemple, vous avez peut-être vu cette vidéo de Bill Gates récitant certains des faits de base que nous, "théoriciens de la conspiration niant la science", avons été censurés, déplacés, démonétisés, diabolisés et persécutés sans relâche pour les avoir rapportés ces deux dernières années, comme si ces faits venaient d'être découverts. En termes d'éclairage gazeux, il n'y a pas mieux.

Absolute and total ass covering bullshit from Bill Gates. We KNEW the IFR from COVID was low, and we KNEW it targeted the elderly in early Spring 2020. We cannot let these people pretend like this is new. They broke the world, and must be held accountable. pic.twitter.com/dansp5Db1d — Erich Hartmann (@erichhartmann) May 6, 2022

Et puis, il y a le nombre massif de décès et de blessures causés par les vaccins totalement "sûrs et efficaces, non expérimentaux", dont l'ampleur des dégâts devient indéniable, mais qui sont néanmoins niés avec acharnement, et qui disparaîtront de l'histoire officielle. Ceci est tiré du Berliner Zeitung... "Le nombre de complications graves après des vaccinations contre le virus du SRAS-CoV-2 est peut-être 40 fois plus élevé que ce qui est officiellement déclaré par l'Institut Paul Ehrlich. C'est l'un des résultats intermédiaires d'une étude d'observation à long terme menée par la Charité de Berlin. Le responsable de l'étude, le professeur Harald Matthes, a déclaré : "Au vu du demi-million de cas d'effets secondaires graves après la vaccination Covid en Allemagne, nous, médecins, devons agir". Matthes appelle maintenant à la création de points de contact pour les personnes concernées. 'Nous devons proposer des traitements et en discuter ouvertement lors de conférences et en public sans être considérés comme anti-vaccination', a déclaré Matthes."

Et ce ne sont là que quelques exemples de la phase de transition orwellienne dans laquelle nous nous trouvons. Comme je l'ai écrit et dit, encore et encore, GloboCap est en train de devenir totalitaire avec nous (ou aussi totalitaire que le capitalisme mondial peut l'être). Je ne vais pas entrer dans tous les détails dans cette chronique, parce que je l'ai fait dans plusieurs chroniques précédentes, et... eh bien, parce que je dois essayer de vous vendre un livre. Attendez, ne cliquez pas tout de suite. Laissez-moi vous dire pourquoi vous devriez acheter ce livre. Non, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent. (Bien sûr que j'ai besoin d'argent. Je fais ça pour vivre.) C'est à cause de cette histoire que j'ai mentionnée plus haut.

Ce livre est surtout une histoire non officielle, une histoire telle qu'elle s'est déroulée du déploiement de la nouvelle normalité, l'histoire réelle, qui est réécrite et vidée de sa mémoire à une vitesse vertigineuse. Ce lavage de mémoire est mené par GloboCap, mais il est également mené par les millions de personnes auparavant normales qui sont devenues "fascistes de la nouvelle normalité" au cours des deux dernières années et qui aimeraient maintenant beaucoup prétendre qu'elles ne l'étaient pas. Je suis sûr que vous vous souvenez de certaines de ces personnes, et de la façon dont elles se sont soudainement transformées en fascistes hurlants qui voulaient ségréguer les "non-vaccinés", nous priver de nos emplois, nous enfermer dans des camps, et nous punir de toute autre façon parce que nous ne suivions pas les ordres et ne nous conformions pas à la nouvelle idéologie officielle. Beaucoup d'entre eux hurlent toujours de manière fasciste. Ils ont simplement cessé de hurler à propos de la pandémie pour hurler à propos de la guerre en Ukraine, comme les membres du parti extérieur qui changent d'ennemis officiels pendant la semaine de la haine dans 1984 d'Orwell.

C'est une autre chose que j'aborde dans le livre. J'ai écrit un long essai introductif dans lequel j'explore la question de savoir comment des sociétés nominalement démocratiques, partout dans le monde, peuvent être si soudainement et si facilement transformées en États policiers pathologisés-totalitaires. Vous n'allez probablement pas aimer ma conclusion. Il ne s'agit pas d'une psychose de formation de masse, ou de toute autre forme de folie. Quoi qu'il en soit, le fait est que dans un mois ou deux, voire un an ou deux, l'histoire réelle du déploiement de cette nouvelle forme de totalitarisme mondial-capitaliste aura disparu et aura été remplacée par une histoire officielle examinée et approuvée par le Conseil de gouvernance de la désinformation du ministère étatsunien de la Sécurité intérieure et ses équivalents en Europe et dans le reste du monde, ainsi que par Facebook, Twitter et d'autres sociétés supranationales et entités gouvernementales non responsables. Vous voudrez donc probablement avoir une copie papier de ce qui s'est réellement passé, comme cela s'est passé, pour vous le rappeler et le montrer à vos enfants. La nouvelle normalité ne va pas disparaître. Je souhaite autant que vous que ce soit terminé, mais la vérité est que cela ne fait que commencer. Je vais continuer à essayer de le documenter et de l'analyser (et parfois d'y trouver un peu d'humour), parce que... eh bien, il y a cette citation de George Santayana, quelque chose à propos de ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé. Je pense que vous savez comment le reste se passe. Voilà, c'est ça. C'est le pitch. Voici le livre, et quelques bonnes choses que certaines bonnes personnes ont dit à son sujet ...

Il est disponible dès à présent chez Amazon et Barnes & Noble, ainsi que chez Booktopia, si vous vivez dans la région de New Normal Australia, et sera bientôt disponible chez la plupart des libraires en ligne. Vous pouvez également le commander physiquement dans votre librairie locale... en supposant que vous ayez encore une librairie locale.

* CJ Hopkins est un dramaturge, romancier et satiriste politique américain primé, basé à Berlin. Ses pièces sont publiées par Bloomsbury Publishing et Broadway Play Publishing, Inc. Son roman dystopique, Zone 23, est publié par Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Les volumes I et II de ses Consent Factory Essays sont publiés par Consent Factory Publishing, une filiale à part entière d'Amalgamated Content, Inc. On peut le joindre à cjhopkins.com ou consentfactory.org.

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici