La pandémie de peur et la crise du capitalisme (Off Guardian)

La pandémie de peur et la crise du capitalisme

Article originel : The Fear Pandemic and the Crisis of Capitalism

Colin Todhunter

Off Guardian, 8.10.21

En octobre 2019, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une conférence du Fonds monétaire international, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, a averti que le monde se dirigeait en somnambule vers une nouvelle crise économique et financière qui aurait des conséquences dévastatrices pour ce qu'il a appelé le "système de marché démocratique".

Selon King, l'économie mondiale est coincée dans un piège de faible croissance et la reprise après la crise de 2008 est plus faible que celle qui a suivi la Grande Dépression. Il a conclu qu'il était temps pour la Réserve fédérale et les autres banques centrales d'entamer des discussions à huis clos avec les responsables politiques. Sur le marché des pensions de titres, les taux d'intérêt se sont envolés le 16 septembre. La Réserve fédérale est intervenue à hauteur de 75 milliards de dollars par jour pendant quatre jours, une somme jamais vue depuis la crise de 2008. À l'époque, selon Fabio Vighi, professeur de théorie critique à l'université de Cardiff, la Fed a lancé un programme monétaire d'urgence qui a permis d'injecter des centaines de milliards de dollars par semaine dans Wall Street. Au cours des 18 derniers mois environ, sous le couvert d'une "pandémie", nous avons assisté à la fermeture des économies, à l'effondrement des petites entreprises, à la mise au chômage des travailleurs et à la destruction des droits des personnes. Les fermetures et les restrictions ont facilité ce processus.

L'objectif de ces soi-disant "mesures de santé publique" a peu à voir avec la santé publique et beaucoup à voir avec la gestion d'une crise du capitalisme et, en fin de compte, la restructuration de l'économie. Le néolibéralisme a réduit les revenus et les avantages des travailleurs, délocalisé des secteurs clés de l'économie et utilisé tous les outils à sa disposition pour maintenir la demande et créer des systèmes financiers de Ponzi dans lesquels les riches peuvent encore investir et en tirer profit. Les sauvetages du secteur bancaire après le krach de 2008 n'ont apporté qu'un répit temporaire. Le krach a repris de plus belle avant l'arrivée de la Covid, avec des renflouements de plusieurs milliards de dollars.



La "grande réinitialisation" dystopique à laquelle nous assistons actuellement est une réponse à cette crise. Cette réinitialisation envisage une transformation du capitalisme. Fabio Vighi nous éclaire sur le rôle de la "pandémie" dans tout cela : "...certains ont pu commencer à se demander pourquoi les élites dirigeantes, habituellement sans scrupules, ont décidé de geler la machine mondiale à faire du profit face à un agent pathogène qui cible presque exclusivement les improductifs (plus de 80 ans)".

Vighi décrit comment, à l'époque pré-covid, l'économie mondiale était au bord d'un nouvel effondrement colossal et raconte comment la Banque suisse des règlements internationaux, BlackRock (le fonds d'investissement le plus puissant du monde), les banquiers centraux du G7 et d'autres ont travaillé pour éviter un effondrement financier imminent et massif.

L'économie mondiale étouffait sous une montagne insoutenable de dettes. De nombreuses entreprises ne parvenaient pas à dégager suffisamment de bénéfices pour couvrir les paiements d'intérêts sur leurs propres dettes et ne se maintenaient à flot qu'en contractant de nouveaux prêts. La chute du chiffre d'affaires, les marges réduites, les flux de trésorerie limités et les bilans à fort effet de levier se manifestaient partout.

Les fermetures et la suspension globale des transactions économiques devaient permettre à la Fed d'inonder les marchés financiers en difficulté (sous le couvert de la COVID) avec de l'argent fraîchement imprimé tout en fermant l'économie réelle pour éviter l'hyperinflation. Vighi déclare :

"...le marché boursier ne s'est pas effondré (en mars 2020) parce que des confinements ont dû être imposés ; au contraire, les confinements ont dû être imposés parce que les marchés financiers s'effondraient. Avec les confinements est venue la suspension des transactions commerciales, qui a drainé la demande de crédit et arrêté la contagion. En d'autres termes, la restructuration de l'architecture financière par une politique monétaire extraordinaire était subordonnée à l'arrêt du moteur de l'économie." Tout cela s'est résumé à un renflouement de plusieurs trillions pour Wall Street sous le couvert d'un "soulagement" de la COVID, suivi d'un plan continu de restructuration fondamentale du capitalisme qui implique que les petites entreprises soient acculées à la faillite ou rachetées par des entreprises monopolistiques et des chaînes mondiales, assurant ainsi des profits viables continus pour ces sociétés prédatrices, et l'éradication de millions d'emplois résultant des confinements et de l'automatisation accélérée.

