La tyrannie de la Covid détruit le mythe de la "démocratie libérale" (Mises Institute)

La tyrannie de la Covid détruit le mythe de la "démocratie libérale".

Article originel : Covid Tyranny Destroys the Myth of "Liberal Democracy"

Par Tho Bishop

Mises Institute

Au cours des dernières décennies, toute contestation de l'hégémonie régnante du leadership étatsunien, des alliés de l'OTAN et d'un réseau néolibéral, d'ONG, d'institutions financières et d'entreprise a souvent été décrite comme une menace pour la "démocratie libérale". Cette accusation vise divers dissidents, qu'il s'agisse d'acteurs étatiques, comme la Russie ou la Chine, de politiciens populistes, comme Donald Trump, Jair Bolsonaro et Matteo Salvini, de mouvements sécessionnistes, comme le Brexit, ou du respect des droits individuels fondamentaux, comme la liberté d'expression et le droit de porter des armes.

La mesure dans laquelle les pouvoirs en place considèrent sérieusement l'un ou l'autre de ces éléments comme une menace est sujette à discussion, étant donné la mesure dans laquelle l'hyperbole est un paramètre par défaut du discours politique. L'expression "démocratie libérale" elle-même a peu de sens littéral, étant donné la consolidation générale du pouvoir en Occident, qui s'éloigne des cadres fédéralistes, associée à un cadre managérial qui a cherché à accroître de plus en plus le pouvoir des bureaucrates et des prétendus "experts" en politique publique, aux dépens des droits individuels.

Rien n'a autant mis en évidence le manque de sens du terme "démocratie libérale" et la préoccupation performative de son bien-être que la réponse politique à l'affaire du covid l'année dernière. À la surprise de tous ceux qui avaient suivi attentivement leurs actions, les technocrates éclairés des institutions néolibérales se sont avérés être les plus grands supporters de la montée de l'autoritarisme en Occident.



Alors que cela a été mis en évidence de manière flagrante en 2020, qui a vu des confinements sans précédent et l'incroyable expansion de l'autoritarisme intérieur de régimes prétendument "libéraux", un pivot dans la discussion sur les oblogations de vaccination contre la covid ces dernières semaines souligne une nouvelle escalade dans l'effondrement de la façade de la "démocratie libérale" - le rejet du pluralisme.

Cette préoccupation pour le pluralisme - ou la tolérance politique de groupes minoritaires diversement définis - est depuis longtemps l'un des axes rhétoriques des défenseurs du statu quo. Les préoccupations concernant les programmes de réfugiés en Europe, par exemple, ont été présentées comme des résurgences modernes xénophobes des péchés nationaux du passé que des projets comme l'Union européenne étaient censés résoudre. Le fait que les tensions nationalistes aient été exacerbées par les décisions politiques directes d'une classe bureaucratique isolée a été bien moins important que la menace populiste remettant en cause le bien-fondé des changements massifs de population subventionnés par l'État dans les villes européennes.

En tant que tel, le récit établi des élites a longtemps été que les pouvoirs croissants des États progressistes modernes sont nécessaires pour protéger les groupes minoritaires qui peuvent être menacés par des majorités motivées par un nationalisme vulgaire, le traditionalisme et d'autres loyautés considérées comme primitives et régressives par ceux qui sont au pouvoir.

Bien sûr, c'est précisément la croissance du pouvoir de ces États modernes qui a érodé les institutions des normes politiques qui offraient ce qui existait comme protection des droits politiques des minorités. Aux États-Unis, nous avons assisté à l'érosion de la procédure du Sénat, qui visait à faire de la chambre haute une force modératrice dans la prise de décision politique ; dans l'UE, nous avons constaté une agressivité croissante de la part de l'UE dans la subversion des décisions politiques nationales ; et de manière générale, nous avons constaté un appétit croissant pour la censure du débat et de la discussion politiques sur les plus grandes plateformes de communication.

Aucun de ces changements n'a pris la forme de modifications majeures explicites des documents directeurs sous-jacents de ces institutions, mais plutôt de ce que Garet Garrett aurait appelé une "révolution dans la forme". La nature coercitive des États-nations modernes, qui a toujours existé mais qui est souvent négligée par la majorité de la population prête à absorber des niveaux de sécurité et de désagrément dans les aéroports afin de mettre fin à la menace terroriste au niveau national, fait désormais partie de la routine quotidienne, les États revenant aux masques obligatoires, aux restrictions scolaires et, dans certains pays, à de nouvelles séries de fermetures forcées.



Le prochain niveau d'escalade covid est la remise en question de l'existence justifiée des citoyens qui refusent d'être vaccinés. C'est avec une certaine ironie que nous voyons la classe des experts ressembler de plus en plus à Stefan Molyneux, un expert politique dissident : "Le temps des arguments est passé." Toutes les préoccupations qui existaient autrefois concernant les droits individuels des personnes concernées par les vaccins contre la covid - y compris celles qui ont une immunité naturelle au virus en raison d'expositions antérieures - sont rapidement écartées par les personnes au pouvoir.

Avec un zèle croissant, les entreprises cherchent à imposer les vaccins à leurs employés, tandis que les universités, les bureaucraties et les autres institutions gouvernementales du monde entier leur emboîtent le pas. Dans le même temps, les experts "libéraux" plaident de plus en plus en faveur d'une vaccination forcée de la population en cas d'échec des approches plus souples.