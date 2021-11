Le CDC a changé la définition du terme "vaccin" à cause des vaccins contre la COVID-19 selon des Emails (Epoch Times)

Le CDC a changé la définition du terme "vaccin" à cause des vaccins COVID-19 : Emails

Par Zachary Stieber

The Epoch Times, 3.11.21

Les Centers de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont modifié la définition du terme "vaccin" parce qu'ils craignaient que la définition ne s'applique pas aux vaccins contre la COVID-19, selon des courriels internes récemment publiés.



L'agence a mis à jour sa définition le 1er septembre.

La définition était auparavant la suivante : " Un produit qui stimule le système immunitaire d'une personne pour produire une immunité contre une maladie spécifique, protégeant la personne contre cette maladie ". Cette définition se lit désormais comme suit : "Une préparation utilisée pour stimuler la réponse immunitaire du corps contre les maladies."

En août, peu avant que la définition ne soit modifiée, un employé des CDC a déclaré que la définition était utilisée par "les négationnistes de la pandémie de COVID-19 de droite ... pour soutenir que les vaccins à ARNm ne sont pas des vaccins" selon des courriels nouvellement publiés.

Les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et Moderna utilisent la technologie de l'ARN messager. Les trois vaccins contre la COVID-19 dont l'utilisation est autorisée aux États-Unis perdent de leur efficacité contre l'infection plusieurs mois après leur administration, alors qu'ils avaient été initialement présentés comme protégeant contre l'infection et les maladies graves de la Covid.

La définition "a été déformée pour prétendre que les vaccins contre la COVID-19 existants n'étaient pas des vaccins parce qu'ils ne prévenaient que les maladies graves", a déclaré l'employé du CDC.

Alycia Downs, spécialiste principale de la communication en matière de santé pour l'agence, a envoyé un message à un collègue le 19 août, disant qu'elle devait mettre à jour la définition et d'autres comme elle, "puisque ces définitions sont dépassées et utilisées par certains pour dire que les vaccins COVID-19 ne sont pas des vaccins selon la propre définition des CDC".

Downs n'ayant pas reçu de réponse, elle a envoyé un nouveau message la semaine suivante.

"La définition de vaccin que nous avons publiée est problématique et des personnes l'utilisent pour affirmer que le vaccin contre la COVID-19 n'est pas un vaccin selon notre propre définition", a-t-elle écrit.



Valerie Morelli, un autre responsable des CDC, a approuvé le changement le 1er septembre, même si celui-ci semble très différent d'une définition qu'elle avait exposée dans un document antérieur (pdf).

"Si c'est pour le grand public, je suis d'accord avec ce changement", a écrit Morelli.



Les courriels ont été obtenus par l'avocat Travis Miller dans le cadre d'une demande au titre de la loi sur la liberté d'information. Les CDC n'ont pas contesté leur authenticité.

Au lieu de cela, l'agence a envoyé à The Epoch Times la même réponse que celle qu'elle avait reçue plus tôt en 2021 lorsqu'elle s'était enquise du changement. L'agence a déclaré que les "légères modifications de la formulation" de la définition "n'ont pas eu d'impact sur la définition globale" et que la définition précédente "pouvait être interprétée comme signifiant que les vaccins étaient efficaces à 100 %, ce qui n'a jamais été le cas pour aucun vaccin, donc la définition actuelle est plus transparente, et décrit également les façons dont les vaccins peuvent être administrés".



D'autres parties du site web des CDC affirment toujours que les vaccins contre la COVID-19 confèrent une immunité.

""Il faut généralement 2 semaines après la vaccination pour que l'organisme développe une protection (immunité) contre le virus qui cause le COVID-19", peut-on lire sur le site...