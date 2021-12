La résistance héroïque de RFK Jr au coup d'état continu de la Covid de la CIA : une réflexion (Off Guardian)

La résistance héroïque de RFK Jr au coup d'état continu de la Covid de la CIA : une méditation Article originel : RFK Jr’s Heroic Resistance to the CIA’s Continuing Covid Coup D’état A Meditation Par Edward Curtin* Off Guardian, 12.12.21

Mais les espions de la nation ont flairé le danger dans ce récit et ils sont maintenant plus conscients qu'ils doivent le censurer parce que son message trouve un public de plus en plus nombreux, malade des mensonges du gouvernement et très avide de vérité.

Il a mis en accusation la CIA, d'une manière soigneusement élaborée et entièrement factuelle, pour une vaste gamme de crimes. Il a expliqué en détail la longue guerre entre les Kennedy et la CIA qui a entraîné la mort de son père, le sénateur Robert F. Kennedy, et de son oncle, le président John Kennedy.

American Values est à la fois un mémoire, une histoire de famille, une analyse politique astucieuse et une confession, et est tour à tour délicieux, triste, drôle, féroce et effrayant dans ses implications.

"Quand un livre aussi fascinant, véridique, magnifiquement écrit et politiquement significatif que American Values : Lessons I Learned from My Family, écrit par un auteur très connu du nom de Robert F. Kennedy, Jr. et publié par une maison d'édition de premier plan (HarperCollins), est boycotté par les critiques de livres traditionnels, vous savez que c'est un livre important et qu'il a touché un nerf que les médias corporatifs traditionnels souhaitent anesthésier en l'évitant."

De même que ce nouveau livre ne fera pas l'objet d'une critique de la part des grands médias, pas même d'une critique négative de peur de le promouvoir, de même le dernier livre qu'il a écrit, American Values : Lessons I Learned from My Family , a été complètement ignoré par ces médias.

Avec The Real Fauci : Bill Gates, Big Pharma, et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique, il a épinglé sa condamnation de ces forces sur le mur du monde pour que tout le monde puisse la lire.

Le traiter d'anti-vaccin, de théoricien de la conspiration et d'autres noms bien pires encore fait partie d'une campagne de diffamation concertée visant à détourner le public de son message, qui comporte de multiples facettes et s'appuie sur des recherches approfondies et une logique impeccable.

La diabolisation et l'assassinat du personnage social de Robert F. Kennedy Jr. est ce que la CIA et ses porte-paroles médiatiques font depuis des années. Cela est devenu de plus en plus nécessaire à mesure qu'ils ont réalisé le grand danger croissant qu'il représente pour leur programme.

" Il n'y a rien dans l'histoire de la CIA, dans sa charte, dans sa composition ou dans sa culture institutionnelle qui trahisse un intérêt pour la promotion de la santé publique ou de la démocratie. Les préoccupations historiques de la CIA ont été le pouvoir et le contrôle. La CIA a été impliquée dans au moins soixante-douze tentatives et succès de coup d'État entre 1947 et 1989, impliquant environ un tiers des gouvernements du monde. Beaucoup d'entre eux étaient des démocraties qui fonctionnaient. La CIA ne s'occupe pas de santé publique. Elle ne s'occupe pas de démocratie. La CIA fait des coups d'état ."

La CIA est depuis longtemps profondément impliquée dans les vaccins, les virus, les médicaments, la militarisation du cancer, les armes biologiques et, bien sûr, les opérations massives de contrôle de l'esprit - une propagande mortelle en clair - destinées à contrôler les Etatsuniens et les étrangers.

Pour quiconque doute que la crise de la Covid-19 est une opération dirigée par les services de renseignement et contrôlée par des barbouzes travaillant avec des technocrates médicaux comme Anthony Fauci , des milliardaires comme Bill Gates , l'armée des médias, Big Pharma , le Forum économique mondial , etc., une lecture attentive de ce livre - avec ses 2 194 références - le détrompera.

Pour un avocat brillant et très accompli, excellent écrivain et orateur, le choix de ces mots "démolition contrôlée" est clairement intentionnel.

Il fait preuve d'un courage moral très rare et nous demande de le rejoindre, avant qu'il ne soit trop tard et que nous n'entrions dans une nouvelle ère sombre, en reconnaissant et en résistant aux forces du mal qui ont l'intention d'éradiquer la démocratie dans le monde.

