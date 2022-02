La pandémie de propagande. Comment la psychose de masse, les campagnes de relations publiques et les opérations psychologiques ont façonné la pandémie (SPR)

La pandémie de propagande

Swiss Policy Research, 12.02.22

La propagande pandémique ( "Ils vivent" / Twitter)

Comment la psychose de masse, les campagnes de relations publiques et les opérations psychologiques ont façonné la pandémie.

I ntroduction Contrairement à la « fausse pandémie » de grippe porcine de 2009, le covid a été une véritable pandémie : la surmortalité mondiale depuis janvier 2020 s'élève actuellement à environ 20 millions de décès , soit environ 16 % par rapport à la mortalité mondiale normale, causée principalement, mais pas entièrement , par la coronavirus nouveau. Dans la plupart des pays, l'âge médian des décès par covid s'est avéré proche de l'espérance de vie moyenne. Dans l'ensemble, le nouveau coronavirus a une virulence comparable à un virus de la grippe standard - similaire à la grippe asiatique de 1957 et à la grippe de Hong Kong de 1968, mais beaucoup plus doux que la «grippe espagnole» de 1918 - mais il a frappé des populations âgées avec des problèmes de santé métaboliques répandus et essentiellement aucune immunité préexistante contre ce nouveau virus - contrairement aux pandémies de grippe précédentes, lorsque les personnes de plus de 50 ans avaient généralement un certain degré d' immunité préexistante en raison d'une exposition antérieure à des virus grippaux similaires. Pourtant, en plus d'une pandémie médicale, le covid a également été une pandémie de propagande. L'analyse suivante passe en revue certaines des campagnes de relations publiques et de propagande les plus importantes menées par les gouvernements occidentaux, les médias et les agences de renseignement.

Les origines du coronavirus (janvier 2020) Fin janvier 2020, après la publication de la séquence génétique du coronavirus par les Chinois, les principaux virologues américains et européens ont immédiatement réalisé que le nouveau coronavirus avait probablement émergé de la recherche virologique américaine ou chinoise à double usage et était « incompatible avec les attentes de la théorie de l'évolution ». , comme l'a dit un virologue dans un e- mail publié . Pourtant, lors d'une téléconférence le 1er février organisée par le directeur du NIAID américain, le Dr. Anthony Fauci et le PDG du British Wellcome Trust, le Dr. Jeremy Farrar - deux des plus importants sponsors de la recherche sur les maladies infectieuses et la virologie - ils ont décidé de mener une opération de dissimulation et de désinformation. Quatre des virologues ont immédiatement commencé à rédiger une lettre à Nature Medicine, publiée sous forme de préimpression le 20 février, affirmant à tort que leurs analyses "montrent clairement que le SRAS-CoV-2 n'est pas une construction de laboratoire ou un virus délibérément manipulé". Simultanément, Dr. Peter Daszak, le PDG de "l'Eco-Health Alliance" financée par le Pentagone qui effectuait des recherches sur les coronavirus à double usage en Chine et dans d'autres parties du monde, a secrètement coordonné une deuxième lettre à The Lancet, publiée le 19 février, qui dénonçait le laboratoire - des hypothèses liées comme des « théories du complot » non fondées. Ces deux lettres très trompeuses ont ensuite été utilisées par de nombreux médias et plateformes de médias sociaux pour étouffer ou censurer le débat sur une origine liée au laboratoire pendant plus d'un an, malgré le fait que des données (phylo-) génétiques solides soutenant une origine liée au laboratoire étaient déjà accessible au public depuis avril/mai 2020. Ce n'est que dans un article de Medium de l'écrivain scientifique Nicholas Wade, publié en mai 2021, que le débat public a commencé à (partiellement) changer. En particulier, Wade a cité l'ancien président de CalTech et lauréat du prix Nobel, David Baltimore, disant qu'un codon CGG double arginine très inhabituel dans le site de clivage de la furine du coronavirus était le "pistolet irréfutable de l'origine [laboratoire] du virus". En outre, des e-mails internes publiés en réponse à plusieurs demandes de la FOIA américaine ont commencé à révéler les machinations en coulisses de Fauci, Farrar et Daszak décrites ci-dessus, même si une grande partie de ces e-mails restent classifiées pour des "raisons de sécurité nationale". Il convient de noter que l'expert américain en biosécurité Dr. Meryl Nass, l'une des principales expertes dans le domaine de la guerre biologique à l'anthrax, a déclaré en juin 2021 qu'à son avis, quatre des cinq auteurs de la lettre trompeuse de Nature Medicine étaient des "agents gouvernementaux de longue date" qui travaillaient pour l'armée américaine en plus de leurs emplois scientifiques universitaires