L'auteur et journaliste Matt Taibbi a noté en 2020 : "Il conserve toutes les cruautés du marché libre pour ceux qui vivent et travaillent dans le monde réel, mais transforme l'économie de papier en un protectorat d'État, entouré d'une sorte de mur de l'argent trumpien qui est conçu pour garder la classe des investisseurs à l'abri de la peur de la perte. Cette économie financière est un casino imaginaire, où les gains sont réels mais où les jetons gratuits couvrent les pertes. Pour un segment raréfié de la société, l'échec est rayé du marché capitaliste."

Le Forum économique mondial affirme que d'ici 2030, le public "louera" tout ce dont il a besoin. Cela implique de saper le droit de propriété (ou éventuellement de saisir les biens personnels) et de restreindre le choix des consommateurs, le tout soutenu par la rhétorique de la réduction de la dette publique ou de la "consommation durable", qui sera utilisée pour légitimer l'austérité imminente résultant de l'effondrement économique. Ce sont les citoyens ordinaires qui paieront la facture des mesures d'"allègement de la COVID". Si les renflouements financiers ne se déroulent pas comme prévu, nous pourrions assister à de nouveaux comfinements, peut-être justifiés par le prétexte du "virus" mais aussi de "l'urgence climatique". La grande finance n'est pas la seule à avoir été sauvée. L'industrie pharmaceutique, auparavant en difficulté, a également bénéficié d'un renflouement massif (fonds publics pour développer et acheter les vaccins) et d'une bouée de sauvetage grâce aux vaccins contre la COVID, qui rapportent gros. Les fermetures et les restrictions auxquelles nous assistons depuis mars 2020 ont contribué à augmenter les bénéfices des chaînes mondiales et des géants du commerce électronique, et à consolider leur domination. Dans le même temps, les droits fondamentaux ont été éradiqués du fait des mesures gouvernementales contre la COVID.

Capitalisme et travail L'élément essentiel de cette "nouvelle normalité" est la contrainte de supprimer les libertés individuelles et personnelles. Une partie importante de la classe ouvrière a longtemps été considérée comme "excédentaire" - ces personnes ont été sacrifiées sur l'autel du néolibéralisme. Elles ont perdu leur emploi en raison de l'automatisation et des délocalisations. Depuis lors, cette partie de la population a dû se contenter de la maigre aide sociale de l'État et de services publics délabrés ou, avec un peu de "chance", d'emplois précaires et mal payés dans le secteur des services. Après la crise de 2008, les gens ordinaires ont été poussés encore plus loin dans leurs retranchements. Après une décennie d'"austérité" au Royaume-Uni - un assaut néolibéral sur les conditions de vie des gens ordinaires mené sous le couvert de la réduction de la dette publique à la suite du sauvetage des banques - un éminent expert des Nations unies en matière de pauvreté a comparé les politiques d'aide sociale des conservateurs à la création des workhouses du XIXe siècle et a averti que, si l'on ne met pas fin à l'austérité, les personnes les plus pauvres du Royaume-Uni risquent de mener une vie "solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte". Philip Alston, le rapporteur des Nations unies sur l'extrême pauvreté, a accusé les ministres d'être dans un état de déni de l'impact des politiques. Il les a accusés de "l'appauvrissement systématique d'une partie importante de la population britannique". Dans un autre rapport de 2019, le groupe de réflexion Institute for Public Policy Research a imputé la responsabilité de plus de 130 000 décès au Royaume-Uni depuis 2012 aux politiques gouvernementales. Il a affirmé que ces décès auraient pu être évités si les améliorations de la politique de santé publique n'avaient pas marqué le pas, conséquence directe des coupes d'austérité.

Au cours des dix dernières années au Royaume-Uni, selon le Trussell Group, la pauvreté alimentaire a augmenté et le recours aux banques alimentaires s'est accru. Et dans un rapport accablant sur la pauvreté au Royaume-Uni, rédigé par le professeur David Gordon de l'université de Bristol, il a été constaté que près de 18 millions de personnes ne peuvent pas se permettre des conditions de logement adéquates, que 12 millions sont trop pauvres pour participer à des activités sociales courantes, qu'une personne sur trois ne peut pas se permettre de chauffer correctement son logement en hiver et que quatre millions d'enfants et d'adultes ne sont pas correctement nourris (la population britannique est estimée à environ 66 millions). En outre, un rapport de 2015 du New Policy Institute a noté que le nombre total de personnes en situation de pauvreté au Royaume-Uni avait augmenté de 800 000, passant de 13,2 à 14,0 millions en seulement deux à trois ans.

Pendant ce temps, The Equality Trust a rapporté en 2018 que les années d'"austérité" étaient tout sauf austères pour les 1 000 personnes les plus riches du Royaume-Uni. Ils avaient augmenté leur richesse de 66 milliards de livres en une seule année (2017-2018), de 274 milliards de livres en cinq ans (2013-2018) et avaient porté leur richesse totale à 724 milliards de livres - soit nettement plus que les 40 % de ménages les plus pauvres réunis (567 milliards de livres). Voilà quelques-unes des cruautés du "marché libre" pour ceux qui vivent et travaillent dans le monde réel. Et toutes ces difficultés avant les confinements qui ont ensuite dévasté des vies, des moyens de subsistance et la santé, avec des diagnostics et des traitements du cancer et d'autres affections qui ont été négligés en raison de la fermeture des services de santé.

