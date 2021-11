La mort de la science et la renaissance de la superstition (Off Guardian)

La mort de la science et la renaissance de la superstition

Article originel : The Death of Science and the Rebirth of Superstition

Todd Hayen PhD *

Off Guardian, 13.11.21

"Négationniste de la Science !!" Une phrase sarcastique dont je suis sûr que la plupart d’entre vous l'ont entendu plusieurs fois. Au début de cette débâcle liée à la COVID-19, alors qu’une seule « science » a clairement été approuvée et présentée par les médias, il a fallu creuser un peu pour trouver d’autres hypothèses scientifiques.

Maintenant, il n’est pas si difficile de voir clairement qu’il y a une science plus profonde, plus robuste, qui contredit le courant dominant. Mais nous entendons encore le mantra « suivez la science! » « vous êtes un niais de la science! » et comme le dit si bien Fauci : «Si vous êtes contre moi, vous êtes contre la science!» Alors, qu’est-ce que la science? La première chose que je dirais en définissant la science, c’est d’énoncer ce qu’elle n’est pas... ce n’est généralement pas consensuel. Je suppose qu’il y a certaines choses que nous pouvons appeler la « science établie », mais même une grande partie de cela est souvent remise en question, certainement au fil des ans, à mesure que les nouvelles découvertes font place à la « science ancienne » plutôt qu’à la « nouvelle science ». Pourquoi cela n’arrive-t-il pas encore? — probablement parce que la science est vraiment devenue plus une religion qu’un effort systématique (et par nature controversé) pour découvrir les mystères du monde naturel. Les religions sont typiquement dogmatiques, ce qui signifie qu’elles ont des règles qui ne doivent pas être remises en question.

Une autorité invisible comme Dieu, ou un groupe de Dieux, a historiquement établi les règles des religions. Aujourd’hui, la « classe dirigeante » autoproclamée — le gouvernement, les Faucis, les grandes sociétés pharmaceutiques, ou quelqu’un ou quelque chose d’autre au-delà — établit les règles du « scientisme » religieux. Les puissances en place cherchent désespérément à exploiter le pouvoir de la science pour faire leur mauvais choix. Ils souhaitent qu’il devienne le démon superstitieux qu’ils peuvent libérer sur quiconque remet en question leur pouvoir et leur autorité. Encore une fois, comme Anthony Fauci l’a si effrontément dit, « si vous êtes contre moi, vous êtes contre la science ». Et une personne saine d’esprit, ou alors ils veulent que vous pensiez, ne peut pas être contre la science.

Comment cette « prise en charge » de la science est-elle possible? La « science » est maintenant sacrée dans notre monde moderne, et elle l’est depuis longtemps. La technologie, la médecine, l’ingénierie, est devenue si sophistiquée et complexe que peu de gens connaissent le sanctuaire de la science derrière tout cela qui semble être, pour le profane, de la magie. Il faut un vrai scientifique pour connaître les secrets les plus intimes de la science.

Ou est-ce le cas ? Nous en sommes certainement venus à penser que seuls les prêtres de la science peuvent comprendre la science. C’était le bon sens qui régnait, et ce qu’il ne régnait pas, c’était la religion et la croyance en Dieu. Maintenant, ni le bon sens ni Dieu n’existe dans l’esprit populaire. Les phrases prononcées par ceux qui écoutent encore leur bon sens, comme « faites vos propres recherches », ont fait, pour l’adorateur de la science, le mantra de l’imbécile, l’abruti qui ne fait pas confiance au « Dieu de la science » pour leur dire ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Le gros bon sens ne peut pas, pour la plupart, présumer d’une compréhension approfondie de la science, mais comme maman avait l’habitude de dire, « si tout le monde saute de la falaise, iriez-vous avec eux? » Il semble que dans le climat actuel, la plupart des gens sautent sur l’occasion. C’est un manque de bon sens. Si la science dit qu’il est sécuritaire de sauter, alors nous sautons sur l’opportunité.

Il n’y a pas si longtemps, nous sommes arrivés à la « science établie » par un processus. Beaucoup d’esprits, beaucoup d’expériences, beaucoup d’erreurs (souvenez-vous des mille ampoules d’Edison?) Pendant cette folie de la COVID, il n’y a pas beaucoup d’esprits, beaucoup d’expériences, ni beaucoup d’erreurs (pas assez de temps pour les faire). C’est là que le bon sens devrait intervenir — nous devrions remettre en question cette censure, ce manque de débat scientifique —, mais le bon sens a en grande partie échappé à bon nombre d’entre nous. Sautez de la falaise, les amis… et on s’en va. Le problème n’est pas la science, mais les gens qui proclament connaître la science. Il n’y a maintenant qu’un seul « prêtre de la science » (ou un seul groupe consensuel). Et les masses ne sont pas assez sophistiquées pour faire la différence entre la science du « saut de la falaise » et la science réelle.