Participants à la conférence téléphonique du 1er février 2020 ( Twitter )

Les habitants de Wuhan qui s'effondrent (janvier 2020) Fin janvier 2020 également, des images et des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux prétendant montrer des habitants de Wuhan « en train de basculer » ou gisant morts dans les rues (voir ci-dessous). De nombreux médias occidentaux ont fait la promotion de ces vidéos et images, en utilisant des titres tels que "Un homme est mort dans la rue : l'image qui capture la crise du coronavirus de Wuhan" (Guardian) ou "Horreur du coronavirus : des images sur les réseaux sociaux montrent que les habitants infectés de Wuhan agissent comme zombies' »(Express). En réalité, la plupart ou la totalité de ces images étaient fausses , montrant des personnes ivres, des sans-abri (même dans d'autres villes chinoises), des accidents de la route, des urgences médicales non précisées et même des exercices d'entraînement. De nombreux sceptiques ont supposé que ces fausses images et vidéos avaient été distribuées par le gouvernement chinois pour effrayer les pays occidentaux, mais une analyse plus approfondie montre que la plupart de ces images ont en fait été partagées par des ONG financées par les États-Unis qui critiquent le régime chinois (par exemple par "Voice of Hong Kong" et TomoNews US basé à Taiwan), ainsi que les principaux médias occidentaux. La photographie la plus célèbre d'un "homme mort gisant dans les rues de Wuhan" a été prise par le photographe de zone de guerre AFP / Getty Hector Retamal, qui a ensuite remporté plusieurs prix pour cette photographie (voir ci-dessous). L'Agence France Presse (AFP) est l'une des trois seules grandes agences de presse occidentales et a déjà été impliquée dans diverses tromperies en zone de guerre (par exemple en Syrie). Ironiquement, alors que le covid n'a causé pratiquement aucun arrêt cardiaque soudain (seuls quelques cas ont été signalés dans le monde), la campagne de vaccination contre le covid a ensuite provoqué une augmentation sans précédent des arrêts cardiaques soudains qui sont devenus plus visibles chez les athlètes professionnels.

"Un homme mort gisant dans les rues de Wuhan" ( AFP/Getty, Retamal )

Compilation vidéo de personnes « qui s'effondrent », produite par TomoNews US à Taïwan : cliquez ici

Quand la panique covid était « de droite » (février 2020) En janvier et février 2020, de nombreux gouvernements et médias occidentaux ont tenté de minimiser l'épidémie de coronavirus en Chine. À l'époque, les politiciens et les experts qui réclamaient la fermeture rapide des frontières étaient dénoncés comme des "nationalistes de droite", des "anti-chinois" ou simplement des cinglés. Dans un article notoire diffusé le 30 janvier 2020 par la télévision publique allemande "Bayerischer Rundfunk", le présentateur s'est ouvertement moqué des personnes exigeant une action rapide du gouvernement (voir capture d'écran ci-dessous). Le 3 février, l'OMS a exhorté les pays "à ne pas fermer les frontières aux étrangers en provenance de Chine". Pas plus tard que le 5 mars, les experts américains de la santé étaient toujours contre les fermetures de frontières (proposées par le président américain de l'époque) et ont déclaré que "la clé est de gérer le coronavirus à l'intérieur du pays". Figure : La télévision publique allemande se moque des gens qui ont peur du coronavirus (janvier 2020).

