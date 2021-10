La véritable histoire derrière la terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise semaine de Facebook. Le géant des médias sociaux est dans le collimateur pour mieux vous contrôler (Off Guardian)

La véritable histoire derrière la terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise semaine de Facebook

Par Kit Knightly

Off Guardian, 6.10.21

Le géant des médias sociaux est dans le collimateur, et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l'internet en général.

Facebook a subi une panne massive lundi. Dans le même temps, une "lanceuse d'alerte" de haut niveau s'est présenté pour révéler les secrets de FB. Ces deux éléments se sont combinés pour créer une tempête parfaite de récits dépeignant l'entreprise de Mark Zuckerberg comme un monstre qui a désespérément besoin d'être tué par une intervention habile du gouvernement.

Mais dans quelle mesure cette histoire est-elle artificielle ? Facebook s'y prête-t-il volontairement ? Et qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'Internet ?

Que s'est-il passé ? Pendant plusieurs heures, lundi après-midi, Facebook - et ses filiales Instagram et Whatsapp - ont été complètement hors ligne. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles de larges portions du géant des médias sociaux avaient été totalement supprimées. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'une cyberattaque. Facebook insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu d'attaque et qu'il s'agissait d'une simple erreur technique, mais bien sûr, aucune entreprise technologique n'admettra jamais qu'elle est vulnérable à un piratage. Il y a toujours la possibilité que l'événement ait été mis en scène, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le timing est très suspect.

Pourquoi dites-vous cela ? Depuis des semaines, une "lanceuse d'alerte" anonyme "divulgue" au Wall Street Journal des documents qui montreraient que Facebook a recours à des pratiques commerciales très contraires à l'éthique. La personne à l'origine de la fuite des "Facebook Files" a finalement révélé sa véritable identité, Frances Haugen, une scientifique spécialisée dans les données, dans une interview accordée à 60 Minutes dimanche dernier. La panne massive de Facebook s'est produite lundi, alors que le témoignage de Mme Haugen devant le Congrès était prévu le lendemain matin, mardi. Si tout cela n'est qu'une coïncidence, alors Facebook a connu une semaine très malheureuse.

Alors, qu'a dit la "lanceuse d'alerte" ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ? Au cours de son témoignage de mardi, elle a mis en pièces l'entreprise. Elle a tout allégué, du danger pour la santé mentale des enfants à la violation pure et simple de la loi. Dans son entretien avec le magazine 60 Minutes, elle a déclaré au journaliste : "Encore et toujours, Facebook a préféré les profits à la sécurité". Cartels de drogue, discours de haine, génocide, anorexie... Haugen a rejeté la responsabilité de tout cela et de bien d'autres choses sur Facebook.





Facebook est un monstre... alors n'est-ce pas une bonne chose ? Non, pas du tout. D'une part, nous devrions toujours être sceptiques face à un récit aussi méticuleusement planifié et déployé. Une "lanceuse d'alerte anonyme" qui se présente avec une équipe d'avocats et des interviews coordonnées à une heure de grande écoute juste avant son témoignage devant le Congrès ressemble beaucoup trop à une campagne de relations publiques ou à la promotion d'un nouveau film.

D'autre part, considérez ce dont Facebook est réellement accusé. Ce n'est pas la surveillance de masse, la censure ou l'abus de son monopole qui fait les gros titres, mais plutôt le fait d'être trop laxiste dans ce qu'il permet aux gens de dire et de voir. Facebook "permet les discours de haine", "ne peut pas contrôler efficacement la désinformation sur les vaccins" et "nuit à la démocratie". Il s'agit là de points de discussion courants destinés à étouffer le débat et à contrôler la conversation. Oui, beaucoup de gens détestent Facebook (à juste titre), mais cette haine est maintenant délibérément cultivée pour que les gens se réjouissent de son démantèlement ou de sa réglementation, sans se rendre compte que d'autres entreprises plus petites seraient frappées beaucoup plus durement par toute nouvelle "règle standard pour l'internet". Comme tant d'autres témoignages devant le Congrès dans le passé, tout l'événement semble faux et l'est probablement. Il s'agit d'une mise en scène impliquant une "témoin expert" qui dit à un groupe de politiciens exactement ce qu'ils veulent entendre, afin qu'ils puissent faire passer la législation qu'ils allaient de toute façon faire passer.



Tout cela mène à des appels bipartites à la "régulation", et ce n'est pas une bonne chose.









