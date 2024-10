Le début de la fin d’Israël (Mondoweiss)

Le début de la fin d’Israël

Article originel : The beginning of the end of Israel

Par Craig Mokhiber

Mondoweiss, 08.10.24





Un an plus tard, les flammes du génocide brûlent encore, mais après des décennies de persécutions et d’effusions de sang, nous assistons peut-être au début de la fin du projet colonial en Palestine.

Une photo publiée par l’armée israélienne le 3 décembre 2023 montre des troupes israéliennes menant des opérations militaires dans la bande de Gaza. (Photo : © Xin Hua/Xinhua via ZUMA Press APA Images)

Nous avons atteint un jalon sombre. Une année entière de meurtres de masse perpétrés par des Israéliens. Une année de souffrances épiques pour les Palestiniens. Une année de complicité directe de l’Occident. Une année d’incitation continue des médias. Une année d’inaction honteuse des institutions internationales. Depuis douze mois, nous assistons à une persécution implacable des défenseurs des droits de l’homme dans tout l’Occident, uniquement pour s’être opposés pacifiquement au génocide et à l’apartheid

Cinquante-deux semaines d’un public mondial horrifié, impuissant à regarder sur leurs écrans le premier génocide diffusé en direct de l’histoire. Le carnage de cette année est sans précédent. La destruction est presque inimaginable. Pourtant, ce génocide prendra fin. Le peuple palestinien et sa nation assiégée émergeront sans aucun doute des cendres du génocide, se retrouveront et réaffirmeront leurs droits inaliénables dans leur ancienne patrie. Mais les institutions internationales et le système mondial des droits de l’homme seront meurtris et malmenés. Le capital politique dépensé par l’empire étatsunien et l’Occident en défense du massacre, ainsi que leur position et réputation mondiales, ne seront jamais récupérés. Et, presque certainement, cette année de cruauté et d’anarchie marquera le début de la fin du projet sioniste en Palestine et, par conséquent, de l’État d’Israël tel que nous le connaissons.

Maintien du soutien de l’Occident Bien sûr, une colonie européenne artificiellement imposée au cœur du Moyen-Orient, nécessairement maintenue par la force, ne pourrait jamais devenir autonome. Au contraire, il a toujours et continuera de compter sur le soutien massif des États occidentaux, en particulier les États-Unis. Maintenir ce soutien vital devait devenir un objectif clé de l’État israélien et de son réseau transnational de groupes mandataires. Ainsi, dans les années qui ont suivi, le régime israélien a adopté une stratégie de génocide progressif, avec des persécutions et des dépossession en croissance, ponctuées par des massacres à part entière périodiques et marquées par une marche continue d’expansion. Il s’agissait d’un rythme, éprouvé et vrai depuis plus de 75 ans, avec lequel les commanditaires occidentaux du régime étaient à l’aise, leur permettant de continuer sans interruption le flux de soutien militaire, économique et diplomatique sans pression intérieure importante. Et cela a permis aux sociétés de médias qui partagent les mêmes idées, décennie après décennie, de diffuser continuellement une propagande pro-israélienne comme un écran de fumée pour obscurcir les réalités horribles perpétrées contre les peuples autochtones sur le terrain.

Une formule pour les catastrophes Bien sûr, ni le génocide ni la vague actuelle de massacres des Palestiniens n’ont commencé en octobre 2023. Le massacre systématique, la purge et l’effacement des peuples autochtones palestiniens ont commencé avec la Nakba de 1947-48, et cela n’a pas cessé depuis ce début sanglant. Et la menace du génocide était toujours évidente. Toute personne qui réfléchit pouvait voir, même avant la création de l’État d’Israël, que le projet sioniste de l’Occident était une formule pour le désastre. Premièrement, à un moment historique où le colonialisme était en train d’être démantelé dans le monde entier et où des règles mondiales sur les droits de l’homme étaient adoptées aux Nations Unies, l’Occident a fait une exception pour la Palestine. C’est à ce moment que les forces sionistes ont choisi d’attaquer la Palestine, de tuer et terroriser sa population, de chasser dans la terreur beaucoup de survivants, et de commencer l’effacement des peuples indigènes, et leur remplacement par une colonie européenne fondée par des envahisseurs étrangers et radicalisée par une idéologie politique profondément raciste et fondamentalement violente. La colonie devait être maintenue au canon du fusil, en menant une guerre constante contre les peuples indigènes et contre les états voisins. Un système d’éducation colonial et un écosystème médiatique ont été construits pour déshumaniser les peuples autochtones et voisins et inculquer une idéologie suprématiste à la population des colons.