La science, la vraie science, est morte. Alors, d’où vient la superstition ? La superstition historiquement peut être considérée comme l’ombre de la religion. Puisque la science est maintenant une religion (quelque chose à croire si les grands prêtres (Fauci et al) nous le disent) la réponse à cette nouvelle religion est largement superstitieuse. Puisque la science peut maintenant être créée, et justifiée, simplement par la parole d’une poignée de figures faisant autorité, alors la croyance en elle (puisque la nouvelle science n’a pas à être justifiée par l’expérimentation, la documentation, et le débat parmi les scientifiques) est alors superstition.

Combien d’exemples pouvez-vous trouver qui défient toute logique ou raison? Je vais en nommer quelques-unes : confinement barricadé, masques, distanciation sociale, séparation des personnes non vaccinées pour empêcher les personnes vaccinées de devenir infectées, vaccination des enfants de 5 ans pour prévenir une maladie que personne de 5 ans ne contracte, en ignorant les options de traitement viables pour la COVID qui fonctionnent réellement. Ai-je besoin d’en dire plus? Je ne vais pas m’étendre sur la question, étant donné qui lit cela; vous n’avez pas besoin d’explications. Aucun de ces exemples n’a de fondement scientifique, les prêtres de la nouvelle science nous ont simplement dit que ces choses sont fondées sur l’investigation et l’expérimentation scientifiques. Mais nous savons qu’elles ne le sont pas. Nous n’avons même pas besoin d’en savoir beaucoup sur la science pour le savoir. Ce sont des choses qu’une personne avec une éducation de 6ème interrogerait. Mais on nous dit que nous sommes des négateurs de la science si nous remettons en question tout cela. On nous dit que les médecins qui remettent cela en question sont des charlatans, que les scientifiques qui remettent cela en question sont des pseudo-scientifiques. Ceux qui les considèrent comme des vérités sans les remettre en question, à mon avis, sont superstitieux.

La définition de « superstition » est « une croyance largement répandue mais injustifiée en une causalité surnaturelle ». Dans le contexte de cet article, la « causalité surnaturelle » est l’hypothèse irrationnelle et vide que les gens semblent penser être des « causalités naturelles » — si vous interrogez ces gens sur ce point, c.-à-d. leur demander d’expliquer pourquoi une personne vaccinée a besoin de protection contre une personne non vaccinée (dans notre effort rationnel pour découvrir la « causalité naturelle » d’une hypothèse scientifique) ils vont commencer à vous crier dessus en vous traitant d’idiot, ou de négationniste, ou n’importe quelle autre chose désagréable qu’ils veulent vous lancer. « J’espère que vous aurez la COVID-19 et que vous mourrez! » D’accord. Merci.

La renaissance de la superstition.



Tout cela est vraiment une manifestation du problème fondamental : la plupart du monde souffre d’une psychose de masse culte.



En fait, ce n’est probablement pas la plupart du monde. Je reviens tout juste d’un séjour de deux semaines en Égypte. Personne, ou très peu, portait des masques. Et ceux qui les portaient, étaient surtout des touristes.



Les gens souriaient, riaient, s’embrassaient, se serraient la main. Il y a deux raisons principales à cela : d’abord, ils sont des gens très religieux et estiment que si Allah dit qu’il est temps d’aller, vous allez. Si Allah dit qu’il n’est pas temps d’y aller, rien ne vous fera tomber. La deuxième raison, c’est qu’ils ne font pas confiance à leur gouvernement, qu’ils ne l’ont jamais fait et qu’ils ne le feront probablement jamais.



Il n’y a pas de « prêtres de la nouvelle science » pour redéfinir la science. En fait, ils ne semblent pas se soucier beaucoup de ce que la science a à dire sur la plupart des choses de toute façon. Leur vie est entre les mains de leur créateur, et c’est suffisant.



Pourquoi les dirigeants de nombreux autres pays, comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et bien d’autres, ont-ils tué la science réelle?



C’est pour un autre article, mais je pense que vous le savez déjà.

* Todd Hayen est un psychothérapeute agréé qui pratique à Toronto, Ontario, Canada. Il est titulaire d’un doctorat en psychothérapie approfondie et d’une maîtrise en études de la conscience. Il est spécialisé en jungien, archétype, psychologie.

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ; sur Patreon : cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici

Traduction SLT avec Reverso.net