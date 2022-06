La théorie de la "fuite de laboratoire" revient... comme un autre faux binaire (Off Guardian)

La théorie de la "fuite de laboratoire" revient... comme un autre faux binaire Article originel : The “Lab-Leak Theory” returns…as yet another fake binary Par Kit Knightly Off Guardian, 23.06.22

Puis, en décembre 2021, le Daily Mail a rapporté que la Dre Alina Chan avait déclaré à la Commission des sciences du Royaume-Uni qu'il était "raisonnable de croire que [le] virus a été conçu en Chine" et que "l'origine laboratoire est plus probable qu'improbable".

Les scientifiques et les commentateurs politiques n'écartent plus la possibilité que le COVID-19 ait émergé d'un laboratoire chinois.

Le 15 juin, le chef de l'OMS a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était "prématuré" d'écarter la théorie de la fuite en laboratoire et qu'il y avait eu une "pression" pour le faire. Il a appelé la Chine à "faire preuve de transparence, d'ouverture et de coopération, notamment en ce qui concerne les informations et les données brutes que nous avons demandées aux premiers jours de la pandémie".

Cette fois, la Chine a répondu en rejetant la théorie de la fuite de laboratoire comme étant des "mensonges" et de la "propagande anti-chinoise", tout en suggérant que la véritable fuite de laboratoire provenait probablement du laboratoirs étatsunien d'armes biologiques de Fort Detrick.

Puis, le 18 juin, le Daily Mail a rapporté que, malgré sa neutralité publique, Tedros Adhanom "croyait en privé" que le Covid provenait d'un laboratoire.

En bref, deux camps apparemment opposés sont en train de se former : l'Occident prépare le terrain pour accuser la Chine d'être responsable de la pandémie, tandis que la Chine (et probablement la Russie, à terme) accuse les États-Unis.

Il s'agit d'un faux binaire classique.

Ce que vous devez remarquer, c'est que ces deux camps prétendument opposés sont d'accord sur l'aspect le plus important du mensonge de la pandémie - à savoir que la Covid est une nouvelle maladie unique et dangereuse qui doit être traitée avec des masques, des confinements et des vaccins - et ne sont violemment en désaccord que sur l'origine de cette "nouvelle maladie réelle et mortelle".



Vous êtes censés vous inspirer d'eux.

Ils veulent que vous oubliiez que la "covid" n'est qu'un nouveau nom vide de sens pour un vieux groupe familier de symptômes "saisonniers". Ils veulent que vous oubliiez que tout cela n'est qu'une arnaque et que vous preniez parti dans un débat sur les "origines" scénarisé, bruyant et totalement bidon.

Dès l'instant où vous vous inscrivez, ils vous tiennent, car en acceptant de débattre de son origine, vous acceptez qu'il existe et qu'il doit être traité, à savoir un nouvel agent pathogène mortel.

Et c'est tout ce qu'ils veulent de vous.

Nous pensons que vous devriez poliment refuser cette "controverse" mise en scène. En effet, quelle que soit la réalité du fossé Est-Ouest dans d'autres domaines, lorsqu'il s'agit de la covid, les deux parties sont du même côté et soutiennent la même histoire.

Et cela convient aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest d'encourager ce faux binaire - et le porno de la peur des "armes biologiques" - au détriment d'une enquête plus large et plus honnête.

Dites simplement non.