L’État des colons, son économie et sa société étaient complètement militarisés, engageant tous les adultes dans le projet de violence d’État, l’armant jusqu’aux dents avec des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et même intégrant leLes essais de nouvelles armes sur des populations civiles captives dans le cadre du modèle d’entreprise de l’industrie de l’armement de la colonie. Ils ont clôturé l’ensemble du projet avec une impunité garantie par l’Occident, en faisant une exception à l’application de toutes les règles du droit international. Et ils ont construit un mécanisme de répression englobant toutes les lois, politiques, pratiques et technologies pour assurer l’assujettissement constant, la déshumanisation et la persécution du peuple palestinien autochtone. Le cocktail toxique était complet.

Génocide accéléré Mais lorsque le gouvernement ultra-sioniste actuel d’Israël a pris le pouvoir l’année dernière, il a immédiatement abandonné la stratégie du génocide progressif. À sa place, il a procédé à un génocide accéléré (en commençant par des vagues de nettoyage ethnique dans la Jérusalem occupée et en Cisjordanie), pariant que ses commanditaires occidentaux (ainsi que leurs politiciens capturés et les médias complices) n’oseraient pas (ou ne se soucieraient pas) de prendre les mesures nécessaires pour l’arrêter, Même quand il a lancé un massacre de civils à Gaza. Ils avaient raison. Tant et si bien que les pays occidentaux comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres ont rapidement dépassé la simple acceptation du génocide pour en faire partie. Par conséquent, un an plus tard, nous assistons à un bain de sang sans précédent dans la région et le monde entier est en grande difficulté.

L'Axe du génocide Ainsi, Israël n’est pas seul dans sa marche de la terreur. Il est accompagné, en même temps, par ce qu’on a appelé l’Axe du génocide. Les quatre membres de cet axe, Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, sont des États dotés d’armes nucléaires. Une cinquième, l’Allemagne, est un auteur de génocide en série et une grande puissance économique européenne. Trois pays (les États-Unis, le Royaume-Uni et la France) ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. En ajoutant au danger, tous ses membres partagent une base idéologique commune dans le militarisme, le colonialisme, la suprématie blanche et le sionisme politique. La plupart ont la souillure du génocide sur leurs archives historiques. Tous ont des systèmes politiques qui sont profondément compromis et corrompus par l’influence de l’industrie de l’armement, la classe milliardaire et le lobby israélien. Et tous sont marqués par des niveaux sociétaux profonds d’islamophobie, de racisme anti-arabe et de sectarisme anti-palestinien. Et, pour défendre une seule petite colonie de colons oppressifs et violents au Moyen-Orient, tous ont rapidement abandonné tout l’édifice du droit international et des institutions internationales construites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu’ils ont prétendu comme faisant partie de leur marque de fabrique. Comme l’histoire récente l’a montré, ces préjugés, ces liens et ces incitations sont devenus une formule non seulement pour le génocide en Palestine mais aussi pour la catastrophe à l’échelle mondiale.

Briser des os et des records Et, en effet, le coût de l’impunité israélienne garantie par l’Occident a été choquant. En un an, Israël a établi de nouveaux records pour le rythme des meurtres de civils, le taux de destruction d’infrastructures civiles, les meurtres d’enfants, les meurtres de personnel médical, les meurtres de journalistes, les meurtres de travailleurs humanitaires et les meurtres de personnel de l’ONU. La dépravation des actions d’Israël a choqué le monde. Punition collective, chaîne de massacres, exécutions sommaires, camps de torture, violences sexuelles systématiques, tactiques de famine, maladies imposées, prise d’otages directe des enfants avec des fusils de précision et blocage de l’aide humanitaire pour faciliter la famine. Nous avons tous vu les images. L’éradication méthodique de quartiers entiers, écoles, hôpitaux, universités, magasins d’alimentation, abris, camps de réfugiés, champs agricoles et même cimetières. Les corps mutilés des Palestiniens, les yeux remplis de peur des enfants, la terreur comme des bombes tombent sur les lignes de pain. Le meurtre de sang-froid d’innocents, d’enfants sans défense comme Hind Rajab, pris au piège dans la voiture familiale, terrorisés pendant des heures puis massacrés par les soldats israéliens, et de milliers d’autres comme elle. Et nous avons vu les rires froids et cruels des soldats israéliens, les chants détraqués de colons israéliens violents, les promesses génocidaires des dirigeants politiques et militaires israéliens. La promesse du premier ministre d’exterminer les Palestiniens « comme Amalek », un verset biblique qui demande à Israël de « détruire totalement tout ce qu’ils possèdent et ne pas les épargner ; mais tuer aussi bien les hommes que les femmes, les nourrissons et les petits, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. »

Les appels des dirigeants israéliens à perpétrer une autre Nakba, à raser Gaza, à ne faire aucune distinction entre civils et combattants. Pour « les enterrer ». Et, à ce jour, nous avons tous mémorisé le schéma barbare familier des crimes d’Israël : cibler les civils et les infrastructures civiles, puis cibler les sauveteurs qui viennent aider, puis célébrer en hébreu mais passer à l’anglais pour prétendre qu’ils étaient tous des terroristes, Les boucliers humains, ou des dommages collatéraux, puis recharger et le faire à nouveau. La culpabilité criminelle accumulée des auteurs israéliens et de leurs complices partenaires occidentaux est stupéfiante. Mais il en va de même pour l’erreur morale historique du monde entier, tant ceux qui ont défendu le génocide que ceux qui sont restés silencieux pendant qu’il s’est déroulé avec leur argent des impôts, avec le soutien politique de leur gouvernement ou en leur nom.

