La naissance des bébés jumeaux : le revirement stratégique de la Russie rend l'OTAN folle (SCF)

La naissance des bébés jumeaux : le revirement stratégique de la Russie rend l'OTAN folle

Article originel : The Birth of the Baby Twins: Russia’s Strategic Swing Drives NATOstan Nuts

Par Pepe Escobar

Strategic Culture Foundation, 22.02.22

L'histoire retiendra que la naissance des bébés jumeaux - les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk - quelques heures seulement avant le 22/2/22, a été simultanée à la naissance du véritable monde multipolaire du XXIe siècle.

Comme je le souligne dans mes colonnes depuis quelques années, Vladimir Poutine a soigneusement entretenu le Sun Tzu qui est en lui. Et maintenant, tout est révélé au grand jour : "Que tes plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et quand tu bouges, tombe comme un coup de tonnerre." Le coup de tonnerre était depuis des mois en train d'être méticuleusement préparé. Pour paraphraser Lénine, qui a "créé l'Ukraine" (copyright Poutine), nous avons vécu plusieurs décennies en seulement ces quelques jours. Tout a commencé avec les demandes détaillées de garanties de sécurité envoyées aux Etatsuniens, dont Moscou savait qu'elles seraient rejetées. Puis il y a eu la déclaration conjointe Russie-Chine au début des Jeux olympiques d'hiver - qui codifie non seulement le partenariat stratégique mais aussi les principes clés du monde multipolaire. Le point culminant a été l'étonnant discours à la nation de Poutine, qui a duré près d'une heure, peu après la séance en direct du Conseil de sécurité russe délibérant sur la demande d'indépendance de la RPD et de la RPL (voici une version condensée).

Putin makes a statement following the Security Council meeting on Donbass recognition / Poutine fait une déclaration après la réunion du Conseil de sécurité sur la reconnaissance du Donbass.

DPR and LPR independence: Russian Security Council meeting on Ukraine / Indépendance de la DPR et de la LPR : Réunion du Conseil de sécurité russe sur l'Ukraine

Quelques heures plus tard, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent russe Vasily Nebenzya a expliqué précisément pourquoi la reconnaissance des bébés jumeaux n'entache pas les accords de Minsk. Les bébés jumeaux ont effectivement déclaré leur indépendance en mai 2014. En 2015, ils ont signé les accords de Minsk en tant que l'une des parties intéressées. Théoriquement, ils pourraient même revenir au sein de l'Ukraine si Kiev décidait un jour de respecter les accords, ce qui n'arrivera jamais car les États-Unis y opposent leur veto depuis 2015. De plus, la population du Donbass ne veut pas être soumise à un régime abritant des néo-nazis.

Comme l'a souligné Nebenzya, "je voudrais vous rappeler qu'au moment de la conclusion des accords de Minsk, la LPR et la DPR avaient déjà déclaré leur indépendance. Le fait que la Russie l'ait reconnue aujourd'hui ne change pas la composition des parties aux accords de Minsk, puisque la Russie n'en est pas une (...) Une autre chose est que les accords de Minsk ont longtemps été ouvertement sabotés par l'Ukraine sous les auspices de nos collègues occidentaux. Nous voyons maintenant que de nombreux collègues veulent signer que les accords de Minsk sont morts. Mais ce n'est pas le cas (...) Nous sommes toujours ouverts à la diplomatie, mais nous n'avons pas l'intention de permettre un nouveau massacre sanglant dans le Donbass." Et voici l'argument décisif, qui s'adresse directement au soutien impérial au massacre de Russes ethniques dans le Donbass : "La tâche principale de notre décision [sur la reconnaissance de l'indépendance] était de préserver et de protéger ces vies. C'est plus important que toutes vos menaces". Et voilà : La responsabilité de protéger (R2P), un concept inventé par les Etatsuniens pour lancer des guerres, utilisé par la Russie pour en prévenir une. Cette nullité certifiée, le chancelier allemand Scholz, tournant en dérision la caractérisation par Poutine d'un génocide dans le Donbass comme "risible", a été un facteur décisif dans la naissance du bébé jumeau reconquis par la Russie. Poutine, dans son discours à la nation, a surtout pris le temps de détailler le massacre d'Odessa : "Nous ne pouvons que frémir lorsque nous nous souvenons de la situation à Odessa, lorsque des gens ont été brûlés vifs (...) Et les criminels qui ont fait cela, ils ne sont pas punis (...) Mais nous connaissons leurs noms, et nous ferons tout pour les punir (...) et les traduire en justice."

