La politique de vaccination militaire " obligatoire " de la Russie (Off Guardian)

La politique de vaccination militaire " obligatoire " de la Russie - s'agit-il d'un " canular " ?

Article originel : Russia “compulsory” military vax policy – is it a “hoax”? are we seeing a live example of how binaries are so useful to narrative-managers.

Par Catte Black

Off Guardian, 8.10.22

Sommes-nous en train de voir un exemple concret de l'utilité des binaires pour les responsables de la narration ?

Il y a peu de temps, Riley Waggaman, un contributeur assez fréquent d'OffG, a écrit un article alléguant que le tir de Spoutnik V était obligatoire pour tout le personnel militaire, y compris les nouveaux mobilisés. À première vue, cela ne semble pas particulièrement controversé ou surprenant. Waggaman a cité de nombreuses sources dans des articles de journaux russes et sur des sites gouvernementaux russes. Après tout, les États-Unis injectent à l'ensemble de leurs forces armées des doses toxiques non testées depuis septembre de l'année dernière. Tout comme le Royaume-Uni. Il est apparemment de rigueur d'empoisonner ses propres militaires ainsi que sa propre population en ces jours de folie.

Cependant, l'article original de Waggaman a rapidement suscité une réponse véhémente de Thomas Röper, un écrivain allemand vivant en Russie. Sur son propre blog, Thomas Röper a nié l'existence d'un quelconque entraînement obligatoire du personnel militaire russe, a cité le ministère russe de la Défense comme preuve et a qualifié sans ambiguïté l'affirmation de Waggaman de "canular". Waggaman a répondu à son tour à la réponse de Röper, citant plusieurs autres sources officielles russes qui semblaient confirmer son affirmation initiale.

Hier, l'éminent sceptique de la COVID, Robin Monotti, dont le groupe Telegram compte plus de 100 000 adeptes, a partagé l'article de Röper. La question a également été débattue sur UK Column, Vanessa Beeley apportant son soutien à la version de Röper tandis qu'Iain Davis offrait une perspective factuelle plus large. Malheureusement, Waggaman n'a pas participé à la discussion sur UKC et nous n'avons pas pu entendre ses réponses éventuelles. Alors, qui a raison ? La Russie rend-elle obligatoire le vaccin contre la Covid pour ses forces armées, y compris les réservistes mobilisés, ou non ? Eh bien, regardons les données et dites-moi ce que vous en pensez. Le 16 juin 2021, Moscou a introduit la vaccination obligatoire contre le coronavirus pour les personnes travaillant dans un grand nombre de domaines, annoncée par TASS avec ce titre Vaccination obligatoire contre le coronavirus à Moscou et dans la région de Moscou...

Deux jours plus tard, le 18 juin, le ministère russe de la Défense a annoncé un programme de vaccination "obligatoire" contre le coronavirus pour les militaires (c'est nous qui soulignons). Les chefs des organes de l'administration militaire, les commandants des formations, les unités militaires et les chefs des organisations doivent assurer les vaccinations préventives obligatoires pour les indications épidémiques contre la nouvelle infection à coronavirus (COVID-19).

Quatre jours plus tard, le 22 juin, il a été annoncé que les conscrits seraient également inclus dans le programme de vaccination. Le ministère de la défense a l'intention de vacciner contre le COVID-19 tous les conscrits qui ont rejoint l'armée à la suite de la conscription de printemps. La vaccination des conscrits devrait être terminée d'ici le 15 juillet, elle est réalisée en priorité, a déclaré le vice-ministre de la Défense Timur Ivanov, rapporte TASS.

Ensuite, le portail d'information du gouvernement russe Explain du 23 septembre de cette année indique à nouveau spécifiquement que les vaccins sont "obligatoires" pour les militaires, y compris "ceux qui sont appelés à la mobilisation" (c'est nous qui soulignons).

La prise en charge médicale du personnel militaire est une priorité pour l'État. Conformément à la résolution du médecin hygiéniste en chef du ministère de la Défense de Russie n° 129 du 18 juin 2021, la vaccination obligatoire s'applique à toutes les catégories de personnel militaire, y compris celles appelées à la mobilisation.

Le ministre de la défense Shoigu a également proclamé l'année dernière : "Nous avons déjà reçu plus d'un million de doses de vaccin [covid], nous avons 910 mille vaccinés. Nous avons achevé la vaccination dans nos principales unités il y a un mois".

