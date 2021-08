En route vers le totalitarisme (Off Guardian)

La route menant au totalitarisme

Article originel : The Road to Totalitarianism

Par CJ Hopkins*

Off Guardian, 2.08.21

Les gens peuvent se dire qu'ils n'ont pas vu la direction que prenaient les choses au cours des 17 derniers mois, mais ils l'ont vue. Ils ont vu tous les signes en cours de route. Les signes étaient tous écrits en grosses lettres, certaines en caractères germaniques effrayants. Ils disaient : CECI EST LA ROUTE VERS LE TOTALITARISME

Je ne vais pas vous montrer tous ces panneaux à nouveau. Cela fait maintenant 17 mois que des gens comme moi les montrent et les lisent à haute voix. Quiconque connaît un tant soit peu l'histoire du totalitarisme, la façon dont il transforme progressivement la société en une monstrueuse image miroir de lui-même, sait depuis le début ce qu'est la "nouvelle normalité", et nous l'avons crié sur les toits. Nous avons vu la nouvelle normalité transformer nos sociétés en dystopies paranoïaques, pathologisées et autoritaires, où les gens doivent désormais montrer leurs "papiers" pour aller voir un film ou prendre un café et afficher publiquement leur conformité idéologique pour entrer dans un supermarché et faire leurs courses. Nous avons vu la Nouvelle Normalité transformer la majorité des masses en foules hystériques, ivres de haine, qui persécutent ouvertement les "non-vaccinés", les "Untermenschen" officiels de l'idéologie de la Nouvelle Normalité. Nous avons vu la Nouvelle Normalité faire précisément ce que tous les mouvements totalitaires de l'histoire ont fait avant elle, en suivant les chiffres. Nous avons souligné tout cela, à chaque étape du processus. Je ne vais pas répéter tout cela à nouveau. Je vais cependant documenter où nous en sommes actuellement, et comment nous en sommes arrivés là... pour mémoire, afin que les personnes qui vous diront plus tard qu'elles "n'avaient aucune idée de la destination des trains" comprennent pourquoi nous ne leur faisons plus confiance, et pourquoi nous les considérons comme des lâches et des collaborateurs, voire pire. Oui, c'est dur, mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une différence d'opinion. L'establishment mondial-capitaliste au pouvoir est en train de mettre en place une nouvelle structure de société et une méthode de gouvernement plus ouvertement totalitaires. Ils révoquent nos droits constitutionnels et humains, transfèrent le pouvoir des gouvernements souverains et des institutions démocratiques vers des entités mondiales non responsables qui n'ont aucune allégeance envers une nation ou son peuple. C'est ce qui se passe... en ce moment même. Ce n'est pas une émission de télévision. C'est en train de se produire.

Le temps du "réveil" est terminé. À ce stade, soit vous rejoignez la lutte pour préserver ce qui reste de ces droits et de cette souveraineté, soit vous vous abandonnez à la "nouvelle normalité", au totalitarisme mondial-capitaliste. Je ne pourrais pas me soucier moins de ce que vous croyez au sujet du virus, ou de ses variantes mutants, ou des "vaccins" expérimentaux. Il ne s'agit pas d'un débat abstrait sur "la science". C'est un combat... un combat politique, idéologique. D'un côté il y a la démocratie, de l'autre le totalitarisme. Choisissez un putain de côté, et vivez avec.

Quoi qu'il en soit, voici où nous en sommes en ce moment, et comment nous en sommes arrivés là, juste les grandes lignes. Nous sommes en août 2021, et l'Allemagne a officiellement interdit les manifestations contre l'idéologie officielle de la "nouvelle normalité". D'autres rassemblements publics, comme la manifestation du Christopher Street Day (photo ci-dessous), il y a une semaine, sont encore autorisés. La mise hors la loi de l'opposition politique est une caractéristique classique des systèmes totalitaires. Il s'agit également d'une manœuvre classique des autorités allemandes, qui leur donnera le prétexte dont elles ont besoin pour lâcher les escadrons de la Nouvelle Normalité sur les manifestants demain.

Ceux d'entre nous qui se battent pour préserver leurs droits et un semblant de démocratie sont plus nombreux que les autres, mais nous n'avons pas encore dit notre dernier mot... et nous sommes des millions, et nous sommes bien éveillés. Alors choisissez votre camp, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais, avant de le faire, regardez l'histoire des systèmes totalitaires qui, pour une raison quelconque, ne semblent jamais fonctionner pour les totalitaires, du moins pas à long terme. Je ne suis pas un philosophe professionnel, mais je pense que cela pourrait avoir un rapport avec le désir inextinguible de liberté de certaines personnes et notre volonté de nous battre pour elle, parfois jusqu'à la mort. J'ai l'impression de vivre une de ces périodes. Désolé de vous faire le coup de "Braveheart", mais je me prépare à me faire tabasser par les escadrons de la Nouvelle Normalité demain, alors je suis un peu... vous savez, trop émotif. Sérieusement, choisissez un camp... maintenant... ou on choisira un camp pour vous.

*CJ Hopkins est un dramaturge, romancier et satiriste politique américain primé, basé à Berlin. Ses pièces sont publiées par Bloomsbury Publishing et Broadway Play Publishing, Inc. Son roman dystopique, Zone 23, est publié par Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Les volumes I et II de ses Consent Factory Essays sont publiés par Consent Factory Publishing, une filiale à part entière d'Amalgamated Content, Inc. On peut le joindre à cjhopkins.com ou consentfactory.org.

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ; sur Patreon : cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici