Le confinement laisse les pauvres du Vietnam sans nourriture (The Guardian)

"La faim, c'était quelque chose qu'on lisait dans les journaux" : le confinement laisse les pauvres du Vietnam sans nourriture.

Article originel : Hunger was something we read about’: lockdown leaves Vietnam’s poor without food

Par Sarah Johnson et Nhung Nguyen

The Guardian, 8.09.21



Le Vietnam était un exemple de réussite en matière de la Covid, mais le dernier confinement, qui empêche les gens de sortir de chez eux, même pour se nourrir, laisse des dizaines de milliers de personnes sans nourriture.





Lorsque le confinement le plus strict à ce jour a été imposé à Ho Chi Minh-Ville, Tran Thi Hao*, ouvrière d'usine, s'est entendu dire que le gouvernement veillerait à ce qu'elle et sa famille soient bien nourries - mais depuis deux mois, elles ne mangent guère plus que du riz et de la sauce de poisson.

Elle a été mise en congé sans solde en juillet, tandis que son mari, un ouvrier du bâtiment, n'a pas travaillé depuis des mois. Ils sont en retard dans le paiement de leur loyer, et un autre paiement est prévu prochainement.

"J'essaie de tenir le plus longtemps possible, mais je ne sais pas ce qui va se passer", dit-elle. "Je ne sais pas comment mettre des mots sur ce que je ressens. Je veux demander pourquoi il n'y a pas eu de soutien.

"Le gouvernement a dit qu'il enverrait de l'aide aux gens comme moi, mais il n'y a rien eu", dit-elle. "Tous ceux qui vivent autour de moi ne tiennent qu'à un fil."

Tran n'est pas seule. La plus grande ville du Vietnam est sous le coup d'une interdiction totale de sortir de chez soi, même pour manger. Les restrictions actuelles pourraient durer jusqu'au 15 septembre, date à laquelle la ville a proposé de reprendre l'activité économique.

Même avant l'ordre de rester à la maison le 23 août, Tran, comme des millions d'autres personnes, était en train de s'endetter. Le gouvernement a promis de nourrir tout le monde et a demandé à l'armée d'aider à livrer des fournitures à ceux qui en avaient besoin, mais de vastes pans de la population n'ont rien reçu. La semaine dernière, les médias vietnamiens ont rapporté que plus de 100 personnes dans un district avaient protesté contre le manque d'aide...