La télévision publique allemande se moque des gens qui ont peur du coronavirus ( BR Quer, 30/01/2020 )

Les camions militaires de Bergame (19 mars 2020) Fin février et début mars 2020, la région de Bergame, dans le nord de l'Italie, a été la première région européenne à connaître une épidémie majeure de coronavirus. Le 19 mars, une vidéo et des images notoires d'une douzaine de camions militaires « transportant des corps pendant la nuit alors que le cimetière local avait été submergé » ont fait le tour du monde. Alors que la population âgée de certaines parties de la région de Bergame a en effet été durement touchée par la soudaine épidémie de coronavirus, la description des images montrant les camions militaires était très trompeuse : à l'époque, il n'y avait pas plus de morts à Bergame que lors d'une forte grippe vague, mais par peur du nouveau coronavirus, il a été décidé de ne pas enterrer les corps - comme il est de coutume dans l'Italie catholique -, mais de les incinérer immédiatement (ce qui nécessitait des installations en dehors de la ville), et de ne pas transporter les corps par pompes funèbres normales, mais par les militaires. Vidéo : Camions militaires à Bergame (19 mars 2020).

"Le marteau et la danse" (19 mars 2020) Le jour de l'apparition de la vidéo de Bergame, le stratège américain des médias sociaux Tomas Pueyo a publié son article Medium très influent intitulé "Coronavirus : Le marteau et la danse", qui a été traduit dans des dizaines de langues et a atteint plus de 100 millions de personnes. L'article a essentiellement popularisé et "simplifié" le modèle très défectueux du professeur britannique Neil Ferguson, publié trois jours auparavant , qui supposait à tort une "croissance exponentielle" illimitée des infections si des restrictions n'étaient pas mises en place. De plus, la pièce appelait aux fameuses «deux semaines» de verrouillage total (le marteau) suivies de mois de mesures d'atténuation (la danse). Le modèle de Pueyo était en forte contradiction avec la réalité épidémiologique et, sans surprise, s'est avéré être un échec complet, causant des dommages sans précédent aux pays riches et pauvres. En effet, au début de 2022, une méta-analyse complète a révélé que les confinements n'avaient pas d'impact significatif sur la mortalité par covid, tandis que la Banque mondiale a confirmé que ce sont les confinements, et non la pandémie elle-même, qui ont provoqué une "augmentation historiquement sans précédent de la pauvreté mondiale" de près de 100 millions de personnes. Figure : "Le marteau et la danse" (Tomas Pueyo, 19 mars 2020).

"Choc et effroi" (mars 2020) En réponse aux images trompeuses de Wuhan et de Bergame et au modèle très imparfait du "marteau et de la danse" de Ferguson et Pueyo, de nombreux gouvernements occidentaux ont déclenché une campagne de panique et de propagande en temps de guerre pour imposer un verrouillage total sans précédent de la société. Par exemple, un document de stratégie divulgué du gouvernement allemand, daté du 22 mars, décrivait en détail comment effrayer au mieux la population, y compris les enfants, afin de les amener à se conformer. L'armée canadienne a lancé une "opération d'information" sur la zone de guerre "non autorisée", le gouvernement britannique a activé la tristement célèbre unité de guerre psychologique de la 77e brigade, tandis que la police militaire italienne a lancé des drones pour surveiller et faire respecter les blocages, tout comme la police dans certaines parties de la Grande-Bretagne et dans d'autres des pays. Les mois de mars et avril 2020 ont également été le point culminant de la «panique des ventilateurs» - la fausse idée que des millions de ventilateurs seraient nécessaires pour intuber les patients covid. L'idée était basée sur un protocole chinois erroné du SRAS-1 pour minimiser la transmission des aérosols à l'hôpital. Le protocole s'est ensuite avéré hautement contre-productif et a probablement causé des milliers de morts inutiles à New York et ailleurs. Au cours de cette première phase de la pandémie, plusieurs affirmations plutôt bizarres circulaient en ligne, comme l'idée que les décès de covid n'étaient pas causés par le coronavirus, mais par le rayonnement des téléphones portables 5G, qui aurait entraîné l'incendie de dizaines de mâts téléphoniques en au Royaume-Uni et ailleurs, et a à son tour justifié la première vague de censure de masse sur les plateformes de médias sociaux. Bien que de telles affirmations bizarres puissent avoir leur origine spontanée, elles auraient également pu faire partie d'une opération de désinformation de type "77 brigade" pour "empoisonner le puits", criminaliser l'opposition aux confinements et imposer une censure de masse. Vidéo : La police britannique utilise des drones pendant le confinement de mars 2020.

