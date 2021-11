La Suède a une surmortalité *négative* depuis le début de l'année 2020 (Daily Sceptic)

La Suède a une surmortalité *négative* depuis le début de l'année 2020. Article originel : Sweden Has Had *Negative* Excess Mortality Since the Start of 2020 Par Noah Carl Daily Sceptic, 20.11.21

Comme le note l'écrivain Johan Anderberg, la stratégie suédoise de lutte contre la pandémie a été qualifiée de "folie meurtrière" (Guardian), de "désastre" (Time magazine) et de "récit édifiant pour le monde entier" (New York Times).

Il est intéressant de noter que les six derniers sont tous de petits pays géographiquement périphériques (trois îles, plus le Danemark, la Norvège et la Finlande). Cela suggère que la géographie et les contrôles frontaliers ont joué un rôle clé, et que les confinements - en l'absence de contrôles frontaliers efficaces - n'ont pas fait une grande différence.

Les sept premiers pays se trouvent tous en Europe de l'Est, ce qui suggère à nouveau qu'un facteur géographique est en jeu. La surmortalité élevée dans ces pays s'explique peut-être par le fait qu'ils ont tous manqué la première vague et ont donc connu des épidémies encore plus importantes en hiver. Les taux de mortalité officiels de la Covid sont indiqués ci-dessous :