Aujourd’hui, tout le monde le sait. Personne ne peut dire qu’il n’a pas été averti avant la catastrophe. Et personne ne peut dire qu’il n’était pas au courant des horreurs qui ont suivi, diffusées en temps réel devant nous tous. Soixante-seize années de sang trempé dans cette entreprise coloniale, il est clair pour tous ceux qui verront que ce que l’Occident a construit au cœur du Moyen-Orient n’est pas un projet éclairé, Mais plutôt un monstre de Frankenstein qui menace d’entraîner le peuple autochtone palestinien, la région et le monde dans une conflagration dont il ne pourra pas se remettre pendant des générations.

Les ténèbres s’étendent La question de savoir combien de temps le déchaînement peut durer est ouverte, mais il y aura sans doute beaucoup plus d’obscurité avant l’aube. Israël, ivre de l’impunité occidentale, alors même qu’il poursuit son génocide en Palestine, répand maintenant ses attaques dans toute la région et laisse des montagnes de corps et des rivières de sang dans son sillage. En quelques semaines, il a lancé des attaques terroristes avec des dispositifs de communication piégés au Liban, assassiné des dirigeants dans la région, lancé des attaques militaires sur Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, l’Irak, l’Iran et le Yémen, envahi le territoire libanais, . et cherche maintenant à attirer son commanditaire étatsunien dans une guerre régionale de conquête et de domination. De leur côté, les gouvernements collaborationnistes occidentaux montrent peu d’appétit pour la répression du monstre déchaîné qu’ils ont eux-mêmes créé au Moyen-Orient et auquel ils continuent à fournir des flux interminables d’armes, d’argent, de renseignements, de couverture diplomatique, d’exceptionnalisme juridique, et un cocon jusqu’ici impénétrable d’impunité. Lorsque le jugement sera prononcé, comme il se doit, la responsabilité d’Israël et de ses complices occidentaux devra être assurée, afin que ces horreurs ne se répètent pas dans un cycle sans fin d’atrocités, d’impunité et de récidive.

L’impunité israélienne touche à sa fin Mais il y a des lumières qui clignotent dans l’obscurité, et elles grandissent. La juste cause de la Palestine et la fermeté de son peuple ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier à se lever et à riposter. Le monde civilisé est aujourd’hui plus mobilisé qu’il ne l’a été depuis des générations pour s’opposer à l’horrible mal déchaîné sur le monde par Israël et ses commanditaires occidentaux. De plus en plus de gens fuient la matrice déformante des médias corporatifs occidentaux et se tournent vers les médias indépendants et les sources directes sur les réseaux sociaux, portant un coup puissant au discours contrôlé pro-israélien des institutions occidentales officielles. Aujourd’hui, Israël est jugé pour génocide par la Cour mondiale et ses dirigeants font l’objet de demandes d’arrestation à la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, y compris l’extermination. La CIJ a déjà publié une série de mesures provisoires contre le génocide contre Israël, et une liste croissante de pays s’alignent derrière la Palestine et l’Afrique du Sud dans l’affaire du génocide contre Israël.

Un tribunal international spécialisé est en discussion à l’ONU. Des affaires ont déjà été portées devant les tribunaux nationaux du monde entier, et d’autres suivront. Des plans sont également en cours pour mandater un organisme international anti-apartheid à se concentrer sur Israël. Entre-temps, les Nations Unies, ses mécanismes indépendants de défense des droits humains et les principales organisations internationales, palestiniennes et israéliennes de défense des droits humains ont tous recueilli d’énormes quantités de preuves, ont fermement condamné Israël pour sa criminalité choquante, et travaillent à assurer la responsabilisation. Les manifestations de masse contre Israël ne sont pas seulement des événements quotidiens dans les capitales du monde entier, mais elles se multiplient, sans être découragées par les efforts souvent brutaux (en particulier des gouvernements occidentaux) pour les supprimer. La CIJ a déclaré l’obligation de tous les États de mettre fin à toute reconnaissance, aide, investissement, commerce, armes et soutien de quelque nature que ce soit au projet colonial d’Israël dans le territoire palestinien occupé.