Puis, pas plus tard qu'hier (7 octobre 2022), le député de la Douma d'État Fedot Tumusov, interrogé par RadioSputnik, a ajouté ceci (commentaire de la rédaction ajouté par Sputnik). Pour autant que je sache, le décret sur la vaccination contre la COVID-19 dans les troupes est toujours en vigueur. La question de la vaccination du personnel militaire (y compris les mobilisés, - ndlr) est décidée par le médecin-chef sanitaire du ministère de la Défense", a ajouté M. Tumusov.

M. Tumusov (c'est nous qui soulignons) rapporte : Je pense que les mobilisés doivent être vaccinés contre la COVID-19. Le coronavirus dans l'ensemble du pays a diminué, mais il y a toujours un danger de sa propagation dans l'armée, il y a beaucoup de gens là-bas. Il est important que la capacité de combat ne diminue pas à cause du coronavirus. Je pense qu'il est nécessaire de vacciner et revacciner ceux qui ont été mobilisés et le reste de l'armée,"

Je pense qu'il semble indéniable que le gouvernement russe a bien annoncé une politique de vaccination "obligatoire" pour ses militaires en 2021. Alors, pourquoi Röper prétend-il qu'il s'agit d'un canular ? Röper dispose de ce qu'il appelle une "ligne directe avec le bureau de presse du ministère russe de la Défense". Il a apparemment appelé ce bureau récemment pour demander si les mobilisés allaient recevoir le vaccin obligatoire, il cite cet organe comme ayant répondu Ce sont des citoyens russes et les vaccinations sont volontaires dans notre pays.

Il semble donc y avoir une certaine anomalie ici. Les vaccins sont-ils "obligatoires" comme le prétendent de nombreux médias officiels russes ou "volontaires" comme le prétend cette conversation avec Röper ? Röper choisit de croire la seconde hypothèse et, sur cette base, accuse Waggaman de "canular". A vous de décider si cela est raisonnable. Röper n'interroge pas cette déclaration d'une seule phrase de quelqu'un (qui ?) du ministère de la Défense pour la désambiguïser ou la qualifier, et encore moins pour reconnaître la contradiction. En fait, il ignore carrément toutes les preuves primaires de la promotion par le gouvernement central des vaccins pour les militaires de carrière et les conscrits et prétend même, ou plutôt suggère, dans son blog que ces preuves n'existent pas. En Russie, il y a un vieux dicton qui est encore d'actualité aujourd'hui, il dit : "Moscou est loin" et signifie qu'en Russie, il peut arriver encore et encore que des fonctionnaires régionaux croient pouvoir interpréter les règles différemment de ce que Moscou prétend. Par conséquent, j'aime à croire que - comme le citent les portails russes - certains représentants régionaux des autorités sanitaires disent qu'ils aimeraient vacciner de force les soldats mobilisés, mais que le ministère russe de la Défense voit les choses différemment. Il est donc plus que douteux que ces annonces soient suivies d'actes dans les différentes régions russes, car il est peu probable que les employés des bureaux régionaux de la santé se rendent dans les casernes. Non. C'est aller trop loin. Si certaines régions peuvent, pour ce que j'en sais, avoir fait preuve d'un excès de zèle dans leur politique de vaccination, Röper ne peut pas - ou ne doit pas - passer sous silence le fait que, officiellement et sur le papier du moins, le gouvernement central russe, en la personne de Shoigu et d'autres, a encouragé très fortement les vaccinations de masse pour les soldats réguliers et les nouveaux mobilisés. C'est faire preuve de mauvais journalisme, voire de mauvaise éthique, que de se contenter de dire à ses lecteurs que ces données n'existent pas.

À cet égard, la réponse de Röper ne peut être décrite que comme trompeuse. L'État russe a bel et bien annoncé une politique de vaccination obligatoire de la COVID et ce fait doit être reconnu, même si nous pouvons raisonnablement débattre de ce que cette politique a impliqué en termes réels. Ce qui nous amène à un deuxième point qui est peut-être plus important à long terme.

Avant le lancement de l'opération militaire spéciale en février de cette année, je ne pense pas que l'article de Waggaman aurait été controversé pour la plupart d'entre nous. À l'époque, je pense que nous savions et acceptions tous que toutes les grandes puissances, y compris la Russie, faisaient la promotion de la fausse pandémie à l'unisson. Nous savions qu'elles étaient toutes apparemment aussi déterminées à enfermer, terroriser, torturer mentalement et expérimenter sur leurs propres citoyens. Nous savions qu'ils parlaient tous avec la même langue fourchue au sujet de l'adoption des vaccins et qu'ils jouaient à des jeux de passe-passe avec ce que l'on pouvait déformer pour incorporer le terme "volontaire", et nous ne nous attendions pas à ce qu'aucun d'entre eux agisse de manière honnête ou cohérente.