Robots Twitter faisant la promotion des confinements (mars 2020 et au-delà) Toujours en mars 2020, un vaste réseau de robots Twitter multilingues a commencé à exiger et à promouvoir des confinements dans les pays occidentaux (voir cette analyse ). De tels robots sont apparus en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde et dans d'autres pays. En Australie, les robots ont salué le confinement extrême imposé par le premier ministre de Victoria, Dan Andrews. En 2021, des réseaux de robots similaires sont réapparus et ont exigé de nouvelles restrictions. Les analystes indépendants ont généralement supposé qu'il s'agissait probablement de robots chinois, en partie parce qu'ils louaient la réponse chinoise à Wuhan tout en critiquant les gouvernements occidentaux. Bien que cela soit possible, ces robots peuvent tout aussi bien avoir fait partie d'une opération occidentale. Début 2022, des chercheurs allemands ont dévoilé un autre réseau très influent de comptes Twitter anonymes qui prétendaient être des médecins des urgences et des soins intensifs exigeant des mesures plus strictes et faisant la promotion des vaccins. En réalité, les comptes Twitter étaient gérés par une agence de relations publiques allemande, financée par des sociétés pharmaceutiques, qui faisait la promotion et vendait des « produits pandémiques ». Figure : Robots Twitter faisant la promotion des confinements (12 mars 2020)

Robots Twitter faisant la promotion des confinements ( Michael Senger )

La panique du papier toilette (mars 2020) La panique créée par la plupart des médias et gouvernements occidentaux a conduit à une psychose de masse généralisée et à des comportements irrationnels tels que, par exemple, la fameuse frénésie d'achat de papier toilette. Vidéo : Panique papier toilette dans un supermarché près de Sydney (10 mars 2020)

Clap pour votre service de santé (mars 2020) Toujours en mars, de nombreux gouvernements en Europe et au-delà ont organisé une ou plusieurs sessions «applaudissez pour votre service de santé» , au cours desquelles les citoyens enfermés étaient invités à ouvrir leurs fenêtres ou à se tenir sur leur balcon et à applaudir pendant quelques minutes. Ironiquement, pendant cette période, de nombreux hôpitaux étaient pour la plupart vides , car la première vague de coronavirus n'a touché que quelques endroits en Europe et a généralement culminé avant l'entrée en vigueur des fermetures, tandis que de nombreux autres services hospitaliers étaient déjà fermés. Fin 2021, la politique gouvernementale est soudainement passée « des applaudissements au limogeage » alors que des dizaines de milliers de travailleurs de la santé « non vaccinés » ont été licenciés, quel que soit leur statut immunitaire réel et indépendamment du fait que les vaccins covid n'empêchaient pas la transmission. Vidéo : Compilation "Clap for your health service" ( AFP, 19 mars 2020 ).

