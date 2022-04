La Russie et AstraZeneca : une collusion vaccinale (Off Guardian)

La Russie et AstraZeneca : Collusion de "vaccins" Article originel : Russia & AstraZeneca: “Vaccine” Collusion Par Riley Waggaman* Off Guardian, 21.04.22

En avril 2020, un tiers de la population mondiale vivait sous la loi martiale médicale. Mais il y avait une lumière au bout du tunnel : des sociétés pharmaceutiques de confiance développaient des vaccins "sûrs et efficaces" qui arrêteraient la propagation du redoutable virus et mettraient fin à la pandémie. C'est du moins ce qu'on nous disait.



L'horloge tournait - et Big Pharma avait besoin de beaucoup d'argent afin d'accélérer la création d'un médicament miracle. Aux États-Unis, l'administration Trump a lancé l'opération Warp Speed, un programme richement financé qui visait à accélérer le développement et la distribution d'élixirs contre le coronavirus.

Dans le même temps, le gouvernement russe a déversé des ressources pour développer son propre vaccin. Le financement de l'initiative de santé publique provenait du Fonds russe d'investissement direct (RDIF), le fonds souverain du pays. En juin 2020, le RDIF a annoncé la création d'une coentreprise avec R-Pharm, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques de Russie.

Le duo travaillerait ensemble pour produire et distribuer un vaccin développé par le centre Gamaleya du ministère russe de la santé.

Le ministère de la santé a approuvé le vaccin après moins de deux mois de tests, faisant de Sputnik V le premier vaccin contre la COVID enregistré au monde. Le nom accrocheur du médicament est une idée du PDG de RDIF, Kirill Dmitriev, un jeune leader mondial du Forum économique mondial (classe 2009).

La Fondation Soros a repéré le potentiel de Dmitriev dès son plus jeune âge et lui a accordé une bourse pour étudier à l'université de Stanford, puis à la Harvard Business School. Il a travaillé pour Goldman Sachs et McKinsey & Company avant de prendre les rênes du RDIF en 2011.

La décision de Dmitriev d'inclure R-Pharm dans le portefeuille d'investissement du RDIF était une décision judicieuse, digne de son pedigree de Young Global Leader.

Le 17 juillet 2020, AstraZeneca a annoncé que R-Pharm deviendrait "l'une des plaques tournantes pour la production et la fourniture de [ses] vaccins aux marchés internationaux". Dans le cadre de cet accord, le géant pharmaceutique britannico-suédois a accepté de transférer son vecteur adénoviral en Russie. R-Pharm serait ensuite chargé de "finir" les doses et de les expédier à l'étranger.



L'entreprise a déclaré dans un communiqué de presse

"AstraZeneca est persuadé qu'en collaboration avec R-Pharm, il sera en mesure de fournir le vaccin à des millions de personnes de la manière la plus efficace possible".



En d'autres termes, d'ici juillet 2020, le gouvernement russe s'est positionné pour tirer profit de la production et de la distribution de deux vaccins contre la COVID : Spoutnik V et le vaccin d'AstraZeneca.

Alors que les blessures et les décès liés aux vaccins continuent d'être documentés dans le monde entier, certains ont dépeint la Russie comme un rempart contre le modèle commercial meurtrier de Big Pharma. Comme nous l'expliquons ci-dessous, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.



L'illusion de la rivalité

Le 17 juillet 2020, le Guardian a rapporté que le gouvernement britannique était sûr à "plus de 95 %" que des pirates russes avaient ciblé des organisations britanniques, étatsuniennes et canadiennes impliquées dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus.

Curieusement, le même jour, AstraZeneca a révélé avoir conclu un partenariat avec la société russe R-Pharm.

Dmitriev a qualifié les allégations de piratage de ridicules, soulignant que le vol des secrets du vaccin britannique serait une perte de temps puisque R-Pharm avait déjà signé un accord avec AstraZeneca pour fabriquer le vaccin de la société.

"Tout ce qui est nécessaire pour produire le vaccin britannique a déjà été transféré à R-Pharm", a déclaré le PDG de RDIF en réponse aux fausses accusations de piratage. "AstraZeneca a déjà signé des engagements pour transférer toute la production du vaccin britannique à R-Pharm".

Cependant, ce partenariat n'a pas empêché Dmitriev de s'en prendre à AstraZeneca. Lorsque les essais cliniques du vaccin d'AstraZeneca ont connu un bref échec en septembre 2020, le directeur du RDIF a suggéré que le vaccin britannique était basé sur une "plateforme non testée". (Peut-être essayait-il de détourner l'attention de Sputnik V, qui était également basé sur une plateforme totalement non testée).

Les doutes de Dmitriev concernant le vaccin anglo-suédois n'ont pas empêché le RDIF de chercher à resserrer ses liens commerciaux avec AstraZeneca. Au contraire, en décembre, le RDIF, AstraZeneca, le Centre Gamaleya et R-Pharm ont signé un protocole de coopération.



"Nous annonçons aujourd'hui un programme d'essais cliniques visant à évaluer la sécurité et l'immunogénicité de la combinaison de l'AZD1222, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, et du Sputnik V, développé par le Centre russe Gamaleya... L'AZD1222 et le Sputnik V sont tous deux des vaccins à vecteur adénoviral qui contiennent le matériel génétique de la protéine de pointe du virus SRAS-CoV-2", a déclaré AstraZeneca dans un communiqué de presse du 11 décembre.

Le 21 décembre, le président russe Vladimir Poutine a fait l'éloge du partenariat entre la Russie et AstraZeneca.

"Je suis absolument convaincu qu'une telle attitude à l'égard du partenariat aujourd'hui peut servir d'exemple bon et convaincant de la combinaison des forces scientifiques, des technologies, des investissements pour un objectif commun - protéger la vie, la santé et la sécurité de millions de personnes sur l'ensemble de la planète", a noté Poutine. S'adressant au PDG d'AstraZeneca, il a ajouté : "Je tiens à vous souhaiter de réussir non seulement sur le marché russe, mais aussi sur les marchés mondiaux, et d'être à la hauteur de vos attentes".