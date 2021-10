La Suède suspend le vaccin Moderna pour les 30 ans et moins (The Independent)

La Suède suspend le vaccin Moderna pour les 30 ans et moins

Article originel : Sweden suspends Moderna vaccine for those 30 and under

The Independent, 6.10.21





Les autorités sanitaires suédoises ont suspendu mercredi l'utilisation du vaccin COVID-19 de Moderna pour les personnes âgées de 30 ans et moins, déclarant que cette mesure était prise par précaution.

La raison de cette suspension est "des signaux d'un risque accru d'effets secondaires tels que l'inflammation du muscle cardiaque ou du péricarde" - le sac à double paroi contenant le cœur et les racines des principaux vaisseaux, a déclaré l'Agence suédoise de santé publique dans un communiqué. "Le risque d'être affecté est très faible".

Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de la Suède, a déclaré qu'ils "suivent la situation de près et agissent rapidement pour s'assurer que les vaccinations contre la COVID-19 sont toujours aussi sûres que possible et offrent en même temps une protection efficace" contre la maladie.



En juillet, l'Agence européenne des médicaments a recommandé d'autoriser le vaccin contre la COVID-19 de Moderna pour les enfants âgés de 12 à 17 ans, la première fois que le vaccin est autorisé pour les personnes de moins de 18 ans.

En janvier, le vaccin de Moderna a reçu le feu vert pour être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus dans les 27 pays de l'Union européenne. Il a également été homologué dans des pays comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, mais son utilisation n'a pas encore été étendue aux enfants. À ce jour, le vaccin Pfizer BioNTech est le seul à être autorisé pour les enfants de moins de 18 ans en Europe et en Amérique du Nord.

Des centaines de millions de doses de Moderna ont déjà été administrées à des adultes. Dans une étude portant sur plus de 3 700 enfants âgés de 12 à 17 ans, le vaccin a déclenché les mêmes signes de protection immunitaire, et aucun diagnostic de COVID-19 n'a été posé dans le groupe vacciné, contre quatre cas chez ceux qui ont reçu des injections factices.

Les bras douloureux, les maux de tête et la fatigue ont été les effets secondaires les plus fréquents chez les jeunes vaccinés, les mêmes que chez les adultes.

Les autorités de réglementation étatsuniennes et européennes mettent toutefois en garde contre le fait que les vaccins Moderna et Pfizer semblent tous deux liés à une réaction rare chez les adolescents et les jeunes adultes - avec des douleurs thoraciques et inflammation cardiaque.

Les autorités sanitaires suédoises ont déclaré que les symptômes cardiaques "disparaissent généralement d'eux-mêmes", mais qu'ils doivent être évalués par un médecin. Ces affections sont plus fréquentes chez les jeunes hommes, en lien, par exemple, avec des infections virales comme la COVID-19. En 2019, environ 300 personnes de moins de 30 ans ont été traitées à l'hôpital pour une myocardite.

Les données indiquent une augmentation de l'incidence également en lien avec la vaccination contre la COVID-19, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes et surtout chez les garçons et les hommes.

De nouvelles analyses préliminaires nordiques indiquent que le lien est particulièrement clair lorsqu'il s'agit du vaccin de Moderna, surtout après la deuxième dose, a déclaré l'agence.

"L'augmentation du risque est observée dans les quatre semaines suivant la vaccination, principalement au cours des deux premières semaines", a-t-elle précisé.

L'agence suédoise a déclaré que le vaccin de Pfizer était plutôt recommandé pour ces groupes d'âge. Sa décision de suspendre le vaccin Moderna est valable jusqu'au 1er décembre.

Au Danemark, les personnes de moins de 18 ans ne se verront pas proposer le vaccin Moderna par mesure de précaution, a déclaré mercredi l'autorité sanitaire danoise. Elle a précisé que les données, recueillies dans quatre pays nordiques, montrent qu'il existe une suspicion d'augmentation du risque d'inflammation cardiaque lors de la vaccination par le Moderna, bien que le nombre de cas d'inflammation cardiaque reste très faible.

Les données préliminaires de l'étude nordique ont été envoyées au comité des effets indésirables de l'Agence européenne des médicaments et vont maintenant être évaluées.

L'étude a été menée par le Statens Serum Institut du Danemark - une agence gouvernementale qui cartographie la propagation du coronavirus dans le pays - l'Agence des produits médicaux en Suède, l'Institut national de la santé publique en Norvège et l'Institut de la santé et du bien-être (THL) en Finlande. Les résultats définitifs sont attendus dans un mois environ, a déclaré le responsable danois...