Avec son extraordinaire nouveau livre, The Real Fauci : Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health , RFK Jr. a fait savoir très clairement qu'il ne laissera pas la botte totalitaire du 1984 d'Orwell s'écraser sur son visage.

De plus en plus de personnes sont prêtes à suivre cet homme courageux dans les ténèbres de notre histoire et des coups d'État en cours dans le pays et à l'étranger. Ils sentent un auteur démoniaque derrière la propagande de la Covid-19.

Alors que le Dr Anthony Fauci est naturellement au centre de ce nouveau livre, et qu'il le mérite pour ses machinations maléfiques depuis tant de décennies, il est important de reconnaître qu'il est un sous-fifre obéissant, bien que très puissant, dans une structure systémique du mal, qui a grandement profité matériellement de la vente de son âme.

Pourtant, même si cela est vrai, la lecture des chapitres de Kennedy sur le rôle prépondérant de Fauci dans la fraude du VIH/SIDA, l'extorsion de l'AZT, les expériences illégales sur les enfants qui ont tué au moins 85 personnes, etc. est suffisante pour faire bouillir votre sang et pour réaliser que de telles actions doivent provenir d'une source bien plus profonde que la soif de lucre.

Quelque chose de diabolique et de sinistre est à l'œuvre dans tout cela, avec la souffrance et la mort qu'il a causées, et dans la manière dont il a préfiguré la propagande de la COVID-19 et la complicité des médias de masse qui ont servi de couverture à Fauci et à ses alliés, hier et aujourd'hui.



Kennedy détaille de manière exhaustive le travail de Fauci en tant que trafiquant de médicaments pour Big Pharma, alors même que son travail au NIAID est de protéger et d'améliorer la santé de la population, qui s'est détériorée de manière spectaculaire au cours de son mandat. (Il est important de mentionner, entre parenthèses mais pas du tout par hasard, que la CIA "gère" la soi-disant guerre de la drogue de manière similaire).

Ainsi, nous avons une guerre des médicaments et une "guerre contre les médicaments" fonctionnant en tandem dans un schéma parfait pour droguer autant de personnes que possible. Voici quelques détails :

Fauci dispose d'un budget annuel de 6 milliards de dollars, dont la majeure partie est consacrée à la recherche et au développement de nouveaux médicaments.

Il est l'employé fédéral le mieux payé, plus que le Président, avec un salaire annuel de 417 608 $.

Il contrôle 57 % du financement mondial de la médecine biomédicale, directement et indirectement par le biais des NIH, de la Fondation Bill et Melinda Gates et du Wellcome Trust, et contrôle donc les scientifiques à la recherche de fonds pour la recherche.

Pendant des décennies, il a supervisé la capture réglementaire des agences de santé gouvernementales par Big Pharma.

Les CDC, une organisation paramilitaire, dépense 4,9 milliards de dollars sur son budget de 12 milliards de dollars pour acheter et distribuer des vaccins, les vaccins que Fauci a mis en avant. Il possède également 57 brevets de vaccins.

Fauci et d'autres fonctionnaires reçoivent des émoluments annuels allant jusqu'à 150 000 dollars en redevances sur les produits qu'ils contribuent à développer et à faire passer dans le processus d'approbation.

Depuis de nombreuses années, il fait la promotion de fausses pandémies afin de promouvoir les nouveaux vaccins, les nouveaux médicaments et les profits des sociétés pharmaceutiques.

Quarante-cinq pour cent du budget de la FDA provient de l'industrie pharmaceutique par le biais de ce que l'on appelle par euphémisme les "frais d'utilisation".

Fauci a une "étrange fascination pour" et a investi dans des expériences de "gain de fonction" pour créer des superbactéries, ce qui s'inscrit dans la longue histoire de la CIA en matière d'armement des virus, etc.



L'exposition détaillée du rôle de Fauci par RFK Jr me rappelle la lecture de Moby Dick et la méditation sur la description d'Achab par Melville - il faut entrer dans un espace mental différent pour commencer à comprendre un tel mal, et même alors, on est frappé par son ampleur et la complicité des médias qui l'ont couvert pendant si longtemps.

Lorsque j'utilise le mot "mal", je ne l'emploie pas à la légère, mais très précisément, car les actions de Fauci et de ses semblables sont maléfiques, même si l'être humain Anthony Fauci est encore capable de contrition et de rédemption. Tout est possible, sinon probable, mais je ne retiens pas mon souffle.