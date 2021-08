La prochaine crise financière est à venir (Newsweek)

La prochaine crise financière est à venir Article originel : The Next Financial Crisis is Coming Par Philip Pilkington Newsweek, 12.08.21

Un paradoxe économique se joue sous nos yeux. Depuis plus d'un an maintenant, les restaurants, les hôtels et d'autres entreprises du secteur des services ont dû fermer leurs portes ou subir une réduction considérable de leurs revenus en raison des confinements. Pourtant, lorsque nous passons devant une grande chaîne d'hôtels, par exemple, les lumières semblent toujours allumées. À moins de supposer que ces entreprises ont découvert un moyen de transformer le plomb en or, nous pouvons nous demander d'où vient l'argent.

Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans les profondeurs des marchés financiers. Dans un coin sombre de ces marchés, nous trouvons une classe d'actifs connue sous le nom de "junk bonds". Les obligations de pacotille - parfois poliment appelées "obligations à haut rendement" - ont généralement des taux d'intérêt très élevés et une faible notation de crédit. Cela signifie que les investisseurs considèrent que les entreprises qui émettent ces obligations ont de fortes chances de faire faillite, et qu'elles paient donc des taux d'intérêt très élevés pour emprunter de l'argent. Le marché des obligations de pacotille fonctionne parce que les investisseurs peuvent supporter le taux de défaillance très élevé grâce au taux d'intérêt élevé payé.

Depuis le mois de mars de l'année dernière, lorsque les confinements ont commencé, le marché des junk bonds s'est emballé. Habituellement, sur ce marché, le taux d'intérêt augmente lorsque le nombre de faillites augmente. Les faillites ont explosé en mars de l'année dernière et le taux d'intérêt des obligations de pacotille a augmenté. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Les faillites sont restées élevées, mais les taux d'intérêt des obligations de pacotille sont tombés à des niveaux records. Pourquoi ?

Il semble que deux forces soient à l'œuvre. La première est la Réserve fédérale. Lorsque les blocages ont commencé, la Fed s'est engagée dans son programme d'achat d'actifs le plus spectaculaire et le plus étendu à ce jour. Fait inhabituel, elle s'est même aventurée sur le marché des obligations de pacotille, ce qui était auparavant impensable. Dans le même temps, après un bref krach, les marchés financiers ont commencé à se détraquer. Les bulles ont commencé à gonfler sur les marchés les uns après les autres - nous voyons tous le chaos sur le marché du bitcoin, mais beaucoup ne savent pas que le S&P500 est aujourd'hui plus surévalué qu'il ne l'a jamais été depuis le boom des dot-com à la fin des années 1990 et au début des années 2000.



La deuxième raison est que, lorsque les marchés deviennent maniaques, les investisseurs ont faim. Ils cherchent à injecter de plus en plus d'argent dans de plus en plus de marchés. La prudence est mise au rencart. Les actifs risqués s'arrachent comme s'il s'agissait de bons du Trésor étatsunien. La volonté de la Fed d'intervenir sur le marché des obligations de pacotille a donné aux investisseurs maniaques l'excuse dont ils avaient besoin. Ils s'y sont engouffrés et ont poussé les taux d'emprunt à des niveaux historiquement bas, alors même que les faillites restaient élevées et qu'elles avaient clairement le potentiel d'augmenter.

En mars 2021, la Banque des règlements internationaux a publié un document qui a reçu beaucoup trop peu d'attention. Les auteurs ont remarqué que, par rapport à l'ampleur de la récession économique, trop peu d'entreprises faisaient faillite. Ils ont cherché à comprendre pourquoi, et ont découvert que les entreprises avaient recours aux marchés du crédit. Elles empruntaient pour garder la lumière allumée. Plus précisément, ils ont constaté que les entreprises à risque se trouvaient dans les "secteurs de l'aviation, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs" - tous ces secteurs fortement touchés par les confinements...



