Le député David Davis : Google s'immisce dans la démocratie britannique, "j'ai été délibérément réduit au silence" à propos de mes déclarations contre les passeports vaccinaux (Vidéo)

Le député David Davis : Google s'immisce dans la démocratie britannique, "j'ai été délibérément réduit au silence".

Article originel : David Davis MP: Google now interfering in British democracy, ‘I was deliberately silenced’

Par Dave Davis*

Conservative Post, 17.10.21

David Davis, député conservateur : si vous supprimez la liberté d'expression, vous érodez la nature du pays / Conservative MP David Davis: If you remove free speech you erode the nature of the country

YouTube a retiré de l'internet mon discours prononcé lors de la conférence du parti conservateur contre les passeports vaccinaux, m'accusant d'enfreindre leurs politiques et de diffuser des "informations médicales erronées".

Après le choc initial, je me suis demandé si je ne m'étais pas mal exprimé et si je n'avais pas dit quelque chose de mal. Avais-je commis une erreur ? J'ai donc relu le discours, ligne par ligne, pour voir si je pouvais repérer la remarque incriminée. Mais non, je ne m'étais pas mal exprimé. Tout dans ce discours avait été soigneusement recherché et vérifié. Il était exact, juste et basé sur les dernières preuves scientifiques. L'accusation était donc diffamatoire. En effet, tout au long de la pandémie, j'ai été un ardent défenseur des vaccins et d'une politique fondée sur la science. Mais l'un des principes fondamentaux de la science est de remettre en question les idées reçues et de ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense. Les différences d'opinion sont arbitrées par les faits, et non par de puissants fournisseurs de plateformes à l'autre bout du monde. Lorsque YouTube (propriété de Google) a supprimé mon discours qui remettait en question le bien-fondé supposé des passeports nationaux pour les vaccins, il a mis fin au débat. Cela a montré dans les termes les plus clairs pourquoi on ne peut pas faire confiance aux grandes entreprises technologiques pour contrôler notre liberté d'expression. En fait, plus je me suis penché sur l'incident, plus il s'est aggravé. Il s'avère que "YouTube n'autorise pas les affirmations sur les vaccinations contre la COVID-19 qui contredisent le consensus des experts des autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé". Donc, dans un débat sur un aspect clé de la politique nationale, je ne peux pas être en désaccord avec le gouvernement ? On pourrait vous pardonner de penser que nous avons soudainement été transportés en Chine.

Ils attribuent la suppression à une "erreur humaine". YouTube pensait qu'un algorithme avait signalé le clip, et qu'un réviseur humain avait approuvé l'algorithme et retiré la vidéo. Une situation qui, selon eux, n'aurait jamais dû se produire. Mais cela soulève d'autres questions. Quel est l'intérêt d'un examinateur humain s'il ne peut pas fournir un contrôle efficace de l'intelligence artificielle supposée ? Qui plus est, l'examinateur n'était peut-être même pas basé au Royaume-Uni. Sans connaître le contexte du débat local, la nuance de la discussion sérieuse et sensée que nous avons collectivement dans le pays, il n'y a aucun moyen de prendre une décision juste, équitable et appropriée.

Le contexte de mon intervention était un débat organisé par le groupe de défense des libertés civiles Big Brother Watch sur les passeports vaccinaux - une question à laquelle je suis totalement opposé et dont je suis même l'un des principaux opposants parlementaires.

Certains ont déjà dit que la raison pour laquelle YouTube a fait marche arrière - comme ils l'ont fait - était parce qu'ils ont soudainement réalisé qu'ils s'en étaient pris à un député bien connu et à un groupe de défense des libertés civiles très actif. Mais cela ne devrait pas avoir d'importance. La liberté d'expression appartient à tout le monde et, dans les limites de la loi, chacun devrait pouvoir participer à un débat sans craindre d'être censuré. Je ne demande donc pas de traitement spécial. Tout ce que je veux, c'est que ces géants de la technologie respectent la tradition séculaire dont nous jouissons ici, au Royaume-Uni, en autorisant un débat libre et ouvert.

Mais ce triste épisode est un avertissement. Si YouTube tente de faire taire les membres élus du Parlement, alors ils sont également heureux de censurer n'importe qui. Le projet de loi sur la sécurité en ligne doit arriver au Parlement sous peu. C'est une chance générationnelle de définir le paysage mondial des grandes technologies et de tenir tête à ces brutes de la côte ouest. Ces Goliaths de l'industrie moderne ont eu un pouvoir sans limite, ont abusé de leurs positions et ont endommagé nos sociétés pendant trop longtemps. Les grandes entreprises technologiques (Big Tech) ont entraîné notre société dans le précipice, que ce soit en créant une crise de santé mentale pour nos enfants, en détruisant la civilité publique ou en restreignant la liberté d'expression. Le public le sait et en a assez.

Les sondages montrent que 71 % des citoyens pensent que le gouvernement doit faire plus pour lutter contre les abus en ligne, 59 % pensent que la police doit faire plus pour lutter contre les abus en ligne, et 57 % pensent que la police doit avoir plus de pouvoirs pour engager des poursuites. Le plus important est peut-être que 72 % des Britanniques pensent que les plateformes de médias sociaux devraient transmettre le contenu à la police lorsqu'un message est illégal. C'est la bonne façon de faire les choses : permettre à la police d'enquêter sur le crime. Nous ne pouvons pas laisser les zélateurs de la mode et des grandes technologies devenir les arbitres mondiaux de la vérité et de la liberté d'expression. Pourtant, c'est précisément ce que le gouvernement veut faire. En exigeant que les grandes entreprises technologiques aient un "devoir de diligence", le gouvernement permettra à ces entreprises de censurer la liberté d'expression et les encouragera activement à le faire. Le projet de loi sur la sécurité en ligne est un texte législatif mal pensé qui constitue une charte de la censure. Il donnera plus de pouvoir à ces géants de la Silicon Valley qui n'ont aucun compte à rendre. Soyons clairs, ce projet de loi ne va pas corrompre la liberté d'expression, il va la détruire. Des siècles de tradition, d'histoire et d'éthique britannique jetés sur le bûcher de l'ambition des grandes entreprises technologiques.

La réalité est que nous avons conçu des lois analogiques pour l'ère numérique. Pendant des décennies, les grandes technologies ont étendu leur pouvoir et leur influence, et risquent maintenant de devenir l'ombre des sociétés éprises de liberté. Le célèbre mantra de Ronald Reagan était le suivant : "La liberté n'est jamais à plus d'une génération de son extinction." Jamais cela n'a été plus vrai qu'aujourd'hui. Nous devons faire face à cette réalité. Nous devons arrêter l'érosion de la liberté d'expression en ligne. Cela commence par un réexamen du désastreux projet de loi sur la sécurité en ligne.

*David Davis est le député conservateur de Haltemprice et Howden. Pour suivre M. Davis sur Twitter, cliquez ici.

Traduction SLT