La Stasi des banlieues monte les voisins les uns contre les autres alors que la police australienne passe des mois à traquer les manifestants contre le confinement (RT)

La Stasi des banlieues monte les voisins les uns contre les autres alors que la police australienne passe des mois à traquer les manifestants contre le confinement Article originel : Stasi of the suburbs turn neighbours against each other as Aussie police spend months tracking down anti-lockdown protesters Par Damian Wilson RT

Des mois après une manifestation anti-confinement, la police australienne utilise des informateurs et des posts Facebook pour traquer les manifestants accusés de participer à des rassemblements illégaux opposés aux restrictions draconiennes de la liberté imposées par l'État.

Si la police vient un jour me chercher - et je ne m'y attends pas - j'espère que ce sera avec les blues et les twos à fond, les cris des haut-parleurs de "Police ! Ouvrez !", un bélier défonçant la porte d'entrée, des grenades flash, et un chaos et une confusion fumigènes.

Je savais ce qui se passait ; j'étais prévenu que les choses étaient sérieuses et que ce n'était que le début de moments difficiles à venir. Malheureusement, dans mon pays natal, l'Australie, le bras long de la loi choisit de traquer les prétendus malfaiteurs d'une manière banale et sinistre qui, pour moi, est bien plus terrifiante.

La police se présente à la porte des gens avec un petit dossier soigné contenant des détails sur les crimes et, pour elle, ce qui doit être considéré comme une preuve irréfutable sous la forme de captures d'écran de Facebook.

Dans un cas filmé et mis en ligne sur les médias sociaux, deux agents portent des imprimés de format A4 provenant de l'ordinateur du poste de police et contenant le compte de médias sociaux du suspect. Les preuves comprennent des images d'une manifestation, ainsi qu'une légende portant l'accusation apparemment incendiaire suivante : "Votre gouvernement ne se soucie pas de vous."

On demande au suspect s'il peut confirmer qu'il a participé à une manifestation il y a six mois, qui avait été considérée comme un rassemblement illégal en violation des lois sur le confinement - et c'est là que l'absurdité monte en puissance.



L'Australie est tombée. pic.twitter.com/iQnlCokZT6

- Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) 10 octobre 2021