Dans le contexte de la crise économique actuelle, nous constatons que des millions de personnes dans le monde sont privées de leurs moyens de subsistance. Avec l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation avancée de la production, de la distribution et de la prestation de services à l'horizon immédiat, une main-d'œuvre de masse ne sera plus nécessaire. Cela soulève des questions fondamentales sur la nécessité et l'avenir de l'éducation de masse, de l'aide sociale et des soins de santé et des systèmes qui ont traditionnellement servi à reproduire et à maintenir la main-d'œuvre que l'activité économique capitaliste a exigée. Au fur et à mesure que l'économie se restructure, la relation du travail au capital se transforme. Si le travail est une condition d'existence des classes laborieuses, alors, aux yeux des capitalistes, pourquoi maintenir un réservoir de main-d'œuvre (excédentaire) qui n'est plus nécessaire ? Les politiques liées à la COVID entraînent une concentration du pouvoir et de la propriété des richesses : selon les recherches menées par Oxfam, les milliardaires du monde entier ont gagné 3 900 milliards de dollars, tandis que les travailleurs ont perdu 3 700 milliards de dollars en 2020. Dans le même temps, alors que de larges pans de la population se dirigent vers un état de chômage permanent, les dirigeants sont las de la dissidence et de la résistance de masse. Nous assistons à l'émergence d'un État de surveillance biosécuritaire conçu pour restreindre les libertés, qu'il s'agisse de la liberté de mouvement et de réunion, de la protestation politique ou de la liberté d'expression. Les implications mondiales sont également immenses. À peine un mois après le début de l'agenda de la COVID, le FMI et la Banque mondiale étaient déjà confrontés à un déluge de demandes d'aide de la part de pays en développement qui réclamaient des renflouements et des prêts. Une couverture idéale pour redémarrer l'économie mondiale via une crise de la dette massive et la privatisation subséquente des actifs nationaux. En 2020, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que les pays les plus pauvres seraient "aidés" à se remettre sur pied après les différents confinements, mais que cette "aide" serait subordonnée à la poursuite des réformes néolibérales.

En d'autres termes, la privatisation de facto des États (qui touche toutes les nations, riches ou pauvres), l'érosion (complète) de la souveraineté nationale et la dette libellée en dollars conduisent à un nouveau renforcement de l'influence et du pouvoir des États-Unis. Dans un système de capitalisme de surveillance descendant, où une partie croissante de la population est considérée comme "improductive" et "mangeuse inutile", les notions d'individualisme, de démocratie libérale et l'idéologie du libre choix et du consumérisme sont considérées par l'élite comme un "luxe inutile", au même titre que les droits et libertés politiques et civils. Il suffit de regarder la tyrannie actuelle en Australie pour voir vers quoi d'autres pays pourraient se diriger. En un rien de temps, l'Australie est passée d'une "démocratie libérale" à un État policier totalitaire et brutal où les rassemblements et les manifestations ne sont pas tolérés. Se faire battre, être jeté au sol et tiré dessus avec des balles en caoutchouc au nom de la protection de la santé a autant de sens que de dévaster des sociétés entières par des confinements socialement et économiquement destructeurs pour "sauver des vies".

Cela a autant de sens que les mandats de port de masques et de distanciation sociale non étayés par la science, les tests PCR utilisés de manière abusive et erronée, les personnes en parfaite santé qualifiées de "cas", les chiffres de mortalité COVID délibérément gonflés, la promotion de vaccins expérimentaux dangereux au nom de la santé, la montée de la peur, l'OMS a déclaré une "pandémie" mondiale sur la base d'un nombre très faible de "cas" mondiaux au début de 2020 (44 279 "cas" et 1 440 décès supposés dus à la COVID en dehors de la Chine sur une population de 6,4 milliards d'habitants).

Il y a peu de logique, voire aucune, à cela. Mais bien sûr, si nous considérons ce qui se passe en termes de crise du capitalisme, cela pourrait commencer à avoir beaucoup plus de sens. Les mesures d'austérité qui ont suivi le krach de 2008 ont été suffisamment néfastes pour les gens ordinaires qui étaient encore sous le choc lorsque le premier confinement a été imposé. Les autorités sont conscientes que des impacts plus profonds et plus durs, ainsi que des changements beaucoup plus étendus, seront expérimentés cette fois-ci et semblent catégoriques sur le fait que les masses doivent être contrôlées plus étroitement et conditionnées à leur servitude à venir.

* Colin Todhunter est spécialisé dans le développement, l'alimentation et l'agriculture et est associé de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation à Montréal.

