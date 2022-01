Le covidianisme et la foule effrayée (Bournbrook)

Le covidianisme et la foule effrayée (2ème partie)

Article originel : Covidianism and the frightened crowd (Part II)

Par Alexander Adams

Bournbrook, 7.01.22



C'est quelque chose qui mérite d'être pris en considération lorsque nous évaluons le covidianisme ; il est fondé sur un crédentisme et un scientisme organisés, dirigés par le gouvernement.

Ceci est la deuxième partie d'une série d'articles d'Alexander Adams sur la COVID-19 et le comportement des foules à l'époque moderne. Vous pouvez lire la première partie ici.

Dans la première partie, nous avons examiné comment la psychologie des foules diffère de celle des personnes individuelles. Nous avons vu que les scientifiques comportementaux sont dirigés par les politiciens pour contrôler et diriger les foules, en relation avec le pouvoir autoritaire instauré par la COVID-19. Tant les politiciens que les hauts fonctionnaires et les scientifiques travaillent sous une supra-élite qui leur est supérieure en termes de pouvoir, de portée et de compréhension. En général, le politicien élu (une figure à la position incertaine, au pouvoir direct limité et à la compréhension restreinte) est interchangeable avec tout autre politicien, au sein de son parti ou au sein de tout autre parti établi. La nature de la classe d'élite - et la manière dont le pouvoir est réparti entre la supra-élite (ONG, organisations internationales, milliardaires, sociétés multinationales, directeurs d'entreprises de médias sociaux) et l'élite (politiciens de haut niveau, hauts fonctionnaires, propriétaires de médias traditionnels) - est impossible à déterminer et n'est pas pertinente pour cette discussion.



En 1951, Eric Hoffer a décrit comment les foules sont dirigées dans les mouvements de masse. Son livre The True Believer (1951) est une étude classique de la manière dont les dirigeants utilisent les mouvements de masse. Il ouvre son livre ainsi : "Tous les mouvements de masse génèrent chez leurs adhérents une disposition à mourir et une propension à l'action unie ; tous, indépendamment de la doctrine qu'ils prêchent et du programme qu'ils projettent, engendrent le fanatisme, l'enthousiasme, l'espoir fervent, la haine et l'intolérance, tous sont capables de libérer un puissant flux d'activité dans certains départements de la vie ; tous exigent une foi aveugle et une allégeance sans réserve." (Eric Hoffer, The True Believer, Harper Perennial, 2010 (1951), p. xi). À première vue, cela semble décrire le mouvement nazi allemand, auquel Hoffer fait directement référence. Cependant, Hoffer note des points communs entre les mouvements de masse modernes, qui génèrent une ferveur de type religieux, politique, ethnique et nationaliste. "Il y a une certaine uniformité dans tous les types de dévouement, de foi, de poursuite du pouvoir, d'unité et d'abnégation. Il y a de grandes différences dans le contenu des causes saintes et des doctrines, mais une certaine uniformité dans les facteurs qui les rendent efficaces." (Op. cit., p. xii).

Cela vaut la peine d'être pris en considération lorsque nous évaluons le Covidianisme - le mouvement de masse qui soutient (et applique) un autoritarisme démesuré en réponse à la prétendue menace de la COVID-19 ; il est fondé sur un crédentisme et un scientisme organisés, dirigés par le gouvernement.



Hoffer écrit : "Lorsque les gens sont mûrs pour un mouvement de masse, ils sont généralement mûrs pour n'importe quel mouvement efficace, et pas seulement pour celui qui a une doctrine ou un programme particulier." (Op. cit. p. 16). Cela semble s'appliquer aux masses mécontentes, surdiplômées, dont l'avenir semble peu assuré. Elles se tourneraient tout aussi bien vers l'anticapitalisme violent d'Antifa, le pillage et l'iconoclasme de Black Lives Matter ou l'auto-abnégation de la protestation éco-activiste. Le covidianisme est un adjuvant à ces mouvements de vanité révolutionnaire, mais il est plus populaire et populiste parce qu'il est le mouvement le plus socialement acceptable, celui qui semble uniquement bénin. (Hoffer : "[...] tous les mouvements de masse sont interchangeables. Un mouvement de masse se transforme facilement en un autre. " (Op. cit. p. 17). Il note plus loin que les mouvements de masse sont des combinaisons de mouvements à enjeu unique qui enflent et se fondent).

Hoffer note que ce qui revigore l'individu est le sentiment qu'il fait partie d'une masse qui n'est pas seulement une foule numérique mais une force irrésistible de changement. Un Covidien voit le gouvernement enfermer les gens chez eux, fermer les entreprises, fermer les aéroports et suspendre les règles qui s'appliquent à la confidentialité et à la vie quotidienne sans résistance concertée. Faut-il s'étonner que les Covidiens aient le sentiment de faire partie d'une force qui peut (et a) balayé tout doute et toute opposition ? Les Covidiens sont unis pour "faire leur part" en téléchargeant des applications qui suivent leurs moindres mouvements, en discutant publiquement de leur statut médical (et même en arborant des badges), en portant des masques comme signes et en se portant volontaires non seulement pour aider mais aussi pour diffuser un message de peur et de méfiance. "La vanité des désintéressés, écrit Hoffer, même ceux qui pratiquent la plus grande humilité, est sans limite." (Op. cit. p. 15). La manifestation organisée de gratitude envers le NHS - les applaudissements publics hebdomadaires - était une preuve de leur loyauté et un moyen d'identifier les dissidents. Lorsque nous considérons ces éléments, nous pouvons voir combien il est réconfortant de faire partie de ce mouvement de masse et combien il est intimidant de s'exprimer.

Chaque mouvement doit également identifier et punir le groupe extérieur, soigneusement sélectionné, facilement identifiable et sans force. Le mouvement covidien n'a pas encore inspiré de meurtre, mais ses principales figures publiques dénoncent les opposants en termes haineux comme des propagateurs de maladies et de désinformation délibérée. Ils devraient perdre leur emploi et leur logement, la garde de leurs enfants, voire être contraints de vivre dans des camps. Dans l'esprit du public étatsunien, les dissidents sont alliés à des forces obscures d'insurrection et de haine raciale. Ce sont des excentriques, des théoriciens du complot et des opposants irréfléchis que l'on peut écarter sans réfléchir. Ce sont des adversaires du bon sens, de la communauté, de la compassion et de la science. Ils rendent les gens malades par leur égoïsme délibéré.

Le covidianisme a beaucoup des caractéristiques d'un mouvement de masse et d'une religion. Le sacrement est le traitement ARNm (parfois administré dans des salles d'église et même des cathédrales) ; le symbole sacré et le signe d'allégeance est le masque (qui sert également de rappel persistant et de signe d'assujettissement) ; les hauts clercs sont des ministres de la santé publique et des scientifiques choisis ; il a son mythos de base et ses opposants désignés. Les changements de doctrine interviennent sans explication ni données et sont suivis par les masses crédules, rendues dociles par la propagande de la peur.

Bien que je ne veuille pas trop m'inspirer du livre The True Believer, il contient des indications sur la psychologie des mouvements de masse, dont le covidianisme fait partie. Dans la dernière partie, nous examinerons les moyens de résister à ce mouvement. (La troisième et dernière partie sera publiée samedi).