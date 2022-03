La Russie a tué des civils en Ukraine. Les tactiques de défense de Kiev [au coeur des zones urbaines] ajoutent au danger (Washington Post)

La Russie a tué des civils en Ukraine. Les tactiques de défense de Kiev ajoutent au danger. Article originel : Russia has killed civilians in Ukraine. Kyiv’s defense tactics add to the danger. Par Sudarsan Raghavan* Washington Post, 29.03.22

Les villes - et les zones civiles - de l'Ukraine sont devenues le creuset de la guerre, où se déroule une lutte intense entre les Russes qui veulent s'emparer ou contrôler ces zones et les Ukrainiens qui résistent avec défi. Cela a transformé le conflit en une guerre largement urbaine, forgée davantage par les armes et les bombardements aériens que par les combats traditionnels rue par rue dans de nombreuses régions. Les forces russes ayant pris pour cible les villes, les Ukrainiens ont répondu en fortifiant les zones civiles pour défendre Kiev, en déployant des systèmes de défense aérienne, des armes lourdes, des soldats et des volontaires pour patrouiller dans les enclaves. Les pertes civiles s'accumulent.

De plus en plus, les Ukrainiens sont confrontés à une vérité inconfortable : l'impulsion compréhensible de l'armée à se défendre contre les attaques russes pourrait mettre les civils dans la ligne de mire. Pratiquement tous les quartiers de la plupart des villes ont été militarisés, certains plus que d'autres, ce qui en fait des cibles potentielles pour les forces russes qui tentent d'éliminer les défenses ukrainiennes.

KYIV, Ukraine - Un missile russe présumé a frappé le grand immeuble d'habitation, l'engloutissant dans les flammes et la fumée. Il a tué au moins quatre personnes, dont des résidents âgés, et a bouleversé la vie d'une communauté très unie. Pour le député Oleksii Goncharenko, cette tragédie est un nouvel exemple des crimes de guerre que pourrait commettre la Russie.

Il ne fait aucun doute que les forces russes sont à l'origine des actes les plus horribles de la guerre, qui entre dans son deuxième mois. Elles ont frappé des écoles, des cliniques, des ambulances, des centres commerciaux, des installations électriques et d'eau, des voitures particulières, parmi de nombreuses attaques indiscriminées contre des civils, selon des militants des droits de l'homme. Dans la ville de Mariupol, dans le sud du pays, une frappe aérienne russe présumée a tué de nombreuses personnes réfugiées dans un théâtre. Celui-ci était clairement marqué, avec le mot russe pour "enfants" en énormes lettres visibles depuis le ciel. Quelques jours plus tôt, une maternité avait été touchée.

Mais la stratégie de l'Ukraine consistant à placer des équipements militaires lourds et d'autres fortifications dans des zones civiles pourrait affaiblir les efforts occidentaux et ukrainiens visant à rendre la Russie légalement coupable d'éventuels crimes de guerre, ont déclaré des militants des droits de l'homme et des experts en droit humanitaire international. La semaine dernière, l'administration Biden a officiellement déclaré que Moscou avait commis des crimes contre l'humanité.

"S'il y a du matériel militaire sur place et que [les Russes] disent que nous tirons sur ce matériel militaire, cela affaiblit l'affirmation selon laquelle ils attaquent intentionnellement des objets civils et des civils", a déclaré Richard Weir, chercheur à la division des crises et des conflits de Human Rights Watch, qui travaille en Ukraine.

Au cours du mois dernier, les journalistes du Washington Post ont vu des roquettes antichars, des canons antiaériens et des véhicules blindés de transport de troupes ukrainiens placés près d'immeubles d'habitation. Dans un terrain vague, les journalistes du Post ont repéré un camion transportant un lance-roquettes multiple Grad. Les postes de contrôle avec des hommes armés, les barricades de sacs de sable et de pneus, et les boîtes de cocktails molotov sont omniprésents sur les autoroutes et dans les rues résidentielles. On entend constamment le bruit des roquettes et de l'artillerie qui partent à Kiev, la capitale, et les traînées blanches et sinueuses des missiles sont visibles dans le ciel.

"Tous les jours, c'est comme ça", a déclaré Lubov Bura, 73 ans, debout devant l'immeuble d'habitation où elle vivait et qui a été détruit il y a deux semaines. Quelques instants plus tard, alors que l'immeuble brûlait encore, le son des roquettes ukrainiennes en partance s'est à nouveau fait entendre. "Parfois, cela semble plus proche, parfois cela semble loin. Nous y pensons et, bien sûr, nous sommes inquiets, surtout la nuit."

Les militaires ukrainiens ont "la responsabilité, en vertu du droit international", de retirer leurs forces et leurs équipements des zones peuplées de civils et, si cela n'est pas possible, de déplacer les civils hors de ces zones, a déclaré Weir.

"S'ils ne le font pas, il s'agit d'une violation des lois de la guerre", a-t-il ajouté. "Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les civils en danger. Parce que tous ces équipements militaires sont des cibles légitimes."

Andriy Kovalyov, un porte-parole militaire de la 112e brigade de défense territoriale de l'Ukraine, dont les forces et les équipements sont positionnés dans la capitale, s'est moqué de ce raisonnement. "Si nous suivons votre logique, alors nous ne devrions pas défendre notre ville", a-t-il déclaré.

En réponse aux questions écrites du Post, Alexei Arestovich, conseiller du chef du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré que la doctrine militaire du pays, approuvée par le parlement, prévoit le principe de "défense totale".



