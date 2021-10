La pression monte sur l'agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni pour qu'elle cesse de publier des données montrant que les taux d'infection sont plus élevés chez les vaccinés (Daily Sceptic)

La pression monte sur l'UKHSA pour qu'elle cesse de publier des données montrant que les taux d'infection sont plus élevés chez les vaccinés.

Le Premier ministre a peut-être reconnu la réalité et déclaré que le fait d'être doublement vacciné "ne vous protège pas contre la maladie, et ne vous protège pas contre sa transmission", mais d'autres semblent rester dans le déni.

Dimanche, j'ai demandé si, maintenant que le Premier ministre avait vendu la mèche, les médias allaient commencer à rendre compte correctement des données de l'UKHSA, qui montrent des taux d'infection plus élevés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Il semble que la réponse soit négative, du moins si l'on en croit Tom Whipple du Times. Dans un article typiquement mesquin - dans lequel toute personne qui n'est pas d'accord avec son scientifique préféré du moment est traitée de théoricien de la conspiration et de pourvoyeur de désinformation - Whipple cite le professeur David Spiegelhalter, statisticien de Cambridge, qui jette l'opprobre sur l'Agence britannique de sécurité sanitaire (qui a succédé au PHE) pour avoir osé publier des données qui contredisent le discours officiel sur les vaccins. Spiegelhalter dit des rapports de surveillance des vaccins de l'UKHSA : "Cette présentation des statistiques est profondément indigne de confiance et totalement inacceptable... Je ne peux pas croire que l'UKHSA publie des graphiques montrant des taux d'infection plus élevés dans les groupes vaccinés que dans les groupes non vaccinés, alors qu'il s'agit simplement d'un artefact dû à l'utilisation d'estimations clairement inappropriées de la population. Cela leur a été signalé à plusieurs reprises, et pourtant ils continuent à fournir du matériel aux théoriciens de la conspiration du monde entier". Voici le graphique auquel il fait vraisemblablement référence.

Si le professeur Spiegelhalter a une source pour son affirmation selon laquelle les taux d'infection plus élevés chez les vaccinés sont "simplement un artefact" d'estimations de population erronées, il ne la fournit pas.

Whipple affirme que ces données ont été "saisies dans le monde entier". Les chiffres ont été promus par les membres de HART, un groupe britannique qui publie des informations erronées sur les vaccins. Ils ont également été cités dans le podcast Joe Rogan Experience aux États-Unis, qui touche 11 millions de personnes. Lors de sa participation à ce podcast, Alex Berenson, un journaliste étatsunien désormais banni de Twitter, a spécifiquement cité la source pour montrer qu'elle était fiable.

L'UKHSA est catégorique : elle ne fait rien de mal. Le Times cite le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à l'UKHSA, qui explique : "Les systèmes d'information sur la vaccination comme le NIMS sont la référence internationale pour mesurer l'utilisation des vaccins." Le professeur Spiegelhalter pense donc que l'étalon-or donne "des estimations clairement inappropriées de la population", et que son utilisation est "profondément indigne de confiance et totalement inacceptable" ? C'est peut-être son avis, mais l'UKHSA peut difficilement être critiquée pour avoir suivi les normes reconnues pour son travail. Une critique plus mesurée est fournie par Colin Angus, un statisticien de l'Université de Sheffield, que le Times cite en disant que l'utilisation des données du NIMS a du sens mais que l'"énorme incertitude" dans les estimations de population devrait être plus claire.

Whipple, cependant, va plus loin et affirme que "l'utilisation de données démographiques provenant d'autres sources officielles montre, au contraire, que la protection des vaccins se poursuit". Pourtant, il ne fournit pas ces sources et n'explique pas en détail comment elles étayent ses allégations.

Pour l'instant, l'UKHSA défend son rapport (nous verrons combien de temps elle tiendra bon). Mais malgré cela, le Dr Ramsay est catégorique : le rapport exclut l'utilisation des données pour estimer l'efficacité des vaccins : "Le rapport explique clairement que le statut vaccinal des cas, des patients hospitalisés et des décès ne doit pas être utilisé pour évaluer l'efficacité du vaccin et qu'il existe un risque élevé d'interprétation erronée de ces données en raison des différences de risque, de comportement et de dépistage dans les populations vaccinées et non vaccinées."

Cette défense passe quelque peu à côté de la critique du professeur Spiegelhalter sur les estimations de population. Mais elle est également trompeuse dans la mesure où le rapport n'explique pas "clairement" que ses données "ne devraient pas être utilisées pour évaluer l'efficacité des vaccins". Ce qu'il dit, c'est que ce n'est "pas la méthode la plus appropriée pour évaluer l'efficacité des vaccins et qu'il existe un risque élevé de mauvaise interprétation". Mais, comme expliqué précédemment, l'utilisation de données basées sur la population concernant les taux d'infection chez les vaccinés et les non-vaccinés est certainement une méthode valide pour estimer l'efficacité non ajustée du vaccin, qui est définie comme la réduction du taux d'infection chez les vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Une étude complète ajusterait ensuite ces chiffres bruts pour tenir compte des biais systémiques potentiels (avec plus ou moins de succès), mais nous ne devons pas nécessairement nous attendre à ce que ces ajustements soient importants ou changent radicalement la situation. En effet, lorsqu'une étude californienne basée sur la population (qui montrait que l'efficacité des vaccins contre l'infection diminuait rapidement) a procédé à ces ajustements, les chiffres ont à peine changé.

Le rapport de l'UKHSA ajoute que : "L'efficacité des vaccins a été formellement estimée à partir d'un certain nombre de sources différentes et est décrite plus haut dans ce rapport." Mais en fait, la plupart de ces estimations sont signalées comme peu fiables (voir ci-dessous), ce qui signifie : "Peu de preuves sont disponibles à l'heure actuelle et les résultats ne sont pas concluants". Alors qu'il revendique une confiance élevée pour ses estimations contre la maladie symptomatique, une note de bas de page explique que cela ne vaut que pour 12-16 semaines : "Cela s'applique généralement au moins aux trois ou quatre premiers mois après la vaccination. Pour certains résultats, il peut y avoir une diminution de l'efficacité au-delà de ce point."

C'est précisément ce "déclin de l'efficacité" que les dernières données du monde réel nous permettent de comprendre. Plutôt que d'essayer de discréditer ces données et ceux qui les rapportent en lançant des critiques générales et non quantifiées, les scientifiques et les universitaires comme le professeur Spiegelhalter devraient redoubler d'efforts pour fournir une analyse constructive afin d'aller au fond des choses avec les vaccins. S'il y a des problèmes avec les estimations de la population, il faut les examiner, et s'il y a des biais qui doivent être corrigés, il faut les quantifier. Mais, s'il vous plaît, continuez sur cette voie - et arrêtez de dénigrer ceux qui posent des questions.

