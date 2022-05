La Russie accélère la CBDC : le rouble numérique sera utilisé dans des "opérations réelles" en 2023 (Off Guardian)

La Russie accélère la CBDC : le rouble numérique sera utilisé dans des "opérations réelles" en 2023 Article originel : Russia fast-tracks CBDC: Digital ruble to be used in “real operations” in 2023 Par Riley Waggaman* Off Guardian, 27.05.22

Invoquant l'imposition de sanctions occidentales, la Banque de Russie a annoncé mercredi qu'elle accélérait le déploiement de sa monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

La première phase de test du rouble numérique a débuté en janvier et devait initialement se terminer en 2024.

Selon la nouvelle feuille de route, la deuxième phase, au cours de laquelle le jeton numérique programmable et traçable sera intégré, à petite échelle, dans les opérations de "monnaie réelle", devrait maintenant commencer en avril 2023. Le Vedomosti (le Wall Street Journal russe) donne les détails :



"Vu le rythme auquel nous allons maintenant, nous supposons qu'à partir d'avril de l'année prochaine, nous serons en mesure de lancer un pilote sur des clients réels et des opérations réelles", a déclaré la première vice-présidente de la Banque centrale, Olga Skorobogatova, lors d'une réunion du régulateur avec des banquiers. [...]

À la fin de cette année, le régulateur enverra des documents sur la réglementation du rouble numérique au comité de la Douma d'État sur le marché financier afin de pouvoir lancer la deuxième étape du pilotage en avril 2023, a indiqué Mme Skorobogatova.

La création d'un prototype de la plateforme du rouble numérique a été achevée en décembre 2021. 12 banques participent au premier pilote : Ak Bars, Alfa-bank , Dom.RF , VTB , Gazprombank , Tinkoff Bank , Promsvyazbank (PSB), Rosbank , Sberbank , SKB-bank , Soyuz et TKB.

Les tests de la plateforme de rouble numérique ont commencé en janvier 2022. Au premier stade, l'émission d'un rouble numérique, l'ouverture de portefeuilles numériques par les banques et les citoyens, ainsi que les transferts C2C (entre particuliers) et C2B (des particuliers aux entreprises - paiement par les particuliers de biens et de services). Le 15 février déjà, PSB et VTB ont été les premiers à transférer avec succès des roubles numériques entre leurs clients.

Le 18 février, la directrice de la banque centrale, Elvira Nabiullina, a indiqué que cinq établissements de crédit testaient actuellement le système et que les autres s'y connecteraient à mesure qu'ils affineraient leurs structures informatiques. [...]

Pour le deuxième trimestre 2023, le régulateur prévoit également de développer des protocoles pour l'interopérabilité du rouble numérique avec les monnaies numériques nationales d'autres pays, notamment de l'Union économique eurasienne et de la CEI. Le développement de ces protocoles permettra d'effectuer des paiements transfrontaliers et d'ouvrir un deuxième canal de communication entre les banques, en plus du système de transmission des messages financiers de la Banque centrale, et permettra également de contourner SWIFT dans ces opérations.

Une nouvelle infrastructure financière qui ne sera pas soumise à l'ingérence occidentale : très cool. Mais est-ce vraiment cool ? Encore une fois, le Vedomosti écrit :

Le rouble numérique assurera également la transparence des conditions des services de paiement, puisqu'il permettra de suivre les dépenses ciblées des fonds par les citoyens, notent les représentants de Promsvyazbank, Sberbank et Russian Standard Bank. [...]