Cela signifie que les volontaires des forces de défense territoriale ou d'autres unités d'autodéfense ont l'autorité légale de protéger leurs foyers, qui se trouvent pour la plupart dans des zones urbaines. De plus, il a affirmé que les lois humanitaires internationales ou les lois de la guerre ne s'appliquent pas dans ce conflit car "la tâche principale de la campagne militaire de Poutine est la destruction de la nation ukrainienne." Selon lui, le président russe Vladimir Poutine a nié à plusieurs reprises l'existence de l'Ukraine en tant que nation indépendante.

"Par conséquent, ce qui se passe ici n'est pas une compétition des armées européennes selon les règles établies, mais une lutte du peuple pour sa survie face à une menace existentielle", a déclaré Arestovich. "Nous ne pouvons pas empêcher nos citoyens de défendre leurs maisons, leurs libertés, leurs valeurs et leurs identités telles qu'ils les comprennent."

Lundi, les forces ukrainiennes ont montré à un groupe de journalistes une fortification militaire dans un quartier résidentiel du nord de la capitale, près de grands immeubles d'habitation, d'une station de métro et de magasins. La route était barricadée avec des lignes de pneus, des blocs de béton, des piles de sacs de sable, des objets métalliques tranchants pour arrêter les véhicules et de grands pièges à chars métalliques connus sous le nom de "hérissons".

Il y avait également deux lignes de mines antichars sur la route. Sur un côté, un coin de verdure, idéal pour les pique-niques, est fermé par un panneau d'avertissement : Mines.

"Si vous voulez protéger la ville, vous devez être prêt à vous battre à l'intérieur de la ville", a déclaré Pavlo Kazarin, volontaire de l'unité de défense territoriale et porte-parole de son bataillon. "Malheureusement, nous ne pouvons pas évacuer toute la ville car il y a encore 2 millions de personnes. Néanmoins, nous pouvons arrêter l'armée russe en dehors de la ville. Mais nous comprenons tous les risques. Nous ne pouvons pas défendre la ville sans risques ou sans blesser les civils, malheureusement."

Lorsqu'on lui a demandé si l'on craignait que les forces russes puissent considérer les appartements résidentiels comme une cible militaire en raison des fortifications à l'extérieur, M. Kazarin a acquiescé. "Mais je le répète : il y a toujours des risques lorsque vous essayez de protéger la ville".

Selon lui, les forces ukrainiennes font "tout pour empêcher" Kiev de devenir une autre Marioupol ou Kharkiv, des villes qui ont été lourdement bombardées et assiégées par les forces russes. "La logique de la guerre est très cruelle lorsque nous essayons de protéger les civils", a déclaré M. Kazarin.

Même si l'Ukraine viole ses responsabilités en vertu du droit international, "cela ne signifie pas que la Russie obtient un laissez-passer pour faire ce qu'elle veut", a déclaré Weir. Si des civils sont tués à proximité d'une position ou d'un équipement militaire, la Russie peut toujours être tenue pour responsable d'un éventuel crime de guerre si son attaque était indiscriminée et disproportionnée par rapport à la population civile.



Cela dépend en grande partie de la taille et de l'importance de la cible militaire, du type d'armes utilisées, de la question de savoir si les civils étaient sciemment visés et si le préjudice subi était excessif. Par exemple, le mois dernier, la Russie a tiré des bombes à sous-munitions interdites dans trois quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, ce qui pourrait constituer un crime de guerre, même si les Russes affirment qu'elles visaient des équipements ou des positions militaires ukrainiens, ont déclaré des militants.

"Lorsqu'une attaque contre un objectif militaire peut entraîner des pertes civiles, les dommages causés aux civils doivent être mis en balance avec l'avantage militaire", a déclaré le professeur Schabas. "S'il n'y a pas d'avantage militaire, alors la violence n'est pas justifiée, et il est raisonnable de parler de crimes de guerre."

Mais la ligne entre ce qui constitue un crime de guerre devient plus floue si les quartiers résidentiels sont militarisés et deviennent des champs de bataille où les morts civiles sont inévitables.

"L'Ukraine ne peut pas utiliser les quartiers civils comme des 'boucliers humains'", a déclaré Schabas, ajoutant qu'il ne suggérait pas que c'était ce qui se passait.

Les Ukrainiens s'échappent des enclaves assiégées avec des histoires effrayantes, et peu d'autres choses.

Après chaque frappe aérienne russe présumée dans la capitale et ailleurs, les Ukrainiens ont dépêché des équipes chargées de recueillir des vidéos et d'autres preuves à utiliser dans le cadre d'un éventuel procès pour crimes de guerre contre la Russie devant la Cour pénale internationale de La Haye, mais nombre de ces sites pourraient constituer des motifs insuffisants pour alléguer des crimes de guerre.

"S'il y a des cibles militaires dans la zone, cela pourrait affaiblir leur affirmation selon laquelle une frappe spécifique était un crime de guerre", a déclaré Weir de Human Rights Watch.

Il existe de nombreux endroits à Kiev où les forces militaires coexistent avec des enclaves civiles. Dans de nombreux quartiers résidentiels, des bureaux, des maisons ou même des restaurants ont été transformés en bases pour les Forces de défense territoriale de l'Ukraine, des milices armées composées principalement de volontaires qui se sont engagés à combattre les Russes.

À l'intérieur de bâtiments municipaux et dans des sous-sols souterrains, dont un sous un café, des Ukrainiens fabriquent des cocktails molotov qui seront utilisés contre les forces russes si elles entrent dans la capitale. À l'intérieur d'un grand complexe industriel, niché en face d'une autoroute principale animée, avec des magasins et des immeubles d'habitation à proximité, une force paramilitaire forme ses recrues avant de les déployer sur les lignes de front.