Masquez-vous, lavez-vous les mains, distance sociale En mars et avril 2020, une campagne mondiale de "santé publique" sans précédent a été lancée qui disait (ou plutôt obligeait) les citoyens à "se masquer", à "se laver les mains" et à la "distance sociale" (c'est-à-dire garder une distance les uns avec les autres). Singapour et certains autres endroits ont même déployé des "chiens robots" avancés pour imposer la "distanciation sociale" dans les lieux publics. Toutes ces mesures se sont avérées pour la plupart inutiles , car le coronavirus se propage principalement (ou exclusivement) via les aérosols intérieurs. Une série de fausses études ont tenté de montrer que les masques faciaux étaient vraiment efficaces contre la transmission du virus, mais elles ont toutes été démystifiées . En fait, quelques mois seulement avant la pandémie, l'OMS avait publié une revue majeure des essais randomisés, dont aucun n'a trouvé que les masques faciaux étaient efficaces. En outre, de nombreux pays ont lancé un énorme programme de «test et de traçage», basé sur des tests moléculaires PCR très sensibles et des applications de téléphonie mobile de «recherche des contacts», mais ces programmes n'ont pas non plus eu d'effet mesurable sur la mortalité (à l'exception partielle des endroits qui les utilisaient de manière préventive à l'appui des contrôles aux frontières). Ironiquement, de nombreux médias et politiciens ont été surpris en train de ne pas tenir compte des mandats de masque et d'autres règles qu'ils ont eux-mêmes promus. Une de ces vidéos, datant de mai 2020, montre un caméraman de MSNBC sans masque filmant un journaliste qui fait semblant d'être horrifié que les gens ne portent pas de masques à l'extérieur ( voir la vidéo ). Voir aussi : La folie du masque facial rétrospectivement et L'échec des tests de masse PCR Vidéo : "Avons-nous perdu la tête ?" ( Professeur Liberté , 2 minutes)

Désinformation sur les médicaments covid (mai 2020) Pendant la pandémie de coronavirus, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont réussi à tromper des médicaments d'un milliard de dollars. En 2020, le fabricant américain Gilead a vendu son médicament «antiviral» extrêmement coûteux Remdesivir pour des milliards de dollars à divers gouvernements, affirmant qu'il réduisait les séjours à l'hôpital des patients covid. Des études indépendantes ont montré plus tard que le médicament était inutile et toxique , causant des dommages au foie et aux reins. En 2022, le fabricant américain Merck a vendu son médicament antiviral Molnupiravir pour des milliards de dollars à plusieurs gouvernements, affirmant qu'il était très efficace dans le traitement précoce des patients covid. Mais des analystes indépendants ont découvert que le médicament était largement inefficace contre la plupart des variantes, pouvait endommager l'ADN et entraîner de nouvelles mutations virales. Dans d'autres cas, des médicaments existants et peu coûteux potentiellement efficaces contre le covid ont été injustement discrédités. Le premier cas de ce type était l'HCQ , un médicament contre le paludisme bien établi qui est également utilisé contre diverses maladies auto-immunes et qui a semblé montrer des résultats prometteurs dans certaines premières études sur le covid. Pourtant, en mai 2020, une petite société écran américaine nommée "Surgisphere" a réussi à faire publier une étude entièrement inventée dans le Lancet qui a apparemment montré que l'HCQ augmentait les taux de mortalité, entraînant un arrêt immédiat des essais mondiaux sur l'HCQ. Plus tard, l'OMS et l'Université d'Oxford ont mené des essais HCQ en utilisant des surdoses toxiques proches de la dose mortelle. À ce jour, les acteurs derrière « Surgisphere » et le bénéfice potentiel de l'HCQ dans le traitement précoce des patients à haut risque de covid restent inconnus. En 2020 et 2021, plusieurs études sont apparues pour montrer que le médicament antiparasitaire à bas prix Ivermectin était efficace contre le covid, mais la plupart de ces études se sont révélées par la suite frauduleuses . Pourtant, alors que des essais de haute qualité étaient toujours en cours, divers médias ont faussement décrié l'ivermectine comme un « vermifuge pour chevaux » inutile. À ce jour, le potentiel de l'ivermectine contre le covid reste également flou. Vidéo : L'ancien ministre français de la Santé Philippe Douste-Blazy décrivant comment de fausses études ont été publiées dans le Lancet et le New England Journal of Medicine. (Mai 2020, 2 min.)

