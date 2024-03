La Russie est en état de guerre, la phase "opération spéciale" est terminée (MoA)

La Russie. Est. En. Guerre

En raison d’une vague de soutien occidental pour l’Ukraine, qui s’intensifie maintenant avec l’ajout de troupes au sol, la Russie a dû déplacer son opération militaire spéciale en Ukraine dans le cadre d’une guerre à part entière.

Au cours du dernier mois, la direction du renseignement militaire ukrainien GUR et son service secret civil SBU ont tenté de perturber la récente élection présidentielle en Russie. Ils l’ont fait en : a. envoyant des forces, avec du matériel fabriqué aux États-Unis (Bradleys), pour attaquer les villages frontaliers russes en direction de Belgorod (Belgograd),

b. en lançant des missiles depuis le Czech Vampire (RM-70) vers Belgorod,

c. en lançant une frappe de drone quelque peu réussie contre les raffineries de pétrole russes..

Les élections en Russie ont enregistré un taux de participation record. Comme on pouvait s’y attendre, le président Poutine a remporté une victoire très importante. Sa légitimité est une réalité géopolitique: Si l’expansion de l’OTAN concerne la perpétuation de l’hégémonie étatsunienne et la dé-dollarisation concerne l’enterrement du système financier occidental qui sous-tend cette hégémonie, Poutine joue un rôle central dans ce processus historique. Si Poutine reste au pouvoir jusqu’en 2030 et remplit même la moitié du projet ambitieux de programme social et économique pour la Russie qu’il a décrit dans son discours historique à l’Assemblée fédérale du parlement, l’équilibre stratégique mondial aura irrémédiablement changé et cimenté un ordre mondial multipolaire en tant que point d’ancrage de la politique du XXIe siècle. L’Occident le sait, le peuple russe le sait, la grande majorité des nations le sait. Cela dit, il faut comprendre également que ce n’est pas seulement la victoire de Poutine personnellement, mais aussi une consolidation de la société russe autour de lui. Et cela explique pourquoi l’élection de la semaine dernière s’est transformée en une affaire aux enjeux si élevés.

Les élections étant terminées, la Russie était libre de riposter. Moon of Alabama @MoonofA - 13:24 UTC Mar 20, 2024 Le ministère de la Défense de Ru affirme 1725 victimes ukrainiennes au cours de la dernière journée (650 dans la seule direction de Belgograd)

Au cours des six derniers jours, les rapports du ministère de la Défense russe ont revendiqué pas moins de neuf coups sur les systèmes vampires tchèques qui ont ciblé Belgorod. L’incursion ukrainienne vers Belgorod a ainsi été vaincue. Mercredi, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, s’est rendu à Kiev. Il a été remarqué pour ce qu’il n’a pas dit: Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que l’Ukraine gagnerait si elle sortait de la guerre en tant que pays souverain, démocratique et libre. En même temps, il n’a pas mentionné le rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Ukraine parmi les conditions de la victoire. On croit que Sullivan a lancé un avertissement à Kiev. Comme rapporté par le Financial Times (archivé): Les États-Unis ont exhorté l’Ukraine à arrêter les attaques contre l’infrastructure énergétique de la Russie, avertissant que les frappes de drones risquent de faire grimper les prix mondiaux du pétrole et de provoquer des représailles, selon trois personnes familières avec les discussions. Les avertissements répétés de Washington ont été livrés aux hauts fonctionnaires du service de sécurité de l’État ukrainien, le SBU, et sa direction du renseignement militaire, connue sous le nom de GUR, ont déclaré les gens au Financial Times. Les deux unités de renseignement ont régulièrement étendu leurs propres programmes de drones pour frapper des cibles russes sur terre, sur mer et dans les airs depuis le début de l’invasion à grande échelle du Kremlin en février 2022.

Les préoccupations des États-Unis ne portent pas sur l’Ukraine, mais sur les chances de réélection de M. Biden: La Russie demeure l’un des plus importants exportateurs d’énergie au monde, malgré les sanctions imposées par l’Occident à son secteur pétrolier et gazier. Les prix du pétrole ont augmenté d’environ 15 pour cent cette année, pour atteindre 85 dollars le baril, ce qui fait grimper les coûts du carburant tout comme le président étatsunien Joe Biden commence sa campagne pour sa réélection.

Les objections étatsuniennes surviennent alors que Biden fait face à une dure bataille de réélection cette année avec les prix de l’essence à la hausse, augmentant de près de 15 pour cent cette année à environ 3,50 $ le gallon. « Rien ne terrifie plus un président étatsunien qu’une flambée des prix à la pompe pendant une année électorale », a déclaré Bob McNally, président du cabinet de conseil Rapidan Energy et ancien conseiller en énergie de la Maison-Blanche. Le gouvernement ukrainien a nié et confirmé l'article du FT (traduction automatique) : Plus tôt, la vice-première ministre Olga Stefanashina a confirmé l’information au Financial Times, disant que "nous comprenons les appels des partenaires étatsuniens", mais l’Ukraine a répondu à ces appels en "atteignant ses objectifs" et "des opérations très réussies" sur le territoire de la Fédération de Russie.

