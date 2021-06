La pilule anti-Covid que Big Pharma ne veut pas que vous ayez (Conservative Woman)

La pilule anti-Covid que Big Pharma ne veut pas que vous ayez

Article originel : The anti-Covid pill Big Pharma doesn’t want you to have

Par John Hollaway

Conservative Woman, 22.06.21

Selon Wikipédia : « Pendant la pandémie de COVID-19 de 2020, la désinformation a été largement répandue, affirmant que l’ivermectine était bénéfique pour traiter et prévenir la COVID-19. Ces allégations ne sont pas étayées par de bonnes preuves. »

Lorsque l’on rencontre une anomalie inexplicable dans le comportement humain, des règles empiriques communes peuvent souvent donner un aperçu. Curieusement, cependant, elles diffèrent d’un pays à l’autre. Pour les Etatsuniens, c’est « suivre l’argent ». Pour les Italiens, c’est « cui bono? » – qui en profite? La règle française la plus proche est peut-être « cherchez la femme ».

Parfois aucune n'aide. Parfois un morceau pervers de la nature humaine ne peut pas être expliqué en termes d’argent, perquistes ou influence féminine. Le mystère de l’ivermectine en est un. L’ivermectine est un médicament d’ordonnance générique, découvert en 1975, mis au point par Merck et publié en 1981. Il est utilisé pour traiter de nombreux types d’infestations de parasites chez les humains et les animaux. Les chercheurs qui l’ont créé ont reçu le prix Nobel de médecine en 2015. Il figure sur la Liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé et est approuvé par la Federal Drug Administration (FDA) comme agent antiparasitaire.

Il peut avoir des effets secondaires graves très rares. En 2020, quatre milliards de doses avaient été administrées et 16 décès auraient eu lieu en conséquence, soit une sur 250millions de doses. Bien que les chiffres ne soient pas directement comparables, le risque annuel accru de décès pour un homme d’âge moyen qui prend chaque jour une aspirine standard (325 mg) pour prévenir les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux est d’environ un sur dix mille. C’est aussi risqué que de conduire une voiture.

L’ivermectine est donc un médicament très sûr. Cependant, l’établissement de surveillance des médicaments ne le croit pas. Le 22 mars dernier, l’Agence européenne des médicaments a publié la déclaration suivante : « L’EMA a examiné les données les plus récentes sur l’utilisation de l’ivermectine pour la prévention et le traitement de la COVID-19 et a conclu que les données disponibles n’appuient pas son utilisation pour la COVID-19 en dehors d’essais cliniques bien conçus. ‘Dans l’UE, les comprimés d’ivermectine sont approuvés pour traiter certaines infestations de vers parasites, tandis que les préparations pour la peau d’ivermectine sont approuvés pour traiter des affections cutanées comme la rosacée. L’ivermectine est également autorisée à des fins vétérinaires pour un large éventail d’espèces animales de parasites internes et externes.

« L’utilisation des médicaments contenant de l’ivermectine n’est pas autorisée dans le cadre de la COVID-19 dans l’UE, et l’EMA n’a reçu aucune demande à cet effet. » Le 3 mai, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a émis cet avertissement sous la rubrique « Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19 » ("Pourquoi vous ne devriez pas utiliser l'ivermectine dans le traitement curatif ou préventif de la Covid"): ‘Il semble y avoir un intérêt croissant pour un médicament appelé ivermectine pour traiter les humains avec la COVID-19. L’ivermectine est souvent utilisée aux États-Unis pour traiter ou prévenir les parasites chez les animaux. La FDA a reçu plusieurs rapports de patients qui ont eu besoin de soutien médical et été hospitalisés après l’automédication avec l’ivermectine destinée aux chevaux.

"La FDA n’a pas approuvé l’utilisation de l’ivermectine pour traiter ou prévenir la COVID-19 chez les humains. Les comprimés d’ivermectine sont approuvés à des doses très spécifiques pour certains vers parasites, et il existe des formulations topiques (sur la peau) pour les poux de tête et les affections cutanées comme la rosacée. L’ivermectine n’est pas un antiviral (un médicament pour le traitement des virus)." "La FDA n’a pas examiné les données pour appuyer l’utilisation de l’ivermectine chez les patients atteints de la COVID-19 afin de traiter ou de prévenir la COVID-19; cependant, certaines recherches initiales sont en cours. Prendre un médicament pour un usage non approuvé peut être très dangereux. C’est également le cas de l’ivermectine. »

L’absence de soutien officiel pour les essais sur l’efficacité de l’ivermectine a fait en sorte que le nombre typique de sujets testés (la « cohorte ») est assez faible, généralement une centaine. Pour surmonter cela, une méta-analyse peut être entreprise, lorsque les résultats de nombreux essais sont combinés et évalués pour déterminer si une tendance peut être observée. Cela a été fait, notamment par @CovidAnalysis. Dans un article récemment mis à jour hier, on a mené une enquête sur 60 études menées correctement, la plupart avec des tests à double insu contre les placebos, sans que ni les participants ni le chercheur ne sachent qui avait reçu le médicament jusqu’à la fin de l’essai. Ce rapport est une pré-impression, donc il n’a pas été examiné par les pairs, mais les résultats sont concluants : 93 pour cent des études montrent un résultat positif de l’administration de l’ivermectine, avec des décès réduits de plus de 80 pour cent.

Alors, pourquoi ce qu’on pourrait appeler « Drug Central » a-t-il refusé de reconnaître ce gigantesque ensemble de preuves provenant de l'extérieur de leur responsabilité? Peut-être à cause de la nature humaine. Ici, ils obéissent à une autre règle empirique couramment observée lorsque les institutions rencontrent de nouveaux facteurs externes – « pas inventé ici ». Peut-être que cet aphorisme de l’école de commerce est également approprié : « L’enfer n’a pas autant de fureur qu'un siège social décrié ». En tout état de cause, les propriétés virucides de l’ivermectine et sa sécurité ont été établies au-delà de tout doute, et nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit désormais précieuse dans ce rôle. Malheureusement, ce n’est peut-être pas le cas contre la COVID-19.