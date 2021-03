La mort et les confinements. Il n'y a aucune preuve que les confinements sauvent des vies mais beaucoup de preuves qu'ils y mettent fin (CJ)

La mort et les confinements. Article originel : D eath and Lockdowns Par John Tierney City-Journal

Le nombre de décès excédentaires n'impliquant pas la Covid-19 a été particulièrement élevé dans les comtés étatsuniens comptant davantage de ménages à faible revenu et de résidents issus de minorités, qui ont été touchés de manière disproportionnée par les confinements. Près de 40 % des travailleurs des ménages à faible revenu ont perdu leur emploi au printemps, soit trois fois plus que dans les ménages à revenu élevé. Les petites entreprises appartenant à des minorités ont également souffert davantage. Au printemps, alors que l'on estimait que 22 % de toutes les petites entreprises avaient fermé, 32 % des propriétaires hispaniques et 41 % des propriétaires noirs ont mis la clé sous la porte. Martin Kulldorff, professeur à la Harvard Medical School, a résumé l'impact : "Les confinements ont protégé la classe des ordinateurs portables, composée de jeunes journalistes, scientifiques, enseignants, politiciens et avocats à faible risque, tout en jetant les enfants, la classe ouvrière et les personnes âgées à haut risque sous le bus."

Certains de ces décès pourraient être des cas non détectés de Covid-19, et d'autres pourraient ne pas être liés à la pandémie ou aux mesures de confinement. Mais les rapports préliminaires mettent en évidence certains facteurs évidents liés au confinement. Il y a eu une forte baisse des visites aux urgences et une augmentation des crises cardiaques mortelles dues à l'absence de traitement rapide. Beaucoup moins de personnes ont subi un dépistage du cancer. L'isolement social a contribué à la surmortalité due à la démence et à la maladie d'Alzheimer.

La meilleure mesure de l'impact de la pandémie est ce que les statisticiens appellent la "surmortalité", qui compare le nombre total de décès au total des années précédentes. Cette mesure a augmenté chez les Etatsuniens âgés à cause de la Covid-19, mais elle a augmenté à un taux encore plus élevé chez les personnes âgées de 15 à 54 ans, et la plupart de ces décès excédentaires n'ont pas été attribués au virus.

Maintenant que les chiffres de 2020 ont été correctement comptabilisés, il n'y a toujours pas de preuve convaincante que les confinements stricts ont réduit le nombre de décès dus à la Covid-19. Mais un effet est clair : davantage de décès dus à d'autres causes, en particulier chez les jeunes, les personnes d'âge moyen, les minorités et les personnes moins fortunées.

L'impact meurtrier des confinements va s'accroître dans les années à venir, en raison des conséquences économiques et éducatives durables. Selon une équipe de chercheurs de Johns Hopkins et de Duke, qui a analysé les effets des récessions passées sur la mortalité, les États-Unis connaîtront plus d'un million de décès supplémentaires au cours des deux prochaines décennies en raison du "choc du chômage" massif de l'année dernière. D'autres chercheurs, notant l'influence du niveau d'éducation sur le revenu et l'espérance de vie, ont prévu que la "perte d'apprentissage" due à la fermeture des écoles coûtera finalement à cette génération d'étudiants plus d'années de vie que n'en ont perdues toutes les victimes du coronavirus.

Après le début de la pandémie en mars, le nombre de décès excédentaires aux États-Unis a augmenté pour tous les adultes étatsuniens. Au cours de l'été, alors que la pandémie s'atténuait, le taux de surmortalité a diminué chez les Etatsuniens plus âgés mais est resté exceptionnellement élevé chez les jeunes adultes. Lorsque les statisticiens des Centers for Disease Control ont totalisé les décès excédentaires par groupes d'âge jusqu'à la fin du mois de septembre, ils ont signalé que le changement le plus marqué - une augmentation de 26,5 % - s'est produit chez les Etatsuniens âgés de 25 à 44 ans.

Cette tendance s'est maintenue jusqu'à l'automne, et la plupart des décès en excès chez les jeunes n'étaient pas liés au coronavirus, comme l'ont constaté des chercheurs de l'université de l'Illinois en analysant les décès en excès de mars à fin novembre. Parmi les Etatusniens âgés de 15 à 54 ans, il y a eu environ 56 000 décès en excès, dont environ 22 000 étaient liés à la Covid-19, laissant 34 000 décès dus à d'autres causes. Le gouvernement canadien a également fait état d'une mortalité particulièrement élevée chez les Canadiens de moins de 45 ans : près de 1 700 décès en excès de mai à novembre, dont 50 seulement ont été attribués à la Covid-19.

"Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais beaucoup d'adultes sont morts l'année dernière alors qu'ils ne seraient pas morts normalement, et ce n'était pas seulement à cause de la Covid", déclare Sheldon H. Jacobson, l'un des chercheurs de l'Illinois. "Il est possible que certains des décès dus à la Covid-19 aient été sous-comptés, mais il y a eu de nombreux décès dus à d'autres causes. Les fermetures ont certainement causé des problèmes de santé mentale, et beaucoup de traitements médicaux préventifs ont été retardés."

Les confinements ont peut-être aussi sauvé des vies, mais il n'y a pas encore de preuves solides. Lorsque les 50 États sont classés en fonction de la rigueur de leurs restrictions en matière de confinement, on peut observer une tendance évidente : plus l'État est restrictif, plus le taux de chômage est élevé. Mais il n'y a pas de tendance sur le taux de mortalité de la Covid-19. Les comparaisons internationales donnent des résultats similaires. L'une d'entre elles montre que les pays où les mesures de confinement sont plus strictes ont tendance à avoir des taux de mortalité à la Covid-19 légèrement plus élevés. Une autre suggère que les pays européens où les mesures de confinement sont plus strictes ont obtenu de moins bons résultats économiques tout en enregistrant des taux de surmortalité plus élevés.



Il est vrai, comme le soutiennent les partisans du confinement, que de nombreux facteurs peuvent brouiller ces comparaisons générales. Certains endroits sont plus vulnérables à la Covid-19 en raison de variables géographiques et démographiques, et peuvent donc être plus susceptibles d'imposer des confinements en réponse à une poussée. Mais d'autres méthodes de mesure des effets des confinements n'ont pas non plus été concluantes. Certains chercheurs ont indiqué au début de la pandémie que les confinements ralentissaient la propagation du virus et réduisaient la mortalité, mais ces conclusions étaient fondées sur des modèles mathématiques comportant des hypothèses très variables - et parfois très douteuses - sur ce qui se serait passé sans confinement.

Entre-temps, plus de deux dizaines d'études ont remis en question l'efficacité des mesures de confinement, en s'appuyant principalement non pas sur des modèles mathématiques, mais sur les tendances des cas et des décès liés au virus de la Covid-19. Les études ont montré à plusieurs reprises que les fermetures d'écoles n'ont que peu ou pas d'impact sur la propagation virale et la mortalité. En comparant des régions et des pays, les chercheurs ont constaté que les tendances en matière d'infections étaient similaires, qu'il s'agisse de fermetures obligatoires d'entreprises ou d'ordres de rester à la maison.



Il semble intuitivement évident que les lockdowns sauveraient des vies en réduisant les interactions sociales et donc la propagation du virus, mais il y a d'autres conséquences. Les confinements obligent les gens à passer plus de temps à l'intérieur, où les virus se propagent plus facilement. En empêchant les jeunes de socialiser et d'être exposés au virus, un confinement prolongé ralentit le développement de l'immunité collective dans cette population à faible risque, de sorte que le virus peut finir par infecter et tuer des personnes âgées plus vulnérables...