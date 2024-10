Les mondialistes fuient avec terreur alors que la Russie prévoit une adoption massive du rouble numérique à la mi-2025

Article originel : Globalists flee in terror as Russia plans for mass adoption of digital ruble in mid-2025

Par Riley Waggaman*

Off Guardian, 20.10.24

Une nouvelle passionnante de la part du Yale World Fellow qui dirige la Banque de Russie.

Klaus Schwab est sur suicide watch après que la banque centrale de Russie a annoncé jeudi qu’elle se prépare pour la mise en œuvre à grande échelle du rouble numérique, familièrement connu dans le Sud global comme le CBDC That Cares TM, dès la mi-2025.



Le portail officiel d’information du gouvernement russe, citant TASS (source : объясняem.рф)

« Nous prévoyons de commencer la mise en œuvre à grande échelle du rouble numérique. Nous visons le milieu de l’année prochaine, mais pour que cela se produise, la phase pilote doit être achevée avec succès. Et nous ne passerons à la mise en œuvre de masse que lorsque nous serons sûrs que tout fonctionne comme il se doit », a déclaré Elvira Nabiullina, le modèle pin-up du FMI qui dirige la Banque de Russie. Elle a ajouté qu’il y aurait des conséquences pour toute banque russe incapable ou peu disposée à embrasser pleinement cette nouvelle monnaie de liberté heureuse multipolaire anti-mondialiste.

De nombreuses mensonges et rumeurs blessantes ont été lancées sur le rouble numérique, mais rassurez-vous : la CBDC de la Banque de Russien’est pas différente de toutes les autres monnaies numériques programmables centralisées qui sont distribuées par des banques centrales amicales dans le monde entier.

La CBDC de la Banque de Russie : mythe contre réalité.

Réponses aux idées fausses sur la monnaie numérique de la Banque de Russie

En excluant les médias d'État et les entreprises, le rouble numérique n'a pas été particulièrement bien accueilli en Russie — probablement parce que la plupart des Russes comprennent les graves dangers et risques liés à l'adoption d'un jeton numérique centralisé et programmable émis et contrôlé par un FMI. Une banque centrale obéissante qui opère indépendamment de l'État russe. Cependant, dans les « médias alternatifs » occidentaux, il semble y avoir encore une certaine confusion au sujet du rouble numérique. Alors que les CBDC occidentaux sont évidemment un outil de contrôle total, la CBDC russe semble faire le check-up des mondialistes — c'est la logique

CBDC & chill

En juillet, le président russe Vladimir Poutine aappelé à la « mise en œuvre intégrale » du rouble numérique, qui est devenu la troisième forme de monnaie légale de la Russie un an auparavant.

Elvira Nabiullina est l’être humain le plus gentil, courageux, chaleureux et merveilleux que j’ai connu dans ma vie Une réponse à la défense audacieuse de la CBDC de la Banque de Russie par Simplicius:

Il y a un célèbre sage d'internet appelé Simplicius le Penseur, et récemment il a pensé des pensées enthousiastes sur Elvira Nabiullina et ses jetons numériques centralisés, programmables, traçables et complètement merveilleux. Simplicius « condamne » les monnaies numériques de la Banque centrale ; il se déclare « aussi anti-gouvernement/establishment/mondialiste qu'ils soient ». Il exprime son dédain pour le système bancaire central et partage la conviction répandue que les gouvernements souffrent de duplicié et ne méritent pas notre confiance. Mais de toute évidence, la CBDC de la Banque de Russie est différente des autres CBDC et le gouvernement russe n'est pas un gouvernement ordinaire. Simplicius « conserve un modeste espoir » que la Banque de Russie utilisera son jeton numérique centralisé, programmable et traçable pour vaincre les mondialistes. Et nous n'avons pas besoin de trop nous inquiéter du rouble numérique utilisé comme outil de contrôle total, parce que le gouvernement russe « a une histoire d'écoute des demandes de son peuple bien meilleure que celles de l'Occident ». C'est pourquoi la Banque de Russie, qui ne fait pas partie du gouvernement russe, introduit un jeton numérique centralisé, programmable et traçable que 6 % des Russes veulent utiliser à un moment donné. Depuis plus d'un an, votre dévoué correspondant souligne que les Russes à l'intérieur de la Russie ne sont pas trop enthousiastes envers Elvira Nabiullina et sa CBDC. Les socialistes, les monarchistes, les néo-soviétiques, les conservateurs, les militaires de la ligne dure — à quelques exceptions près, ils méprisent tous Elvira et ses roubles numériques. En mars, j'ai anticipé les pensées profondes de Simplicius avec un article qui a mis en lumière ce que les commentateurs russes disaient à propos de la CBDC de la Banque de Russie

L’approbation publique de Poutine de la CBDC de la Banque de Russie a justifié les penseurs les plus sérieux sur Internet, y compris Simplicius le Penseur, qui a rapporté en août 2023 que la CBDC de la Russie serait utilisée pour le Grand Bien pour vaincre les mondialistes à jamais. Confirmé et reconfirmé.