L’avertissement de Sullivan sur la survenue de représailles était trop tard.

Hier, pour la première fois en 44 jours, la Russie a lancé un missile contre Kiev (archivé) : L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté les 31 missiles russes qui ciblaient Kiev. Pourtant, les débris des missiles tombés sont tombés dans diverses parties de la ville, causant des blessures et des dommages. Aucun décès n’a été signalé jusqu’à présent.

Dans le quartier de Podilskyi, qui abrite des installations industrielles ciblées par la Russie dans le passé, un panache de fumée noire se levait tôt le matin, suggérant un succès. M. Klitschko a déclaré qu’un incendie s’était déclaré dans un poste électrique de la région. Les responsables ukrainiens confirment rarement des frappes sur des cibles industrielles et militaires stratégiques.

L’attaque de jeudi sur Kiev faisait écho à une stratégie utilisée par la Russie lors des attaques aériennes de fin décembre qui consistait à submerger les défenses aériennes de l’Ukraine avec de multiples lancements de divers types de missiles, y compris balistiques et hypersoniques. La Russie a lancé relativement peu d’attaques de missiles à grande échelle ces derniers mois, malgré une capacité de production de plus de 115 missiles à longue portée par mois, selon des responsables ukrainiens.

Dans son rapport d’hier, le ministère russe de la Défense a déclaré: La nuit dernière, les forces aérospatiales russes ont livré une frappe par des armes de précision à longue portée, y compris des missiles hypersoniques Kinzhal sur les centres de décision des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), les bases logistiques, les zones de déploiement temporaire des forces d’opérations spéciales et des mercenaires étrangers. L’objectif de la frappe a été atteint. Toutes les cibles ont été engagées.

De telles frappes russes sont complexes. Les drones sont envoyés d’abord pour révéler les systèmes de défense aérienne ukrainiens. Puis suit une vague d’attaques contre ces systèmes. Une troisième frappe est alors lancée contre les véritables cibles de l’attaque. Dans ce cas, il s’agissait d’une usine de drones à Kiev ainsi que d’un siège du service de renseignement militaire GUR. Une autre frappe à grande échelle a suivi aujourd’hui. Les principales cibles étaient des éléments de l’infrastructure électrique : De grandes régions de l’Ukraine souffrent de coupures de courant après que les missiles russes aient ciblé des infrastructures énergétiques. Il n’y a pas d’électricité dans la deuxième plus grande ville à Kharkiv, dit le chef régional Oleg Synehubov. Quinze explosions ont été signalées à Kharkiv, tandis que plus de 53000 ménages à Odessa étaient sans électricité. Le ministre ukrainien de l’énergie, l’allemand Galushchenko, a accusé la Russie d’essayer de provoquer "un échec à grande échelle du système énergétique du pays". Une ligne électrique alimentant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avait été coupée, a-t-il ajouté. Le chef régional Ivan Fedorov a déclaré que la centrale était "au bord d’une panne d’électricité", ajoutant que sept bâtiments de la région avaient été détruits et 35 autres endommagés. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé plus de 60 drones Shahed et environ 90 missiles en Ukraine pendant la vague d’attaques nocturnes.

L’accès à Internet en Ukraine a considérablement diminué.

Encore une fois, il s’agissait d’une attaque complexe : Lord Bebo @MyLordBebo - 9:42 UTC 22 mars 2024 🇺🇦🇷🇺🚨‼️ Attaque russe contre l’Ukraine le 22 mars 2024. -> Noter les schémas de vol des missiles. Aviation :

À 01:12, le décollage de 3 Tu-95ms de la base aérienne d’Olenya a été noté.

A 02:30, les informations sur le déplacement de 13 Tu-95ms vers les lignes de lancement ont été clarifiées.

À 03:34, le lancement du KRPB Kh-101/555/55 a été effectué depuis la région de Volgograd.

À 04:18, le décollage de 5 Tu-22m3s de la base aérienne de Mozdok a été noté.

Au cours de l’attaque, un total de 10 MiG-31Ks ont été levés (7 ont été utilisés avant l’attaque). Armement :

55/63x « Shahed-136/131 » Type Shock Unmanned Aerial Vehicles;

0/12x OTR « Iskander-M » ;

les missiles de croisière 35/40 X-101/X-555;

0/5x NKR Kh-22;

0/7x ARPB Kh-47M2 "Dague";

2/2x CAR X-59;

0/22x ZKR S-300/S-400. Le vecteur d’attaque aérienne ciblé pendant la journée d’aujourd’hui est marqué sur la carte.