Mais, que ce soit intentionnellement ou par heureux hasard, l'"opération militaire spéciale" a changé la donne. Une guerre est en cours et la pensée polarisée du temps de guerre a commencé à remplacer le scepticisme généralisé. Elle a réactivé des divisions horizontales profondes et anciennes et des loyautés dormantes. Il est difficile de soutenir les gentils que vous avez choisis tout en étant conscient de leur déception, de leur trahison et du meurtre de sang-froid de leurs propres citoyens. Ainsi, l'amnésie a tendance à se manifester, de même qu'une tendance à abandonner sélectivement le scepticisme et à pardonner, minimiser, nier ou même approuver les mensonges de ceux que nous désignons comme nos héros. Il n'est pas nécessaire de préciser les avantages de cette attitude pour les deux parties et pour tout programme commun qu'elles partagent. Cela crée une confusion, une ambiguïté morale. Cela détourne l'attention. Par-dessus tout, cela affaiblit et fragmente l'opposition.

Et, si vous êtes Biden ou Poutine, le nombre de critiques vocaux auxquels vous devez faire face est soudainement et effectivement réduit de moitié. Alors qu'auparavant, 100 % des sceptiques et des défenseurs de la liberté s'opposaient collectivement à vos politiques anti-humaines, vous pouvez désormais, grâce à la guerre, vous attendre à ce que 50 % d'entre eux se rangent de votre côté et se transforment en cinquièmes colonnes involontaires, heureuses de justifier vos abus parce que c'est VOUS qui les commettez et non l'Autre. Le langage extrême et diviseur utilisé par Röper est un exemple de la façon dont la pensée binaire profite aux gestionnaires narratifs. Röper a transformé la question de la politique russe en matière de vaccins, qui n'était qu'une simple question de fait, en une cause célèbre dans laquelle il ressent le besoin de défendre l'"honneur" de la Russie comme un chevalier courtois défendant une demoiselle outragée.

Comment Waggaman ose-t-il suggérer que la Russie rendrait le vax obligatoire pour quiconque ? C'est une attaque contre les héros et les valeurs morales de base et cela doit être réfuté. - même si cela peut être vrai.

La même chose se produit dans l'autre sens, bien sûr. Le lobby pro-OTAN et pro-Ukraine est devenu tout aussi amnésique et émotif, faisant l'éloge des nazis en tant que combattants de la liberté et des gros petits clowns de cirque corrompus en tant que courageux chefs de guerre. Les idées et les discours politiques des deux camps se transforment en rhétorique de la guerre froide, tout ce qui a été appris au cours des deux dernières années étant volontairement abandonné. Il y a une troisième chose ici aussi qui est manquée - La bizarrerie du fait qu'au milieu de ce qui est censé être une guerre à mort par procuration entre l'OTAN et la Russie, avec, nous assure-t-on (par les médias et certains médias alternatifs), des bombes nucléaires sur le point de voler, les deux parties ont apparemment l'intention de remplir leurs soldats en service de poison potentiellement invalidant ou mortel - afin de se "protéger" contre une pandémie dont ils savent tous deux qu'elle n'existe pas en réalité. Qui - sérieusement, qui - empoisonne potentiellement sa propre armée permanente au milieu d'une lutte existentielle pour la survie ?

Pourquoi ces idéologies prétendument diamétralement opposées, si éloignées l'une de l'autre qu'elles sont au bord de l'anéantissement mutuel, continuent-elles à colporter les mêmes conneries idiotes, et maintenant sûrement dénuées de sens, à propos d'une maladie inventée ?

Je veux dire, c'est assez étrange, non ? C'est peut-être même plus étrange que le fait que l'Ukraine, au milieu de cette confrontation mortelle, continue de permettre au gaz russe de transiter par son territoire et qu'elle est payée par la Russie pour le faire. Pouvons-nous essayer de nous éloigner de la réactivation des tropes de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide, et de l'hystérie guerrière des drapeaux, assez longtemps pour réfléchir à tout cela, calmement et rationnellement ? Parce que pendant que les drapeaux s'agitent et que la peur de l'Armageddon nous hante, il y a autre chose qui se rapproche de plus en plus - une autre bête brute dont l'heure est presque arrivée. Et je pense qu'à présent, nous connaissons tous son nom. Elle ne vous réduira pas en miettes en un instant, en fait vous la remarquerez à peine, mais son emprise sera froide et mortelle.