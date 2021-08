Le dernier rapport de l'Imperial College REACT révèle que l'efficacité des vaccins pourrait être aussi faible que 22 % et que les moins de 64 ans courent un plus grand risque d'hospitalisation qu'avant l'arrivée des vaccins (Daily Sceptics)

Le dernier rapport de l'Imperial REACT révèle que l'efficacité des vaccins pourrait être aussi faible que 22 % et que les moins de 64 ans courent un plus grand risque d'hospitalisation qu'avant l'arrivée des vaccins. Article originel : Latest Imperial REACT Report Finds Vaccine Effectiveness Could Be As Low as 22% – and Under-64s Are at Greater Risk of Hospitalisation Than Before the Vaccines Par Will Jones Daily Sceptics, 4.08.21

Le 13ème rapport de l'enquête REACT-1 (Real-time Assessment of Community Transmission) sur l'infection à Covid de l'Imperial College a été publié hier. Il couvre la période du 24 juin au 12 juillet, ce qui correspond en gros à la vague Delta.



Le communiqué de presse commence par affirmer que " les personnes doublement vaccinées étaient trois fois moins susceptibles que les personnes non vaccinées d'être testées positives pour le coronavirus " (0,4 % contre 1,2 %). Cette affirmation est toutefois trompeuse en tant qu'indication de l'efficacité du vaccin, car les personnes plus jeunes étaient à la fois moins susceptibles d'être vaccinées et plus susceptibles d'avoir un test positif. Comme l'admet le rapport lui-même : "Ces estimations confondent l'effet de la vaccination avec d'autres variables corrélées telles que l'âge, qui est fortement associé à la probabilité d'avoir été vacciné et agit également comme un proxy pour les différences de comportement entre les groupes d'âge."

Vraisemblablement, le titre a été choisi par un responsable de la communication politiquement avisé qui ne voulait pas attirer l'attention sur le fait que l'étude a trouvé une efficacité vaccinale plus faible que d'autres études telles que celles de Public Health England.

Elle a trouvé une efficacité vaccinale (type de vaccin non spécifié) chez les 18-64 ans de 49%. Toutefois, l'intervalle de confiance à 95 % allait de 22 % à 67 %, ce qui signifie que les auteurs n'avaient pas suffisamment de résultats positifs pour être très sûrs de leur estimation (bien qu'ils aient testé près de 100 000 personnes, seuls 527 résultats, soit 0,54 %, sont revenus positifs). Ils n'ont même pas pu être très sûrs que le pourcentage n'était pas aussi bas que 22 %.

Cette faible certitude est probablement la raison pour laquelle ils n'ont pas essayé de ventiler davantage les résultats par âge. Cependant, sans cela, il est difficile de voir comment les résultats peuvent être fiables, car les taux de vaccination des jeunes de 18 ans diffèrent énormément de ceux des personnes de 64 ans, tout comme les taux d'infection, et les mettre tous ensemble rend les résultats presque insignifiants. Étant donné que la plupart des infections concernent les jeunes et que la plupart des vaccinations concernent les personnes âgées, il semble que 49 % soit une limite supérieure plutôt qu'une estimation centrale.

Les auteurs notent que leur estimation réduite de l'efficacité des vaccins est similaire aux données récentes d'Israël, mais inférieure aux derniers chiffres du PHE :

Ces estimations sont inférieures à certaines autres, mais cohérentes avec les données plus récentes d'Israël. Nos estimations étaient plus élevées lorsque nous avons restreint nos analyses aux personnes ayant déclaré des symptômes de la COVID-19 au cours du mois précédent. Ces estimations plus élevées étaient encore inférieures à celles rapportées en utilisant un modèle test-négatif pour le test de routine des personnes symptomatiques se présentant pour une RT-PCR en Angleterre. Cependant, nos données sont basées sur un échantillon aléatoire de la population et incluent des personnes asymptomatiques, ainsi que des individus symptomatiques qui peuvent ne pas se présenter pour un test de routine, et peuvent donc donner une représentation moins biaisée du risque de transmission.

Une autre déception de l'étude - encore une fois absente du communiqué de presse - est que le rapport entre les résultats positifs des tests et les hospitalisations et les décès s'est réduit au cours de la récente poussée (voir ci-dessous - comparez les lignes rouge et bleue à la ligne grise). L'élargissement de l'écart avait été considéré comme une indication de l'efficacité du vaccin, et le rétrécissement est compris comme signifiant le contraire.

Les auteurs écrivent : "Dans nos données plus récentes (depuis la mi-avril 2021), les infections et les hospitalisations ont commencé à re-converger, reflétant potentiellement la prévalence et la gravité accrues du variant Delta par rapport au variant Alpha, une modification de la composition par âge des cas graves et un possible déclin de la protection."

La relation est même devenue négative pour les hospitalisations chez les moins de 64 ans, ce qui implique qu'ils sont moins bien lotis aujourd'hui qu'avant le programme de vaccination. Les décès ont toujours une tendance (légèrement) négative. Les résultats n'étant pas ventilés par statut vaccinal, nous ne pouvons pas calculer ici l'efficacité du vaccin.