La défense aérienne ukrainienne a affirmé avoir détruit 55 des 63 drones Shahid. Mais l’Iskander, Dagger et S-300 ont tiré contre tout cela. Les rapports du ministère de la Défense russe déclarent (traduction automatique) : Aujourd’hui, les forces armées de la Fédération de Russie ont livré une frappe massive avec des armes à longue portée de haute précision de l’air, de la mer, des véhicules aériens terrestres et sans pilote contre les installations énergétiques, le complexe militaro-industriel, les jonctions ferroviaires, les arsenaux, lieux de déploiement des formations des forces armées de l’Ukraine et des mercenaires étrangers. À la suite de la frappe, le fonctionnement des entreprises industrielles pour la production et la réparation d’armes, d’équipements militaires et de munitions a été désorganisé. En outre, l’équipement militaire étranger et les armes livrées à l’Ukraine par les pays de l’OTAN ont été détruits, les transferts vers la ligne de front des réserves ennemies ont été perturbés et des unités des forces armées de l’Ukraine et des mercenaires dans les zones de rétablissement de la capacité de combat ont été touchés. Tous les objectifs de la frappe massive ont été atteints. Certains politiciens européens sont désireux de se joindre à la lutte.

Comme on l’a vu aujourd’hui, la Russie est prête. Mais contrairement à une formation encore en cours, la Russie a retiré ses gants (traduction automatique) : Peskov : la Russie est en état de guerre, tout le monde devrait comprendre ceci La Russie continuera d’agir de manière à ce que le potentiel militaire de l’Ukraine ne puisse pas menacer la sécurité de ses citoyens et de son territoire, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec les journalistes. « De quoi parle le président ? Nous avons quatre nouvelles régions de la Fédération de Russie. Et l’essentiel pour nous est de protéger les populations de ces régions et de libérer le territoire de ces régions, actuellement occupé de facto par le régime de Kiev", a déclaré Peskov. Selon le secrétaire de la presse présidentielle, la Russie ne peut pas permettre l’existence d’un État à ses frontières qui a documenté l’intention d’utiliser des méthodes pour lui prendre la Crimée, sans parler du territoire de nouvelles régions. -- Nous sommes en guerre. Oui, cela a commencé comme une opération militaire spéciale, mais dès que ce petit groupe a été formé là-bas, lorsque l’Occident collectif est devenu un participant à cela du côté de l’Ukraine, c’est déjà devenu une guerre pour nous. J’en suis convaincu. Et tout le monde devrait le comprendre pour son mouvement de mobilisation interne », a ajouté Peskov.

Parallèlement à la déclaration de guerre de Peskov, la Russie a annoncé la production en série de trois tonnes de bombes aériennes FAB-3000 avec 1400 kg d’explosifs. Ceux-ci seront équipés, comme les FAB 500 et FAB 1.500 actuellement utilisés, du module universel de planification et de correction (UMPC) qui permet aux bombes de planer quelque 75 kms après avoir été lancées pour ensuite atteindre sa cible prévue avec une grande précision. Il y a peu de choses qui peuvent survivre à une telle frappe.

Dans son livre (hautement recommandable) "L’art russe de la guerre", l’ancien officier du renseignement militaire suisse Jacques Baud a décrit la raison pour laquelle les combats actuels en Ukraine ont commencé comme une "opération militaire spéciale" dans un contexte plus large : L’utilisation du mot "guerre" impliquerait une structure de conduite différente de celle envisagée par les Russes en Ukraine, et aurait d’autres implications structurelles en Russie même. En outre - et c’est un point central - comme le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le reconnaît lui-même, "la guerre a commencé en 2014" et aurait dû être terminée par les accords de Minsk. Le SMO est donc une "opération militaire" et non une nouvelle "guerre", comme le prétendent de nombreux "experts" occidentaux. C’était à l’époque. Aujourd’hui, la Russie est en guerre. Cela aura, comme le dit Baud, une structure de conduite différente et d’autres implications structurelles en Russie et au-delà. Les politiciens 'occidentaux' qui rêvent de combattre la Russie n’ont aucune idée de ce qui frappera leurs troupes au moment où ils tenteront de rejoindre la guerre.

Toutefois, l’OTAN, et surtout les États-Unis, ne feront pas la guerre. Du moins, pas encore. Le président Biden a les mains pleines avec la guerre génocidaire que les sionistes mènent contre la population palestinienne. Il y a aussi une chance qu’une guerre éclate soudainement en Asie. (La Corée du Nord pourrait-elle être invitée à se muscler ?) Ni les États-Unis ni l’Europe ne sont en train de gagner une guerre à plusieurs fronts de dimension mondiale. Les dirigeants militaires des pays concernés le savent bien. En conséquence, les politiciens 'occidentaux' devront mordre la pilule amère d’une défaite stratégique décisive.