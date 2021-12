La vaccination de masse ne permet pas d'enrayer les taux de transmission de la Covid selon une étude du Lancet (RT)

La vaccination de masse ne permet pas d'enrayer les taux de transmission de la Covid - étude Article originel : Mass vaccination fails to halt Covid transmission rates – study RT, 1.12.21

Les campagnes de vaccination réussies n'ont pas réussi à stopper la transmission du virus de la Covid. De nouvelles données montrent que la prévalence du virus augmente chez les personnes entièrement vaccinées, selon une étude médicale publiée dans The Lancet.

En examinant les nouvelles infections en Allemagne, les chercheurs ont constaté que le taux de cas chez les personnes de 60 ans et plus entièrement vaccinées est passé de 16,9 % en juillet à 58,9 % en octobre.

Offrant une évaluation claire que les personnes entièrement vaccinées deviennent de plus en plus la source de transmission de la Covid, l'étude a identifié une situation similaire au Royaume-Uni. Dans toute la Grande-Bretagne, le nombre de contacts familiaux exposés à des cas non vaccinés (23 %) était légèrement inférieur au nombre de contacts exposés à des personnes vaccinées (25 %).

En l'espace de trois semaines en Grande-Bretagne, 100 cas de Covid ont été signalés chez des personnes âgées de 60 ans ou plus. Parmi ces infections, 89,7% des personnes étaient entièrement vaccinées, tandis que 3,4% n'étaient pas vaccinées.

Plus inquiétant encore pour les chercheurs, en Israël, une épidémie qui a infecté plusieurs travailleurs de la santé et patients, ainsi que des membres de leur famille, provenait d'un patient hospitalisé entièrement vacciné.

À l'appui des craintes exprimées dans l'étude, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) classent actuellement quatre des cinq régions des États-Unis présentant le pourcentage le plus élevé de personnes entièrement vaccinées comme des comtés à forte transmission.



Les chercheurs ont averti que les décideurs doivent reconnaître le risque que représentent encore les personnes vaccinées.

Il semble que ce soit faire preuve d'une grave négligence que d'ignorer la population vaccinée en tant que source possible et pertinente de transmission lorsqu'on décide de mesures de contrôle de la santé publique.

La recherche publiée dans The Lancet intervient alors que les pays envisagent d'imposer le vaccin contre la Covid pour aider à protéger les citoyens de la propagation du variant omicron et d'une éventuelle résurgence du nombre de cas. La Grèce est devenue la première nation de l'UE à imposer le vaccin contre la Covid, menaçant d'une amende mensuelle les personnes de plus de 60 ans qui ne se font pas vacciner.