Qu'en est-il de la Chine ? Géopolitiquement, en termes eurasiens, deux énormes questions se posent : le rôle de l'OTSC et la réponse de la Chine. Si nous examinons l'article 19, chapitre VI de la charte de l'OTSC, nous apprenons que "tout État partageant les objectifs et les principes de l'Organisation et étant prêt à assumer les obligations contenues dans cette charte et dans d'autres traités et résolutions internationaux en vigueur dans le cadre de l'Organisation peut devenir membre de l'Organisation." Cela ouvrirait la porte aux petits jumeaux, dès qu'ils auront achevé toutes les démarches bureaucratiques relatives aux nouvelles nations indépendantes, pour demander l'adhésion à l'OTSC. Soit dit en passant, le secrétaire général de l'OTSC, Pashinian, s'est déjà rendu à Moscou pour en discuter. La Chine est une proposition beaucoup plus complexe. L'un des principes fondamentaux de la politique étrangère de Pékin est la lutte contre le séparatisme, qui fait partie intégrante des fondements de l'OTSC. Il est donc impossible que Pékin reconnaisse les bébés jumeaux, ou ce qui équivaudrait à la Novorossiya - oui, Poutine a prononcé le mot magique - avant que Kiev lui-même ne le fasse ou, ce qui est une possibilité sérieuse, ne se désintègre complètement. Jusqu'à présent, le ministère des affaires étrangères s'est montré extrêmement prudent. Wang Yi a réitéré "la position de longue date de la Chine selon laquelle les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité doivent être respectées, et les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être maintenus". Plus loin sur la route, vraisemblablement après des échanges sérieux entre Wang Yi et Lavrov, la Chine peut toujours trouver des myriades de façons d'aider officieusement les bébés jumeaux - notamment en faisant avancer les projets de connectivité et de développement durable liés à l'IRB. Quant à la désintégration de Kiev, elle est directement liée au fait que Moscou exige l'arrêt immédiat de la mini-blitzkrieg contre le Donbass, faute de quoi elle en portera l'entière responsabilité. Oui, les piliers du régime seront traqués et punis - avec un éventuel tribunal pour crimes de guerre. Il n'est pas étonnant que toutes sortes de rats oligarchiques/politiques, grands et petits, s'enfuient en courant, vers Lviv, la Pologne et le Royaume-Uni.

L'effet Munich L'intervention des douze membres du Conseil de sécurité, combinée à l'adresse de Poutine à la nation, a donné lieu à un drame géopolitique passionnant. Le langage corporel de Poutine et son regard témoignent de l'immense gravité du moment - et tout cela a été mis en évidence lorsqu'il s'est lancé dans une brève leçon d'histoire couvrant un siècle.

Retenant à peine sa colère face aux innombrables façons dont la Russie a été vilipendée par l'Occident, et ne faisant pas de quartier lorsqu'il s'agissait de parler du communisme, il s'est surtout distingué par une description claire et nette de l'antagonisme insurmontable entre les îles anglo-étatsuniennes et le Heartland civilisationnel - ou le choc entre les puissances maritimes et les puissances terrestres. Ce classique de l'Eurasie a constitué l'essentiel de son exposé : la reconnaissance des bébés jumeaux a pris moins de trois minutes. La conférence sur la sécurité de Munich, le week-end dernier, avait rendu tout cela si explicite. Munich, aussi terrifiante qu'elle ait été en termes de congrégation de poulets sans tête se faisant passer pour des aigles, a au moins confirmé que tout est clair. L'ennemi est la Russie. L'expansion infinie de l'OTAN - jusqu'à l'espace extra-atmosphérique - est dirigée contre la Russie. Et puis nous avons eu droit à un défilé de menaces supplémentaires : pas de désarmement en Europe de l'Est, coupure de l'économie russe de l'UE, fin de Nord Stream 2, Ukraine dans l'OTAN, ordre mondial construit sur des "valeurs libérales universelles". Munich était synonyme de "aucun compromis", ce qui était exactement ce que Poutine, Lavrov, Patrushev et consorts attendaient. La rhétorique belliciste a enterré toute discussion significative sur les migrations, l'inflation, les cyber-guerres, la crise énergétique européenne et, bien sûr, la seule chose qui compte pour le MICIMATT (complexe militaro-industriel-congressionnel-intelligence-médias-académies-think tank, tel que défini par Ray McGovern) : nous allons traire ce lot d'Eurotrash pour des milliards incalculables en nouveaux contrats, nous allons isoler la Russie, nous allons détruire Nord Stream 2 pour leur vendre notre GNL ultra cher, nous allons les garder en laisse - pour toujours. En fait, il ne s'agit même pas d'une guerre contre la Russie : l'empire endetté de 30 000 milliards de dollars, doté d'une armée de choc, ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Sans parler de la panique certifiée au cas où ils recevraient un appel téléphonique de M. Khinzal et M. Zircon : c'est le signal de la démonstration spectaculaire de la supériorité "militaire et technique" russe, hypersonique et autre - mise en scène, ironie des ironies, en synchronisation avec le cirque de Munich.