Prise d'assaut du Parlement allemand » (août 2020) En réponse à une répression gouvernementale et à des violences policières sans précédent au printemps 2020, des mouvements de défense des droits civiques et de protestation se sont formés dans divers pays. À l'été 2020, l'Allemagne avait probablement le mouvement de ce type le plus fort. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités allemandes ont répondu par la subversion et une répression supplémentaire. En août de cette année-là, les manifestants ont organisé deux grands rassemblements dans la capitale, Berlin. Le premier a attiré des dizaines de milliers de participants, tandis que le second, avec Robert F. Kennedy Jr. en tant que conférencier, peut avoir attiré jusqu'à 100 000 participants au total. Le jour du deuxième rassemblement, les autorités berlinoises ont approuvé un rassemblement parallèle devant le Parlement allemand voisin, organisé par un provocateur notoire de droite qui avait auparavant organisé plusieurs simulations de « prise d'assaut du Parlement » (c'est-à-dire un agent de renseignement ou un outil utile idiot). Les autorités ont alors déployé des agents infiltrés, déguisés en manifestants et maréchaux, qui ont guidé quelques participants involontaires du grand rassemblement officiel au petit faux rassemblement devant le Parlement. Les autorités ont ensuite déployé un autre agent d'infiltration qui, à l'aide d'un mégaphone, a déclaré aux manifestants que le président américain Trump était venu à Berlin pour "libérer l'Allemagne", que la police avait déjà changé de camp et qu'ils devraient maintenant entrer au Parlement (l'agent utilisait le Q hautement toxique) Anon "l'idéologie, elle-même vraisemblablement une opération psychologique ). Certains des manifestants ont ensuite monté les escaliers devant le Parlement, où ils ont été accueillis par trois policiers qui se sont révélés plus tard être des acteurs jouant la police dans des séries télévisées allemandes. La police a affirmé plus tard avoir été surprise par l'événement, mais des photographies ont montré qu'elle surveillait et filmait toute l'opération depuis un toit à proximité. Les manifestants ne sont pas entrés au Parlement, mais des séquences et des images de cette courte séquence ont été utilisées par les médias allemands et internationaux pour dépeindre les quelque 100 000 manifestants des droits civiques comme une « menace pour la démocratie ». Les trois policiers qui avaient "défendu la démocratie" ont ensuite été honorés par le président allemand , lui-même ancien coordinateur du renseignement. L'opération allemande "réussie" en août 2020 était, bien sûr, un plan pour la "prise d'assaut du Capitole américain", mise en scène par le FBI quatre mois plus tard. Images : La mise en scène de la « prise d'assaut du Parlement allemand » (29 août 2020). Voir aussi : Vidéos (en allemand) des agents infiltrés provocateurs ici et ici .

e mémorandum de John Snow (octobre 2020) Le 4 octobre 2020, un groupe d'épidémiologistes et de scientifiques de la santé publique a publié la Déclaration de Great Barrington , exigeant la fin des confinements totaux et proposant à la place une "protection ciblée" des groupes à haut risque. La déclaration a finalement reçu des centaines de milliers de signatures d'éminents scientifiques, de professionnels de la santé publique et de citoyens ordinaires. Le directeur du NIH, le Dr. Francis Collins n'était pas amusé. Le 8 octobre, il a écrit un e-mail au directeur du NIAID, le Dr. Anthony Fauci et s'est plaint que "cette proposition de trois épidémiologistes marginaux () semble attirer beaucoup d'attention et même une co-signature du lauréat du prix Nobel Mike Leavitt à Stanford". Collins a poursuivi: "Il doit y avoir une publication rapide et dévastatrice de ses locaux." À peine sept jours plus tard, le 15 octobre, le « John Snow Memorandum » a été publié dans le Lancet, intitulé « Consensus scientifique sur la pandémie de COVID-19 : nous devons agir maintenant ». Le mémorandum a été rédigé par divers défenseurs du "zéro-covid", dont Rochelle Walensky (qui est devenue directrice du CDC trois mois plus tard), Gavin Yamey (États-Unis), Devi Sridhar, Deepti Gurdasani et Trisha Greenalgh (Royaume-Uni), Zoë Hyde (Australie), Isabella Eckerle (Suisse) et Viola Priesemann (Allemagne). Image : Le directeur du NIH, Collins, exige un "démantèlement rapide et dévastateur".

