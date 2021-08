Le département de la sécurité intérieure a fait une annonce officielle du gouvernement étatsunien : si vous remettez en question la réponse du gouvernement à la COVID-19, vous êtes considéré comme un extrémiste intérieur violent (The Conservative Tree House)

Le département de la sécurité intérieure a fait une annonce officielle du gouvernement étatsunien : si vous remettez en question la réponse du gouvernement à la COVID-19, vous êtes considéré comme un extrémiste intérieur violent Article originel : Dept of Homeland Security Makes Official U.S. Government Announcement, If You Question Govt COVID Response You are Considered A Domestic Violent Extremist The Conservative Tree House, 14 août 2021

Le département de la sécurité intérieure des États-Unis a fait une annonce discrète et alarmante hier, créant la position officielle du gouvernement des États-Unis sous le régime de Joe Biden. [Consultez cette déclaration en cliquant sur ce lien] Selon cette déclaration, si vous remettez en question l'orthodoxie, les mandats ou la réponse sanitaire à la COVID-19 du gouvernement étatsunien, vous êtes désormais considéré comme un "terroriste", et plus précisément comme un "extrémiste national violent" (DVE).

Il s'agit d'un développement assez remarquable qui semble étayer la disposition ténue, instable et fragile du régime actuel. Le département de la sécurité intérieure semble plutôt paranoïaque dans son besoin d'étiqueter toute personne qui remettrait en question la réponse à la COVID-19. Plus de la moitié du pays serait désormais définie comme des dissidents et des terroristes nationaux dans leur propre pays. Pensez-y.

DHS - Le secrétaire à la sécurité intérieure a publié un nouveau bulletin du système national d'alerte au terrorisme (NTAS) concernant le contexte actuel de menaces accrues à travers les États-Unis. [...] Ces menaces comprennent celles posées par les terroristes nationaux, les individus et les groupes engagés dans la violence basée sur les griefs. [...] Ces menaces sont également exacerbées par les impacts de la pandémie mondiale en cours, y compris les griefs concernant les mesures de sécurité en matière de santé publique et les restrictions gouvernementales perçues. (lire la suite)



Remarquez la formulation de cette introduction. Les mandats imposés par le gouvernement, les masques et les exigences de vaccination ne sont que des "restrictions gouvernementales perçues". Les chaînes qui lient vos expressions de liberté ne sont que le fruit de votre imagination. Les règles et les refus d'activité auxquels nous sommes contraints de nous soumettre, sous les auspices de "mesures de santé et de sécurité publiques", ne sont que des exigences perçues.

L'aiguille que le gouvernement fédéral enfonce de force dans le bras des travailleurs fédéraux n'est que la perception d'un traitement médical forcé, votre perception de ce qu'ils font est le problème. Vous devez corriger vos pensées erronées pour éliminer la perception erronée. Le cher leader apprécie votre conformité.





Camarades dissidents, cette déclaration est une véritable propagande de niveau Stazi. Le bulletin continue :

[...] Jusqu'à la fin de l'année 2021, les extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique (RMVE) et les extrémistes violents anti-gouvernementaux/anti-autoritaires resteront une menace nationale prioritaire pour les États-Unis. Ces extrémistes pourraient chercher à exploiter l'émergence des variants de la COVID-19 en considérant le rétablissement potentiel des restrictions de santé publique dans l'ensemble des États-Unis comme une raison de mener des attaques. Les facteurs de stress liés à la pandémie ont contribué à accroître les tensions sociétales, ce qui a donné lieu à plusieurs complots d'extrémistes violents nationaux, et ils pourraient contribuer à davantage de violence cette année.

[...] Il y a également des appels continus et non spécifiques à la violence sur de multiples plates-formes en ligne associés à des idéologies DVE ou à des théories de conspiration sur la fraude électorale perçue et le rétablissement présumé, et des réponses aux restrictions anticipées liées à l'augmentation des cas de COVID. (lien)



Telle est la position officielle du gouvernement des États-Unis à l'égard des citoyens de notre nation.

Après l'installation réussie de Barack H. Obama au pouvoir, quelque chose a commencé à changer. Alors que les médias étatsuniens ont toujours été biaisés, manipulateurs et malhonnêtes, il y a eu quelque chose de plus qui a changé après l'installation de The One, The Lightbringer...