La preuve que la Russie a truqué l'essai du vaccin Sputnik est publiée dans le Lancet (Kyle Sheldrick)

La preuve que la Russie a truqué l'essai du vaccin Sputnik est publiée dans le Lancet. Article originel : The Smoking Gun that Russia Faked the Sputnik Vaccine trial published in the Lancet. Kyle Sheldrick, 6.08.21

Par exemple, dans le premier groupe d'âge, une seule personne du groupe vacciné a contracté la covid. Et c'est une chance qu'ils l'aient fait. Si ce n'était pas le cas, ou si une seule personne supplémentaire avait contracté la covid, les résultats seraient très différents. Avec un cas de moins, le résultat serait efficace à 100%, avec un de plus, il tomberait à environ 85%. En fait, cela donne une idée de la fragilité de ces résultats. Obtenir une bande de résultats aussi étroite sur des nombres aussi minuscules relève de la chance. Y parvenir cinq fois de suite est encore plus improbable.

J'ai récemment lu les résultats de l'essai de phase III du vaccin Sputnik V pour la Covid-19 dans le Lancet et les résultats sont impressionnants, une efficacité vaccinale de 92% n'est pas à dédaigner. En fait, le vaccin est très efficace dans tous les groupes d'âge, et de manière essentiellement identique. Mais j'ai ensuite remarqué quelque chose d'étrange.

Au cours des dernières 48 heures, j'ai réfléchi à le RCT (Randomized Controlled Trials : Essais contrôlés randomisés ou ECR en français, NdT) massif (plus de 30 000 patients) qui a servi de base à l'essai du Sputnik et a permis la vente de millions de doses par le RDIF du gouvernement russe.

La première chose que vous noterez est la chance incroyable que les auteurs ont eue, visuellement. Le carré pour chaque groupe d'âge représente le résultat réel. Plus il est à gauche, plus le vaccin protège. Mais les intervalles de confiance sont incroyablement larges. Il n'y a que 95% de chances que le résultat se situe entre 50% d'efficacité et >99% d'efficacité.

L'un des avantages des grandes revues est qu'elles vérifient les choses. L'une des choses sur lesquelles les revues de premier plan (NEJM, JAMA, Lancet) sont absolues est qu'elles n'accepteront pas un essai qui n'est pas préenregistré. Vous ne pouvez pas vous présenter à une revue après coup et dire "nous avons fait ceci", vous devez inscrire publiquement sur un registre ce que vous testez et comment vous définissez le succès.

J'ai eu un certain nombre de conversations intéressantes sur Twitter au sujet de cet essai lorsque j'ai fait part de mes préoccupations. Deux d'entre elles étaient particulièrement utiles, l'une encourageante et l'autre préventive. La conversation avec David Manheim (https://twitter.com/davidmanheim) m'a permis de mettre en garde : la déduction ne fonctionne que si l'on part du principe que l'essai a été purement et simplement truqué, et non pas simplement gonflé pour rendre l'essai plus impressionnant. Et il s'agit d'une entreprise massive menée par des milliers de personnes, parrainée par l'État et bénéficiant d'une couverture massive. La probabilité que les données soient fabriquées avant le test doit être faible. Il a souligné qu'il y avait beaucoup d'essais et que des événements rares sur la base d'un seul essai pouvaient se produire.

Le 27 août 2020, les chercheurs ont soumis au registre leur plan d'analyse décade par décade. Le mois précédant le début de l'essai.

Le chercheur a planifié cette analyse, qu'aucun autre fabricant de vaccins n'a faite, qui avait une chance infime de fonctionner car elle était sauvagement sous-puissante, qui reposait sur les données sauvagement improbables et chanceuses qu'ils ont recueillies. La seule véritable explication ici est qu'ils savaient quels étaient leurs résultats avant d'injecter le premier patient. C'est une preuve irréfutable de fraude.



Partie 4 : Résumé

Je peux accepter que les gens aient de la chance. Une chance sur 100 se produit une fois sur 100, une chance sur 1000 une fois sur 1000.

Mais je ne peux pas accepter de savoir que l'on aura cette chance des mois à l'avance. Ces chercheurs le savaient en août 2020, avant que le premier patient ne soit enrôlé.

Cela ne peut être qu'une fraude.

Cet essai devrait être considéré comme faux. L'article du Lancet devrait être rétracté immédiatement. L'EMA et les autres régulateurs ne doivent pas continuer à faire confiance à cet essai, même si les documents manquants sont retrouvés.

Partie 5 : Anticiper les réponses des patriotes et des fermes à trolls

Un argument sera de dire qu'il ne s'agit pas d'une étude sans puissance et qu'il s'agissait d'une analyse raisonnable parce que l'essai était prévu pour être plus important et durer plus longtemps. La chance, c'est que l'homogénéité est apparue si tôt. C'est n'importe quoi et voici pourquoi.

C'est ignorer les couches de chance et la MAGNITUDE de la chance qui ont contribué à ce résultat : non seulement le résultat était plus homogène que ce que quiconque aurait pu (légitimement) savoir avant le début de l'essai, mais les chiffres totaux sont également plus élevés. Le groupe placebo présentait un taux d'infection supérieur de plus de 1 000 % au taux observé en Russie au moment où l'essai a été planifié. Même si nous supposons qu'ils pensaient que le taux augmenterait un peu, le nombre d'événements observés est toujours presque le triple du nombre attendu si chaque jour pour chaque patient de l'essai avait le taux d'infection le plus élevé jamais enregistré en Russie.

Si l'on calcule le nombre d'infections dans le premier groupe d'âge avec DEUX fois plus de patients (donc plus que prévu) suivis pendant les six mois complets, ET que l'on suppose que c'est 6 mois + les 21 jours pour être généreux, en utilisant le taux d'infection de la Russie à l'époque, et que l'on suppose une efficacité de 75 % l'essai a été approuvé, on obtient environ

6 cas sur 1000 témoins

4 cas sur 3000 vaccinés



L'IC à 95 % pour cet Odd ratio va de 0,06 à 0,79. Du vaccin contre la Covid le plus efficace au monde à un vaccin cliniquement inutile.

PERSONNE ne planifie un essai de cette manière, avec des nombres si petits que même une intervention très efficace a toutes les chances de passer pour un échec par hasard. Du moins, personne qui doit s'appuyer sur une expérience pour générer ses résultats ne le fait.