romotion des vaccins (2021) Fin 2020 et début 2021, la plus grande campagne de propagande de toute la pandémie a commencé : la promotion mondiale de vaccins covid expérimentaux. Les vaccins précédents contre le SRAS-1 avaient échoué (ils avaient aggravé la maladie) ; les vaccins contre le coronavirus animal avaient une faible efficacité ; les technologies de l'ARNm et de l'ADN n'avaient jamais été utilisées auparavant dans les vaccins pour les humains ; et les essais de vaccins covid étaient très courts et ne pouvaient pas surveiller l'innocuité et l'efficacité à long terme. Néanmoins, il n'a pas été très difficile de convaincre les groupes à haut risque, dont la plupart des personnes âgées, de se faire vacciner, car le rapport bénéfice/risque semblait prometteur. Cependant, convaincre les jeunes de « se faire vacciner » s'est avéré de plus en plus difficile. Pour augmenter les taux de vaccination, les autorités ont lancé de grandes campagnes de relations publiques, recrutant diverses célébrités et « influenceurs des médias sociaux » . Ils ont également promis divers cadeaux si les gens se faisaient vacciner, comme des hamburgers gratuits, des beignets ou des prix en espèces (voir la vidéo ci-dessous). Lorsque cela a pour la plupart échoué, les autorités ont commencé à «perdre patience» et ont commencé à faire pression sur les personnes non vaccinées, les obligeant uniquement à porter des masques et à se tester régulièrement, leur refusant l'entrée dans divers lieux publics ou transports publics, les enfermant ou même les renvoyant de leur lieu de résidence. travaux. Toute cette campagne de pression ne peut être qualifiée que de crime contre l'humanité, car il était déjà devenu clair, en juin 2021, que les vaccins covid n'empêchaient pas l' infection et la transmission, et même les maladies graves, pendant plus de trois à six mois. En outre, les autorités ont dû minimiser ou nier les rapports croissants d' événements indésirables graves et mortels liés aux vaccins , y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, même chez les jeunes. Les plateformes de médias sociaux comme Facebook ont ​​supprimé des groupes sur les blessures causées par les vaccins covid avec plus de 100 000 membres et supprimé les messages personnels sur les blessures causées par les vaccins en tant que « désinformation ». Les gouvernements ont de nouveau activé des unités de guerre psychologique, comme la "77e brigade" britannique, pour lutter contre la "désinformation sur les vaccins" et la "propagande anti-vaccins". Curieusement, au cours de cette période, des histoires bizarres de vaccins censés contenir de «l'oxyde de graphène» et des micropuces sont apparues en ligne, rendant les sceptiques des vaccins stupides et justifiant la censure. Au Royaume-Uni, des documents divulgués ont montré comment l'Institution royale britannique a chargé une agence de relations publiques spécialisée dans les opérations d'information sur les zones de guerre (Valent Projects) d'embaucher des influenceurs YouTube de fausse gauche (BreadTube) pour promouvoir la vaccination et attaquer les sceptiques des vaccins. Lorsqu'il s'est agi de promouvoir les vaccins contre le covid auprès d'enfants (en bonne santé) - qui ne courent essentiellement aucun risque de covid mais font face à des risques vaccinaux majeurs, y compris des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques - les autorités américaines ont de nouveau enrôlé des célébrités et même "Sesame Street" . Vidéo : Le maire de New York, Bill de Blasio, fait la promotion des vaccins covid et des « frites gratuites » ( mai 2021 ).

Vidéo : "No lockdowns longer" par Ariana Grande et James Corden ( juin 2021 ).

