La remarque de Biden sur une "incursion mineure" de la Russie en Ukraine en dit long sur la stratégie de son équipe à l'égard de la Russie (One World Press)

La remarque de Biden sur une "incursion mineure" en dit long sur la stratégie de son équipe à l'égard de la Russie

Article originel : Biden’s “Minor Incursion” Remark Reveals A Lot About His Team’s Russia Strategy

Par Andrew Korybko*

One World Press / Off-Guardian, 26.01.22

Il est clair que l'administration Biden reste divisée sur la marche à suivre, mais que certains de ses membres flirtent dangereusement avec la possibilité de provoquer ce qu'ils pensent à tort être une "crise gérable" avec la Russie.

Lors de la conférence de presse de mercredi, le président étatsunien, Joe Biden, a lancé une boutade scandaleuse selon laquelle l'OTAN pourrait être divisée sur la manière de réagir au cas où la Russie organiserait une "incursion mineure" en Ukraine. Cette remarque révèle que la stratégie de son équipe à l'égard de la Russie n'est pas totalement au point dans le contexte de la crise non déclarée des missiles provoquée par les États-Unis en Europe, que les pourparlers du début du mois visaient à désamorcer. Elle fait également suite aux spéculations des agences de renseignement étatsuniennes selon lesquelles la grande puissance eurasienne préparerait une attaque sous faux drapeau dans le Donbass afin de justifier le recours à la force contre son voisin, ce que Moscou a bien sûr démenti avec colère.

Cette affirmation a incité un chef de milice de l'est de l'Ukraine à alléguer de manière beaucoup plus crédible que ce sont en fait des agents ukrainiens formés en Grande-Bretagne qui préparent une attaque sous faux drapeau. Il est objectivement vrai que les tensions montent en flèche entre les États-Unis et la Russie à la suite des récents pourparlers qui n'ont pas permis d'obtenir des garanties juridiques pour la sécurité de cette dernière. En particulier, Moscou demande à l'OTAN de déclarer officiellement qu'elle ne s'étendra pas davantage vers l'Est et qu'elle ne déploiera pas non plus d'armes de frappe près des frontières russes. Le Kremlin a également demandé des réponses écrites à toutes ses propositions très détaillées que ses représentants ont récemment discutées avec leurs homologues étatsuniens. Si la faction anti-chinoise des bureaucraties permanentes de l'armée, des services de renseignement et de la diplomatie des États-Unis (l'"État profond") a intérêt à une désescalade des tensions en Europe afin de permettre au Pentagone de redéployer certaines de ses forces de là-bas vers l'Asie-Pacifique pour "contenir" plus agressivement la Chine, ses rivaux anti-russes ne sont pas d'accord. Cette faction subversive a manifestement réussi à tout le moins à retarder les progrès sur ce front, si ce n'est à risquer dangereusement son inversion vers une concurrence encore plus intense entre ces puissances nucléaires.

Il y a également un contexte politique intérieur crucial qui est récemment entré en jeu, à savoir la dernière série de pertes législatives de l'administration Biden sur le front intérieur. Certains spéculent sur le fait que l'équipe du président sortant pourrait tenter de provoquer une distraction internationale qu'elle pourrait croire, à tort, "gérable", afin de rallier le pays derrière son vieux leader. Le moment est tel que cela pourrait proverbialement "faire d'une pierre deux coups" en provoquant l'"incursion mineure" redoutée de la Russie pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin le mois prochain, afin de gâcher ce dernier événement. D'un point de vue stratégique, cela ressemble étrangement à ce que les États-Unis ont fait lors des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, lorsqu'ils ont encouragé l'ancien président géorgien Saakashvili à provoquer une "incursion mineure" similaire en attaquant les forces de maintien de la paix russes en Ossétie du Sud au début des Jeux. Il se pourrait que l'histoire se répète une fois de plus pour les raisons intéressées susmentionnées.

Tout comme à l'époque, les États-Unis pensaient que toute crise cinétique par procuration avec la Russie serait "gérable", mais le résultat a brisé leurs attentes. Il pourrait en être de même pour l'Ukraine, car toute "incursion mineure" de la Russie viserait probablement à neutraliser complètement la menace militaire que représente cette nation voisine pour sa sécurité nationale. En d'autres termes, les États-Unis subiraient un revers stratégique massif. Néanmoins, en fonction de la portée et de l'ampleur de l'"incursion mineure" redoutée, qui pourrait être provoquée par la faction anti-russe de l'"État profond" des États-Unis, encourageant Kiev à entamer une troisième série d'hostilités de guerre civile dans l'est de l'Ukraine et/ou à attaquer directement les forces russes de l'autre côté de la frontière, l'Occident dirigé par les États-Unis pourrait ou non imposer le pire régime de sanctions qu'il menace d'imposer à Moscou.

En théorie, des frappes d'artillerie et de missiles à partir de l'intérieur des frontières russes contre des cibles militaires ukrainiennes hostiles pourraient suffire à neutraliser des menaces imminentes sans que les forces russes aient à franchir la frontière internationale. Cela pourrait permettre à la Russie de réagir en dessous du seuil des sanctions tout en gâchant par inadvertance les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, comme l'espèrent peut-être les États-Unis. Cela suffirait également à provoquer la crise étrangère dont l'équipe de Biden s'est dangereusement convaincue qu'elle est nécessaire pour des raisons de politique intérieure, à savoir détourner l'attention des Etatsuniens de l'échec de son programme législatif et les amener à se rallier à lui sous un prétexte soi-disant "patriotique".

Selon la façon dont la séquence des événements est racontée aux Etatsuniens moyens, cela pourrait également donner aux démocrates une chance de se battre avant les élections de mi-mandat qui auront lieu plus tard cette année. Il s'agit certes d'un pari, mais comme le dit le proverbe, "les gens désespérés font des choses désespérées" et l'administration Biden est de plus en plus désespérée à la suite de ses derniers revers législatifs. L'"incursion mineure" que leur faction anti-russe de l'"État profond" pourrait comploter pour provoquer pourrait donc être considérée comme un scénario réaliste. Les observateurs doivent garder à l'esprit que, même si l'aperçu partagé dans cette analyse est logique du point de vue de l'auteur, qui a récemment interprété l'approche des États-Unis à l'égard des garanties de sécurité de la Russie, tout peut encore arriver puisque la dynamique de l'"État profond" reste opaque de par sa nature même. Cela signifie que le scénario de l'"incursion mineure" pourrait ne pas se réaliser si quelque chose change en coulisses et modifie ainsi les calculs de l'"État profond". Il est clair que l'administration Biden reste divisée sur la marche à suivre, mais que certains de ses membres flirtent dangereusement avec la possibilité de provoquer ce qu'ils pensent, à tort, être une "crise gérable" avec la Russie.

Les quatre semaines à venir, jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques du 20 février, seront révélatrices.





* Publié à l'origine par One World Press. Andrew Korybko est un journaliste et analyste politique américain. Vous pouvez lire la suite de son travail sur One World Press, ou le suivre sur Twitter.