Russian Air Force Fires Kinzhal Hypersonic Cruise Missiles / L'armée de l'air russe tire des missiles de croisière hypersoniques Kinzhal

Ce que nous avons là est tellement nul : juste un racket de bas étage avec une offre que l'on ne peut pas refuser, à infliger à l'UE.

La danse de la sécurité indivisible Le spectacle enragé de Munich sur le thème "Pas de compromis", la guerre éclair cryptée de l'Ukraine contre le Donbass ordonnée par l'impérialisme et le rôle de l'absence de la communauté du renseignement des États-Unis - un hurlement inventé par Andrei Martyanov - ont scellé les délibérations du Conseil de sécurité et la décision de Poutine.

Donbass Escalation. What is the real game / Escalade dans le Donbass. Quel est le vrai jeu.

Compte tenu de la stupidité idéologique de la bande actuelle de Bruxelles - Stoltenberg, von der Leyen, Borrell -, incapable de comprendre ne serait-ce que l'économie de base, il n'en reste pas moins que l'UE sans l'énergie russe est condamnée. Martyanov souligne l'algorithme : La Russie peut se permettre de rompre avec l'Europe. L'Europe ne le peut pas. Les États-Unis ne veulent que collecter. Et nous ne parlons même pas des terribles ramifications à venir de la crise systémique au sein de l'OTAN. Même si Moscou joue un jeu très long et calculé, en l'état actuel des choses, cela ne signifie pas nécessairement que la Russie va "gagner" les petits jumeaux tout en "perdant" l'Europe. L'oscillation stratégique de la Russie déconcerte sans cesse le combo atlantiste. Les services de renseignement étatsuniens prévoyaient une "agression" russe tous les deux jours - et c'est toujours le cas. Au lieu de cela, ils ont eu droit aux bébés jumeaux, les dernières républiques indépendantes du Sud. Avant même Munich, la crypto-blitzkrieg de l'Ukraine et la reconnaissance des petits jumeaux, Moscou avait déjà prévenu qu'elle pourrait répondre par des "mesures militaires et techniques" pour assurer sa propre sécurité après que les États-Unis et l'OTAN aient ignoré de manière flagrante les points clés de sa proposition d'architecture de sécurité européenne à long terme et qu'ils aient au contraire "choisi" des questions dans un accord global. Moscou ne laissera pas les Etatsuniens se soustraire à la réponse russe de dix pages, désormais bien connue. Poutine, s'adressant à la Stavka, avait déjà averti "nous sommes dans une situation (...) où nous sommes obligés de la résoudre." Ce qui nous amène à ce que John Helmer a judicieusement qualifié de boîte noire de la défense russe. La beauté de la chose, c'est que personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire.

Entrez, une fois encore, dans les "mesures militaro-techniques" qui seront "réciproques" (Poutine) à ce que les États-Unis et l'OTAN déploient déjà contre la Russie. Elles ne seront pas nécessairement mises en œuvre dans la mer Noire, la mer d'Azov, dans l'espace aérien au-dessus du Donbass, voire dans le cyberespace. Elles pourraient être mises en œuvre n'importe où - du théâtre syrien à l'Amérique latine. Surprise ! Voilà ce qu'est l'ambivalence stratégique, l'ambiguïté ou - mettons-nous au diapason - le swing. Vous ne croyez pas au principe de la sécurité indivisible ? Très bien. Maintenant, nous dictons le rythme de la sécurité. Vous n'allez pas arrêter de déployer des armes nucléaires en dehors de votre territoire ? Très bien. Voici un peu de réciprocité. Vous n'allez pas accepter des garanties juridiquement contraignantes de notre sécurité ? Très bien. Voici nos mesures "militaro-techniques". Maintenant, dansez, bande de nazes. * Pepe Escobar est correspondant à l'Asia Times. Son dernier livre est 2030. Suivez-le sur Facebook.