Pandémie des non-vaccinés » (août 2021) Parmi les nombreuses campagnes de propagande sur les vaccins, telles que la fameuse campagne de relations publiques « envie de vaccins » menée par de nombreux médias en mars 2021, une campagne de propagande particulièrement remarquable a été la campagne « pandémie des non vaccinés » menée en août/septembre 2021. À ce moment-là, les données du leader de la vaccination, Israël, montraient depuis longtemps qu'il n'y avait pas de "pandémie de non-vaccinés", car la protection vaccinale s'est effondrée en trois à six mois. Pourtant, les autorités et les médias occidentaux, dans presque tous les pays, ont quand même mené la campagne, pour voir le récit s'effondrer quelques semaines plus tard avec le début de la vague automne / hiver. En général, il n'est pas facile de trouver une explication médicale ou épidémiologique bénigne pour expliquer pourquoi de nombreuses autorités étaient déterminées à vacciner l'ensemble de la population, étant donné que les vaccins covid n'empêchent pas l'infection et la transmission, et que les personnes jeunes et en bonne santé ont un risque d'hospitalisation covid très faible de toute façon. Vidéo : "Pandémie des non-vaccinés" (compilation de clips d'actualité, août 2021).

Le « passeport vaccin » covid (juin 2021 et au-delà) Déjà en mars 2020, le «médecin le plus puissant» du monde (Politico) et principal sponsor de l'OMS, Bill Gates, expliquait lors d'une interview TED Talk que la pandémie de coronavirus «ne pouvait être arrêtée» qu'en «vaccinant presque le monde entier» et en la mise en œuvre des certificats d'immunité numérique. Gates a supposé que, grâce aux confinements et à la « recherche des contacts », la propagation totale du coronavirus pourrait être limitée à seulement 1 % de la population mondiale. Toutes les attentes et recommandations de Bill Gates se sont avérées fausses, mais les gouvernements du monde entier ont continué à suivre et à appliquer cette stratégie malgré tout. Ainsi, à partir de juin 2021, de nombreux pays européens et certains États américains ont commencé à introduire et à promouvoir un passeport de vaccination covid basé sur QR. Le passeport QR était souvent appelé par euphémisme "Green Pass" ou "Opportunity Pass", malgré le fait qu'en juin 2021, il était déjà clair que les vaccins covid n'empêchaient pas l' infection et la transmission, rendant les "passeports vaccinaux" épidémiologiquement inutiles voire contre-productifs. Néanmoins, les gouvernements du monde entier ont investi des milliards dans une infrastructure mondiale pour les «passeports vaccinaux», qui ont été décrits comme «un précurseur des portefeuilles d'identification numérique» par le gouvernement français et l'entrepreneur de l'industrie de la défense Thales Group et qui pourraient plus tard être étendus à un style chinois. Système de contrôle de la population « crédit social » . Vidéo : Le système de certificat numérique covid de l'UE (juin 2021)

Réseaux sociaux, Wikipédia et recherche Google Les plates-formes de médias sociaux, Wikipedia et Google Search ont essentiellement suivi les positions officielles du CDC et de l'OMS, malgré le fait que bon nombre de ces positions étaient erronées , et ont tenté de censurer ou de supprimer tout ce qui contredisait ces positions, en s'appuyant souvent sur des «vérifications des faits» extrêmement qualité douteuse. Cependant, les moteurs de recherche autres que Google et les plateformes de médias sociaux et de vidéos indépendantes ont continué à fournir un accès fiable à l'ensemble des informations et analyses sur les covid. Concernant Wikipédia, il a été démontré à maintes reprises que certains des comptes d'administrateurs et d'éditeurs de Wikipédia les plus influents sont en fait gérés par des employés ou des consultants en relations publiques de sociétés pharmaceutiques ainsi que par des "anciens" informateurs du renseignement impliqués dans des opérations d'information. Voir aussi : Utilisation avancée des médias en ligne et Comment échapper à Google Image : Google : "Pourquoi la censure est importante" (janvier 2022, authentique).