Pourquoi pas ? Laissez-moi répondre à cette question par quelques-unes des miennes. Pensez-vous que la conversation politique sur Facebook est trop contrôlée ? Et pensez-vous que cela s'améliorera si elle est soumise à une surveillance gouvernementale ? Bien sûr que non, "réguler" Facebook va prendre le peu de liberté qui reste encore sur la plateforme, et l'écraser entièrement. Et ce ne sera pas seulement à propos de Facebook, ce n'est même pas vraiment à propos de Facebook maintenant, c'est juste qu'ils sont utilisés comme un cheval de traque pour s'en prendre aux petites plateformes moins contrôlées. Il y a de fortes chances que Facebook joue activement le jeu et qu'il se plie volontairement à ce discours. Il suffit de voir ce que leur porte-parole, Lena Pietsch, a déclaré mardi [c'est nous qui soulignons] : "Aujourd'hui, une sous-commission du commerce du Sénat a auditionné un ancien chef de produit de Facebook qui a travaillé pour l'entreprise pendant moins de deux ans, n'avait pas de rapports directs, n'a jamais participé à une réunion de prise de décision avec des cadres de niveau C - et a témoigné plus de six fois qu'elle ne travaillait pas sur le sujet en question. Malgré tout, nous sommes d'accord sur un point : il est temps de commencer à créer des règles standard pour l'Internet. Cela fait 25 ans que les règles de l'internet n'ont pas été mises à jour, et au lieu d'attendre de l'industrie qu'elle prenne des décisions sociétales qui appartiennent aux législateurs, il est temps que le Congrès agisse."

Bien qu'ils aient discrédité et désapprouvé absolument tout ce que la "lanceuse d'alerte" a déclaré, ils concèdent toujours que le Congrès doit "agir" et produire des "règles standard pour l'internet". Pourquoi feraient-ils cela ? Facebook s'aligne clairement sur une réglementation plus stricte de l'internet.

OK, alors à quoi ressemblera cette nouvelle "réglementation" ? Eh bien, c'est une question à laquelle il est plus difficile de répondre. Alors qu'on vient de leur présenter le problème, les médias en sont encore à la phase de réaction du récit (voir ce spécimen pleurnichard dans le Guardian) - les "solutions" sont évoquées, mais en termes très vagues. Un article de MSNBC titre “Facebook, Instagram and WhatsApp are back up. But their outage is an opportunity." ("Facebook, Instagram et WhatsApp sont de retour. Mais leur panne est une opportunité") et fait écho à Mme Pietsch presque mot pour mot : Les régulateurs devraient faire mieux, mais le Congrès devrait aussi agir. Il se termine par un lien vers un article de mai dernier de Politico appelant à un "internet public". Un "internet public" signifie essentiellement la séparation des grandes entreprises technologiques et le financement public de plateformes "guidées par la communauté" qui se concentrent sur des préoccupations plus locales. Ou, plus cyniquement, compartimenter l'internet pour limiter le champ des communications potentielles. L'objectif supposé d'un "internet public" serait de "nous rassembler" et de supprimer la "haine", mais cela signifierait empêcher les gens d'être en désaccord avec le consensus. L'"internet public" pourrait être l'objectif à long terme, mais ce n'est encore qu'un embryon d'idée. Pour les idées de "régulation" plus immédiates, nous pouvons nous tourner vers Mme Haugen, qui, après avoir si bien défini le problème, a recommandé avec enthousiasme une liste de solutions. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, un nouveau superviseur "indépendant" pour Facebook (peut-être une nouvelle agence gouvernementale), et la "réforme" de l'article 230. L'article 230 est la loi qui stipule que les plateformes de médias sociaux n'ont aucune responsabilité pour le contenu créé par leurs utilisateurs, sa "réforme" pourrait ouvrir les entreprises de médias sociaux à de nombreuses poursuites.

Il est intéressant de noter que certaines organisations politiques ont fait valoir que "l'abrogation de cette loi pourrait renforcer les géants de la technologie en place, car il serait plus difficile pour les petites plateformes de médias sociaux disposant de moins de ressources de modération du contenu de fonctionner sans faire face à des poursuites coûteuses". Ainsi, au moins une des solutions proposées par Mme Haugen profiterait potentiellement à Facebook, tout en paralysant presque certainement ses petits concurrents. C'est drôle.

Conclusion Depuis sa création, l'internet est un véritable Far West numérique et, malgré les nombreuses tentatives de prise de contrôle, il reste un espace de liberté relative. Facebook, Google, Amazon et leurs semblables sont des monstres d'entreprise, cela ne fait aucun doute, mais nous devons tout de même être prudents lorsque nous applaudissons les appels à leur régulation ou à leur démantèlement. Surtout si les entreprises elles-mêmes semblent coopérer activement. La plupart du temps, toute "réglementation" envisagée ne vise pas les géants de l'entreprise, qui ont les relations et les ressources nécessaires pour y survivre, mais leurs petits concurrents. De cette façon, elle assure le monopole d'une poignée d'entreprises gigantesques, tout en centralisant davantage le pouvoir de l'État. N'oubliez pas que les géants des entreprises et l'État profond ne s'opposent pas les uns aux autres, ils travaillent ensemble dans un intérêt mutuel. Facebook pourrait être théoriquement dans le collimateur des médias, mais c'est une pantomime. Les véritables cibles sont les plates-formes alternatives comme Telegram, Gab et Parler, ou les médias indépendants qui ne sont pas encore nés. Plus largement, cela fait partie d'une campagne permanente contre la capacité de millions de personnes à communiquer librement les unes avec les autres, parce que c'est une véritable menace à la fois pour le pouvoir de l'État et pour la cupidité des entreprises monopolistiques. Donc, quand le grand gouvernement et la grande technologie se battent, refusez de choisir un camp et n'en croyez pas un mot. Ils s'aiment vraiment, mais ils vous détestent.

